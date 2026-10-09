«دورة شنغهاي»: زفيريف وشيلتون يعبران... وكوبولي يودّع

تأهل الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثانياً عالمياً، بسهولة إلى الدور الثالث من دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب، فيما سقط الإيطالي فلافيو كوبولي السابع ووصيف بطل فرنسا المفتوحة، أمام المخضرم الفرنسي أدريان مانارينو.

وفاز زفيريف، البالغ 29 عاماً، الذي ضمن اعتلاء صدارة التصنيف العالمي قبل نهاية الموسم بعد إعلان المتصدر الحالي الإيطالي يانيك سينر أنه لن يلعب مجدداً هذا العام، على الصيني وو يي بينغ (113) بنتيجة 6-4 و7-6 (7-4) في الدور الثاني الجمعة.

ويواجه زفيريف في الدور المقبل الفرنسي كونتان أليس (48) أو البلجيكي ألكسندر بلوكس (28).

الأميركي بن شيلتون يتألق في شنغهاي (رويترز)

وكان الأميركي بن شيلتون الرابع ووصيف بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، قد تغلب في وقت سابق على الألماني دانيال ألتماير (67) بنتيجة 6-3 و7-6 (8-6).

وثأر الأميركي من خسارته السابقة أمام ألتماير في المواجهة الأولى بينهما في مايو (أيار) على الملاعب الترابية في هامبورغ.

ويلتقي شيلتون، الذي بلغ 24 عاماً الجمعة، الفرنسي أرتور جيا (56) لنيل بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. وفي حال فوزه، سيضمن مقعده في البطولة الختامية «إيه تي بي» لموسم المحترفين في تورينو (15-22 نوفمبر/ تشرين الثاني).

الإيطالي فلافيو كوبولي «يمين» يصافح منافسه الفائز عليه المخضرم الفرنسي أدريان مانارينو (رويترز)

وخسر كوبولي، الساعي بدوره إلى مقعد في البطولة الختامية «إيه تي بي»، فور دخوله المنافسة في الدور الثاني أمام المخضرم مانارينو (38 عاماً) بنتيجة 1-6 و6-4 و3-6.

ويمرّ اللاعب المتحدر من فلورنسا الذي كان قد خسر في مشاركته الأولى في بكين (500 نقطة)، بفترة سيئة منذ بلوغه نصف نهائي دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة في منتصف أغسطس (آب).

ويستهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف ثامناً عالمياً والمنتشي بتتويجه في بكين، إذ أحرز لقبه الـ102 في مسيرته، مشاركته في شنغهاي أمام البولندي هوبرت هوركاش (34) في وقت لاحق الجمعة.

وحظي الأسترالي أليكس دي مينور التاسع الذي يحوم الشك حول مشاركته في شنغهاي بسبب إصابة في الفخذ الأيسر تعرض لها في نهائي دورة بكين، بيومي راحة إضافيين قبل خوض مباراته المحتملة، بعدما انسحب منافسه في الدور الثاني السلوفاكي أليكس مولكان (84).