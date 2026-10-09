ضربة لبرشلونة... رافينيا خارج مواجهتَي خيتافي وغلاطة سراي

أكد الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة، الجمعة، أن قائد النادي الكاتالوني رافينيا، المصاب في فخذه الأيمن مع منتخب البرازيل، سيغيب عن المباراتين المقبلتين للفريق على الأقل.

وقال فليك في مؤتمر صحافي: «رافينيا؟ أظهرت الفحوص أنه لا يعاني من إصابة خطيرة، لكن علينا توخي الحذر معه، لأنه تعرض لثلاث إصابات الموسم الماضي. علينا الاعتناء به، لذلك لن يكون متاحاً السبت (أمام خيتافي)، ولا أمام غلاطة سراي (الثلاثاء)».

وانتقد المدرب الألماني لدى سؤاله عن غياب المهاجم البرازيلي الذي خرج مصاباً خلال مباراة وديّة في أستراليا، الروزنامة المفروضة على لاعبيه.

وأضاف: «المنتخب هو المنتخب، والدفاع عن بلدهم غالباً ما يكون الهدف الرئيسي لجميع اللاعبين، وهذه عقلية رافينيا وموقفه. إنه يعطي دائماً 100 في المائة. لكن أعتقد أن علينا أن نتساءل: هل كان ضرورياً فعلاً أن يذهب للعب مباراة ودية في أستراليا، ويقطع آلاف الكيلومترات؟ هذا أمر لا يصدق».

ويتصدر رافينيا، الذي أعيد تمركزه مهاجماً صريحاً في برشلونة منذ بداية الموسم، ترتيب هدافي أوروبا برصيد 14 هدفاً في ثماني مباريات في جميع المسابقات.

وعانى لاعب رين وليدز السابق من إصابات عضلية متكررة منذ بداية مسيرته، وكان قد عاد مصاباً من فترة التوقف الدولية في مارس (آذار) 2026 التي واجه خلالها منتخب فرنسا في مباراة ودية في بوسطن.

وافتقده برشلونة كثيراً في المرحلة الأخيرة الحاسمة من الموسم، خصوصاً في دوري أبطال أوروبا (الخروج من ربع النهائي أمام أتلتيكو مدريد).

وأصيب المهاجم البرازيلي أيضاً في العضلة الخلفية للفخذ خلال مونديال 2026 مع «سيليساو».

ويحرم برشلونة المتصدر برصيد 21 نقطة، بطل الدوري الإسباني في الموسمين الأخيرين، الذي لم يهزم بعد، من قائده في استئناف مشواره في الدوري السبت أمام خيتافي.