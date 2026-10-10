«البوندسليغا»: نكونكو يقود لايبزيغ لاكتساح فرانكفورت بسداسية

سجل المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو ثلاثية (هاتريك) ليقود فريقه لايبزيغ لفوز كاسح على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 6/ صفر ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم، مساء السبت.
تقدم لايبزيغ بثنائية في وقت مبكر سجلها إيزيكيل بانزوزي ونكونكو في الدقيقتين 2 و5.
وأضاف نكونكو مهاجم تشيلسي وميلان وباريس سان جيرمان السابق الهدفين الثالث والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقتين 41 و44.
وفي الشوط الثاني، وسّع لايبزيغ الفارق بهدف النرويجي أنطونيو نوسا في الدقيقة 54، قبل أن يختتم تيديام غوميز مهرجان الأهداف في الدقيقة 89.
بهذه النتيجة يحقق لايبزيغ فوزه الثالث مقابل خسارتين تحت قيادة مدربه الأرجنتيني مارتن ديميكيليس، ليرفع الفريق رصيده إلى 9 نقاط، ويتقدم للمركز الخامس.
في المقابل، واصل فرانكفورت ترنحه بعد التعادل 2/ 2 مع فرايبورغ في الجولة الماضية، ليتراجع للمركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.