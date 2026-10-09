نجم «إن بي إيه» جيلغيوس ألكسندر يستحوذ على حصة في أتلتيكو مدريد

أعلن نادي أتلتيكو مدريد، المنافس في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، الجمعة، انضمام نجم كرة السلة شاي جيلغيوس ألكسندر إلى مجموعة الملاك في النادي.

وبذلك، ينضم لاعب فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر، كندي الجنسية، إلى قائمة نجوم الرياضة في أميركا الشمالية الذين أبدوا اهتماماً بكرة القدم، على غرار ليبرون جيمس وتوم برادي.

وقال جيلغيوس ألكسندر: «أتلتيكو مدريد نادٍ يتمتع بحضور راسخ في قمة كرة القدم الأوروبية، وأنا ممتن لفرصة أن أكون جزءاً من مستقبله».

وذكر أتلتيكو أن هذه الشراكة «تستند إلى قيم مشتركة وهي الطموح والتميز والإيمان بأن كل نتيجة يجب أن تنتزع عن جدارة».

يذكر أن ليبرون جيمس أصبح شريكاً في ملكية «مجموعة فينواي الرياضية» عام 2021، وهي المجموعة التي تمتلك فريق بوسطن ريد سوكس ونادي ليفربول الإنجليزي العريق.

كما يمتلك أسطورة دوري كرة القدم الأميركية توم برادي حصة أقلية في نادي برمنغهام سيتي، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم.

ولم يكشف أتلتيكو عن حجم الحصة التي استحوذ عليها جيلغيوس ألكسندر، الذي يعتبر من أبرز نجوم الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة (إن بي إيه).

وأشار نادي العاصمة الإسبانية إلى أن «استثماره يعكس اهتماماً برؤية أتلتيكو مدريد طويلة المدى ونموه على الصعيد الدولي».

ويحل أتلتيكو، صاحب المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني حالياً، ضيفاً على ديبورتيفو ألافيس، السبت، في مباراته المقبلة بالمسابقة المحلية.