إيزاك وخاكبو خارج تشكيلة ليفربول لمواجهة مان سيتي

قال المدرب أندوني إيراولا، مدرب ليفربول، الجمعة، إن فريقه سيلعب مباراة الأحد الحاسمة أمام المتصدر مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب «أنفيلد» دون ألكسندر إيزاك وكودي خاكبو.

وعاد اللاعبان من فترة التوقف الدولية مصابين، بعد أن تعرّض خاكبو لإصابة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة هولندا ضد صربيا، فيما تعرّض إيزاك لإصابة في الفخذ وصفها إيراولا بأنها «طفيفة» أثناء مشاركته مع السويد أمام رومانيا.

ويعد غياب إيزاك ضربة قوية لليفربول، خصوصاً بعد أن استعاد المهاجم مستواه أخيراً، مسجلاً 4 أهداف في أول 5 مباريات بالدوري.

وقال إيراولا: «لن يشارك ألكس إيزاك وكودي خاكبو في المباراة، فهما غير جاهزين، وكلاهما تعرض لإصابات خلال فترة التوقف الدولية».

ولا يعتقد أن أياً من الإصابتين ستكون طويلة الأمد، إذ تعتمد جاهزية خاكبو على مدى قدرته على تحمل الألم، فيما يراقب النادي حالة اللاعبين يوماً بيوم.

وقد يفتح غيابهما الباب أمام المهاجم الويلزي لويس كوماس (21 عاماً) لقيادة الهجوم ضد مانشستر سيتي.

وقال إيراولا: «كوماس يحظى بثقتنا. لا أعتقد أن هذا يُمثل مفاجأة كبيرة، فقد كنت دائماً معجباً به، وقد أظهر بالفعل في الدقائق الحاسمة أنه جاهز للعب، كما أن لدينا لاعبين آخرين يمكنهم شغل هذه المراكز».

وأشار إيراولا إلى أن سلسلة المباريات الصعبة التي تنتظر الفريق قبل فترة التوقف الدولية المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني) ستُشكل اختباراً مهماً لقدرات ليفربول.

وقال المدرب الإسباني: «أعتقد أن سلسلة المباريات التي نخوضها الآن (مع استئناف منافسات الدوري ودوري أبطال أوروبا)، تتطلب الكثير، كما أنها مكثفة للغاية؛ لذا أعتقد أنها ستكشف الكثير عن قدراتنا». وأضاف: «أعتقد أنه بعد هذه السلسلة من المباريات، سنعرف مستوانا حقّاً».

ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب بوصفه الفريق الوحيد الذي حقق سجلاً مثالياً بعد 5 مباريات، فيما يتأخر ليفربول عنه بـ6 نقاط في المركز السادس، برصيد فوزين و3 تعادلات.

إن المنافسة بين الفريقين وحدها كفيلة بجعل مباراة الأحد حدثاً ضخماً، لكن الأضواء ستكون مسلطة بشكل أكبر على ملعب «أنفيلد»؛ حيث يلعب سيتي للمرة الأولى منذ أن أدانته لجنة مستقلة بارتكاب أكثر من 100 مخالفة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز المالية.

وحثّ منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يروّج «لتحية الحافلة» مشجعي ليفربول على التجمع بالقرب من الملعب قبل عدة ساعات من انطلاق المباراة، حاملين الأعلام واللافتات والألعاب النارية والمشاعل.

وقال إيراولا عن القضية: «أعتقد أن حالة عدم اليقين ليست في صالح أي طرف، ولا أي شخص معني بالأمر، لكن الإجراءات لا تزال جارية، وعلينا التحلي بالصبر مثل الجميع وانتظار ما سيحدث في النهاية».

ونفى مانشستر سيتي ارتكاب أي مخالفات ويستأنف الحكم.