نوير يوبخ نفسه بعد هدف أوغسبورغ «التاريخي» بمرماه

وبّخ مانويل نوير حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ نفسه بعد التعادل 2 / 2 مع أوغسبورغ ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، مساء السبت.

صرح نوير عبر شبكة سكاي: «بالطبع، ارتكبت خطأ غبياً وساذجاً، حاولت إيجاد حل، وكان يجب التصرف بشكل مختلف».

وأقر الحارس الألماني المخضرم بتحمله مسؤولية الهدف الأول الذي سكن شباكه، قائلاً: «نعم، أتحمل المسؤولية كاملة».

أما روبن فيلهاور لاعب أوغسبورغ الذي سجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الألماني، فقال: «شعوري بتحقيق هذا الإنجاز التاريخي لا يوصف».

أضاف: «كنا نطمح لتحقيق نتيجة أفضل، لكن بمراجعة سيناريو المباراة، فإنه بإمكاننا أن نحتفل بحصولنا على نقطة».

وكان روبن فيلهاور سجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليغا» بعد مرور 8 ثوانٍ فقط من مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ، السبت، مستفيداً من خطأ لحارس المرمى المخضرم، مانويل نوير.

بدأ بايرن ركلة البداية حيث عادت الكرة إلى نوير، ليخطفها فيلهاور ويسددها في الشباك.

حاول نوير تجاوز لاعب أوغسبورغ بالكرة، لكنها اصطدمت بفيلهاور الذي أسرع نحو الكرة ليسدد في المرمى الخالي بسهولة.

وكان الرقم القياسي السابق في الدوري الألماني هو 9 ثوان، لكن الموقع الرسمي للبوندسليغا وشبكة أوبتا أكدا أن هدف فيلهاور أسرع بفارق ضئيل.

واستقبل بايرن ميونيخ هذا الهدف في أول مباراة له بعد فترة التوقف الدولي.

وأضاع بايرن خلال مواجهة أوغسبورغ العديد من الفرص، وألغيت 4 أهداف له بداعي التسلل، ليفرط في صدارة جدول الترتيب ويتراجع للمركز الثاني بـ11 نقطة أمامه بوروسيا دورتموند في الصدارة بـ13 نقطة.