«إن بي إيه»: ليبرون جيمس يتألق في ظهوره الأول مع فيلادلفيا

قدّم المخضرم ليبرون جيمس أداء قوياً في الشوط الأول خلال أول مباراة تحضيرية له مع فريقه الجديد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بحلته الجديدة، ولكنه فشل في تفادي خسارة فريقه أمام نيويورك نتس 108-114 في بروكلين.

وكان جيمس، الهداف التاريخي للدوري، قد أعلن في يوليو (تموز) الماضي عن توقيع عقد لمدة عامين بقيمة 8 ملايين دولار مع سفنتي سيكسرز، واضعاً بذلك حداً لأسابيع من التكهنات حول وجهته كلاعب حر، وذلك بعد ثمانية مواسم ولقب واحد مع لوس أنجليس ليكرز.

ويخوض «الملك» البالغ 41 عاماً موسمه الرابع والعشرين في الدوري، وهو رقم قياسي جديد، بعدما سبق له الفوز بلقبين مع ميامي، ولقب مع كليفلاند كافالييرز، ولقب رابع مع ليكرز.

ويطمح ليبرون لمساعدة سفنتي سيكسرز للفوز بلقبه الأول منذ أن قاده جوليوس إرفينغ للتتويج قبل 43 عاماً.

وشكّلت مباراة الخميس فرصة لجيمس للعب إلى جانب زملائه الجدد، كل من جويل إمبيد، وفي جي إيدجكومب، وتايريز ماكسي، وجايلن براون المنضم حديثاً من بوسطن سلتيكس.

وسجل جيمس 10 نقاط؛ إذ نجح في تسديدته الوحيدة من اللعب المفتوح وسجل جميع محاولاته الثماني من الرميات الحرة. كما أضاف أربع متابعات وخمس تمريرات حاسمة وسرقة خلال 18 دقيقة في الشوط الأول.

وتصدر براون قائمة المسجلين برصيد 18 نقطة، في حين سجل راندل 14 نقطة لصالح نتس الذي تفوق على سفنتي سيكسرز بنتيجة 37-23 في الربع الثالث ليحكم سيطرته على المباراة. لكن الأنظار كلها كانت مصوبة نحو جيمس، بدءاً من حركته الشهيرة بنثر مسحوق الطبشور قبل انطلاق المباراة وهو يرتدي قميص سفنتي سيكسرز.

وقاد جيمس هجوم فريقه الجديد بسلاسة خلال فترة وجوده في الملعب، حيث قدم تمريراته الحاسمة الخمس جميعها في الربع الأول، وأظهر تناغماً فعالاً مع ماكسي.

وقال نيك نورس، مدرب سفنتي سيكسرز، بعد رؤية لاعبيه الأساسيين يلعبون معاً للمرة الأولى: «أعتقد أن هناك أموراً جيدة جداً حدثت، كما تعلمون، منذ البداية مباشرة».

وأضاف: «شهد الأداء تحركات جيدة خلف المدافعين وتمريرات متقنة وغيرها... لكن كانت هناك فترات فقدنا فيها الكرة كثيراً... وشابت الأداء أيضاً بعض اللحظات التي اتسمت بالارتباك وعدم السلاسة. ومع ذلك، يجب ألا ننسى أنها مرحلة ما قبل الموسم، وهي المرة الأولى التي يلعب فيها الفريق بتشكيلته الحالية معاً».

وتابع: «أعتقد أن علينا النظر إلى الأمر من زاوية الإيجابيات والدروس المستفادة، وتحديد الجوانب التي يمكننا تحسينها».

ويتبقى لسفنتي سيكسرز مباراتان في فترة التحضير للموسم، كلتاهما أمام بوسطن سلتيكس قبل خوض المباراة الافتتاحية للموسم المنتظم في الدوري أمام نيويورك نيكس، حامل اللقب، في قاعة «ماديسون سكوير غاردن» في 20 أكتوبر (تشرين الأول).

وقد وجد جيمس نفسه، منذ انضمامه للفريق، في مواجهة «الضجيج» والتعليقات الخارجية المحيطة بفريقه الجديد.

ولجأ جيمس إلى موقع «إنستغرام» لتفنيد تقرير صادر عن معلّق المباراة خلال اللقاء الأول للفريق في فترة التحضير الاثنين؛ إذ زعم التقرير أنه وبّخ زميله إمبيد لتأخره عن موعد التدريب. وكتب قائلاً: «لم يتأخر قَطّ؛ لذا توقفوا عن الكذب».

وكان جيمس قد أقرّ، خلال اليوم الإعلامي للفريق الشهر الماضي، بأن مثل هذه الضجة الخارجية المحيطة بسفنتي سيكسرز ستتضاعف مرتين وثلاث وأربع مرات «الآن بعد أن أصبحت هنا».