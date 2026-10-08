ألونسو يستبعد العودة إلى «رالي دكار» بسبب المتطلبات البدنية

نفى فرناندو ألونسو، سائق فريق أستون مارتن التكهنات بشأن عودته المحتملة إلى رالي دكار، وقال للصحافيين، الخميس، إن سباق التحمل الصحراوي يتعارض جسدياً مع التزاماته في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وشارك ألونسو (45 عاماً) في رالي دكار من قبل، بعدما أخذ استراحة من فورمولا 1، لكنه قال إن الجمع بين فورمولا 1 والرالي الشاق سيكون أمراً مستحيلاً.

وأجرى الإسباني تقييماً لموقفه في وقت سابق من هذا العام، قائلاً إن لديه أيضاً تحديات أخرى في ذهنه قبل أن يلتزم الشهر الماضي بالبقاء مع أستون مارتن حتى عام 2027.

وقال ألونسو للصحافيين قبل انطلاق سباق جائزة سنغافورة الكبرى: «قرأت تلك الشائعات، لكنني لا أعتقد أن ذلك ممكن. من الناحية البدنية، يكاد يكون من المستحيل التوفيق بين برنامجين متطلبين مثل بطولة فورمولا 1 وسباق دكار».

كما استبعد بطل العالم مرتين المشاركة في سباقات جي تي 3، قائلاً إنه لم يُجرب هذه الفئة من قبل، مع تأكيد الحاجة إلى استعداد مكثف لأي تحدٍّ جديد في رياضة السيارات.

وأضاف: «لا، لم أجرب سباقات جي تي 3 مطلقاً، فهي تتطلب استعداداً هائلاً للغاية. أعتقد أن الناس يظنون أن هذه التحديات سهلة لأن آخرين نجحوا فيها أو كانوا قادرين على المنافسة فيها بدرجة أو بأخرى في الماضي».

وتابع: «يتطلب الأمر كثيراً من التحضير والعزيمة والحظ لتحقيق النجاح؛ لذا، عندما أخوض التحدي التالي ستعرفون عنه، ولن يكون مجرد شائعة».

وأكمل: «سأخوضه بنفسي، وسيكون ذلك لأنني أعتقد أن هناك استعداداً كافياً ومخاطرة كافية لأتحملها».

ورغم نفيه التكهنات المتعلقة بسباق دكار، أوضح ألونسو أن شغفه بالسباقات يمتد إلى ما هو أبعد بكثير من مسيرته في فورمولا 1.

وأضاف: «لا أكتفي بالمنافسة في فورمولا 1، بل (أريد) أن أسابق في فئات أخرى أيضاً. وسأقود في فئات أخرى عندما أتوقف عن فورمولا 1 كذلك».

وختم: «إنه شعور رائع حقاً، ذلك الأدرينالين الذي يغمرك عند قيادة سيارة سباق».