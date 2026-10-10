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نوير يوبخ نفسه بعد هدف أوغسبورغ «التاريخي» بمرماه

مانويل نوير حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ (أ.ب)
مانويل نوير حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ (أ.ب)
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نوير يوبخ نفسه بعد هدف أوغسبورغ «التاريخي» بمرماه

مانويل نوير حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ (أ.ب)
مانويل نوير حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ (أ.ب)

وبّخ مانويل نوير حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ نفسه بعد التعادل 2 / 2 مع أوغسبورغ ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، مساء السبت.

صرح نوير عبر شبكة سكاي: «بالطبع، ارتكبت خطأ غبياً وساذجاً، حاولت إيجاد حل، وكان يجب التصرف بشكل مختلف».

وأقر الحارس الألماني المخضرم بتحمله مسؤولية الهدف الأول الذي سكن شباكه، قائلاً: «نعم، أتحمل المسؤولية كاملة».

أما روبن فيلهاور لاعب أوغسبورغ الذي سجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الألماني، فقال: «شعوري بتحقيق هذا الإنجاز التاريخي لا يوصف».

أضاف: «كنا نطمح لتحقيق نتيجة أفضل، لكن بمراجعة سيناريو المباراة، فإنه بإمكاننا أن نحتفل بحصولنا على نقطة».

وكان روبن فيلهاور سجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليغا» بعد مرور 8 ثوانٍ فقط من مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ، السبت، مستفيداً من خطأ لحارس المرمى المخضرم، مانويل نوير.

بدأ بايرن ركلة البداية حيث عادت الكرة إلى نوير، ليخطفها فيلهاور ويسددها في الشباك.

حاول نوير تجاوز لاعب أوغسبورغ بالكرة، لكنها اصطدمت بفيلهاور الذي أسرع نحو الكرة ليسدد في المرمى الخالي بسهولة.

وكان الرقم القياسي السابق في الدوري الألماني هو 9 ثوان، لكن الموقع الرسمي للبوندسليغا وشبكة أوبتا أكدا أن هدف فيلهاور أسرع بفارق ضئيل.

واستقبل بايرن ميونيخ هذا الهدف في أول مباراة له بعد فترة التوقف الدولي.

وأضاع بايرن خلال مواجهة أوغسبورغ العديد من الفرص، وألغيت 4 أهداف له بداعي التسلل، ليفرط في صدارة جدول الترتيب ويتراجع للمركز الثاني بـ11 نقطة أمامه بوروسيا دورتموند في الصدارة بـ13 نقطة.

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البرتغال تُوقِف رونالدو «احترازياً»

البرتغال تُوقِف رونالدو «احترازياً»
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البرتغال تُوقِف رونالدو «احترازياً»

البرتغال تُوقِف رونالدو «احترازياً»

تصاعدت أزمة قائد البرتغال والنصر السعودي كريستيانو رونالدو على خلفية مغادرته معسكر منتخب بلاده «الأوروبي»، وذلك بعدما أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أمس (السبت) فتح إجراءات تأديبية رسمية ضد اللاعب وفرض الإيقاف الاحترازي عليه.

ووفقاً للتلفزيون البرتغالي الرسمي، فقد قرر مجلس الانضباط بالاتحاد، في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول)، فتح تحقيق بشأن الوقائع المُبَلَّغ عنها في السابع من الشهر نفسه، مع منح القضية صفة الاستعجال، وإحالتها إلى لجنة التحقيق التأديبي، السبت، مع حظر نشر تفاصيل الإجراءات حتى انتهاء التحقيق.

وتعود جذور الأزمة إلى استياء رونالدو من جلوسه احتياطياً طوال مواجهة النرويج في دوري الأمم الأوروبية، قبل أن يغادر المعسكر في الثلاثين من سبتمبر (أيلول) الماضي، إثر خلافات مع خيسوس.

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الرياضة رياضة عالمية

أربيلوا يأسف على خسارة فولهام أمام إيبسويتش تاون

الإسباني ألفارو أربيلوا المدير الفني لفريق فولهام (د.ب.أ)
الإسباني ألفارو أربيلوا المدير الفني لفريق فولهام (د.ب.أ)
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أربيلوا يأسف على خسارة فولهام أمام إيبسويتش تاون

الإسباني ألفارو أربيلوا المدير الفني لفريق فولهام (د.ب.أ)
الإسباني ألفارو أربيلوا المدير الفني لفريق فولهام (د.ب.أ)

أبدى ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق فولهام، حزنه لفشل فريقه في الحفاظ على تقدمه أمام مضيّفه إيبسويتش تاون في الدقائق الأخيرة، ليتلقى الخسارة أمامه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وواصل فولهام انطلاقته الكارثية في المسابقة هذا الموسم، عقب خسارته 1/ 2 أمام مضيّفه إيبسويتش تاون، السبت، في المرحلة السادسة للبطولة.

وبادر فولهام بالتسجيل عن طريق ريان سيسيغنون في الدقيقة 55، لكن الفريق اللندني استقبل هدفين في اللحظات الأخيرة عن طريق عبدول واتارا ودارا أوشي في الدقيقتين 88 والثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، ليحصل إيبسويتش على ثلاث نقاط ثمينة.

وصرح أربيلوا لشبكة «سكاي سبورتس» عقب المباراة: «من الصعب تقبل خسارة هذه المباراة، لكن هذا هو الواقع. سنحاول تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها اليوم».

وأضاف المدرب الإسباني: «أعتقد أننا قدمنا أداء جيداً للغاية لمدة 60 دقيقة، ولكن بعد تسجيلنا الهدف، حاول الخصم الضغط علينا بشكل متقدم، وربما لجأنا نحن إلى أسلوب اللعب المباشر أكثر من اللازم».

وأشار في تصريحاته، التي نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «لم نكن بحاجة لتغيير خطة اللعب ونحن متقدمون في النتيجة؛ وفي النهاية حاولنا الحفاظ على تقدمنا لكننا لم ننجح في ذلك».

أوضح أربيلوا: «يتكرر السيناريو نفسه أسبوعاً تلو الآخر، لذا ينبغي علينا التحسن في أقرب وقت ممكن. لا أعتقد أن الأمر يمثل مشكلة حقيقية، فالقضية لا تتعلق بالأهداف التي نتلقاها بعد التسجيل أولاً، بل بما نقوم به بعد إحراز الهدف».

وشدد المدرب الإسباني: «يتعين علينا أن نتحلى بالعقلية نفسها سواء كنا متقدمين في النتيجة أو متعادلين أو متأخرين. لا يهم ما إذا كنا فائزين أو خاسرين، فلدينا خطة لعب ويجب علينا الالتزام بها».

وأتم أربيلوا حديثه قائلاً: «الضغط موجود دائماً. فنحن بحاجة لتحقيق الفوز الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا لا يهم من سنواجه في المباراة المقبلة. الأمر يتعلق بنا نحن، وليس بالخصم».

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد إيبسويتش، الذي حقق فوزه الثالث في البطولة هذا الموسم مقابل ثلاث هزائم، دون أن يتعادل في أي لقاء، إلى 9 نقاط في المركز التاسع، بينما توقف رصيد فولهام، الذي فشل في تحقيق انتصاره الأول في البطولة خلال الموسم الحالي حتى الآن، عند نقطتين في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

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هاميلتون وفرستابن: سنغافورة ليست المكان المثالي لسباقات السرعة

البريطاني لويس هاميلتون سائق فيراري وصيف سباق السرعة بسنغافورة (رويترز)
البريطاني لويس هاميلتون سائق فيراري وصيف سباق السرعة بسنغافورة (رويترز)
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هاميلتون وفرستابن: سنغافورة ليست المكان المثالي لسباقات السرعة

البريطاني لويس هاميلتون سائق فيراري وصيف سباق السرعة بسنغافورة (رويترز)
البريطاني لويس هاميلتون سائق فيراري وصيف سباق السرعة بسنغافورة (رويترز)

قال ماكس فرستابن الفائز بسباق السرعة، السبت، ووصيفه لويس هاميلتون إن حلبة فورمولا 1 في سنغافورة تحتاج إلى إعادة تصميم وتفتقر إلى عنصر المتعة والإثارة لسباق السرعة، وذلك بعد أن شهد السباق المكون من 20 لفة القليل من عمليات التجاوز.

وتسببت الأمطار في تأخير انطلاق السباق الافتتاحي للسرعة في حلبة شوارع مارينا باي، ومع استحالة تجاوز المنافسين تقريباً كانت الإثارة الوحيدة في شكل حوادث تصادم وعدد قياسي من الانسحابات بلغ تسع حالات.

وقال فرستابن، سائق ريد بول الذي انطلق من المركز الأول، للصحافيين بعد فوزه الأول على هذه الحلبة: «أعتقد أنه لا ينبغي إقامة سباق سرعة في حلبة لا يمكن التجاوز فيها. أنا بخير، أنا فقط أقوم بعملي... لكن هذا ليس ما أحبه. وضع التجاوز، لا يفيد كثيراً هنا. لا تحقق الكثير حقاً على المسارات المستقيمة... نحتاج إلى مسار مستقيم أطول أو ربما منعطف حاد أكثر ملاءمة لتجاوز المنافسين».

وانزلقت سيارة جورج راسل سائق مرسيدس واصطدمت بالحائط في المنعطف الأخير من اللفة الأولى عندما كان في الصدارة، بينما اصطدمت سيارتا مكلارين في اللفة الأخيرة في أثناء تنافسهما على المركز الأخير على منصة التتويج.

في غضون ذلك، جرت ست من 20 لفة خلف سيارة الأمان، وهو أمر شائع في سنغافورة نظراً لوقوع حوادث، في حين أن 11 من 16 فوزاً بالسباق جاء من الصدارة (أول المنطلقين).

وقال هاميلتون: «أحب السباق هنا، (لكن) كنت أقول لماكس للتو، أعتقد أنهم بحاجة إلى تغيير المسار ربما بإضافة مسار مستقيم أطول في مكان ما حتى تصبح حقاً حلبة رائعة. إنها حلبة رائعة للقيادة في لفة واحدة وفي التجارب التأهيلية، لكن... في الواقع يوجد مكان واحد فقط قد تتمكن فيه - نظرياً - من الاقتراب من تجاوز المنافسين. كان الأمر ممتعاً في رأيي لكن إذا كانت الحلبة جافة، كان من المحتمل أن يكون السباق الأكثر مللاً بالنسبة لكم. فالأمطار جعلت السباق مثيراً».

وتقام سباقات السرعة ذات المسافة القصيرة، الذي يحصل الفائز بها على ثماني نقاط فقط، السبت، إذ تحل التجارب التأهيلية لسباق السرعة محل حصة التجارب الثانية المعتادة التي تقام عادة الجمعة.

وكان سباق السرعة في سنغافورة السادس الأخير هذا الموسم، ولن يكون موجوداً ضمن جدول سباقات السرعة المكون من 10 سباقات العام المقبل، رغم وجود حلبة شوارع أخرى في موناكو ضمن الجدول، وهو المكان الذي وصفه بطل فيراري المولود في موناكو شارل لوكلير بأنه غير مثالي.

وقال لوكلير، الذي احتل المركز الثالث في سباق السرعة في سنغافورة: «لا أعتقد أنه من المنطقي إقامة أي سباقات سرعة على حلبات المدن بشكل عام. سواء هنا أو في موناكو، لا أعتقد أن ذلك يضيف أي شيء إلى أيام السباق الثلاثة».

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