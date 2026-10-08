من «إذا كذبتم فسأرحل» إلى «سنتجاوز الأمر معاً»... غوارديولا وسيتي في أصعب اختبار

لم يكن رحيل بيب غوارديولا عن مانشستر سيتي كافياً لقطع علاقته بالنادي، إذ عاد المدرب الإسباني السابق إلى الواجهة بعد صدور حكم بإدانة النادي بارتكاب مخالفات مالية متعمدة على مدى تسع سنوات، مؤكداً وقوفه إلى جانب النادي في واحدة من أصعب المراحل في تاريخه.

وكتب غوارديولا، الأسبوع الماضي، رسالة تضامن مع العاملين في النادي، قال فيها: «دعوني أكن واضحاً: سنتجاوز هذا الأمر معاً. أحبكم جميعاً». وجاءت رسالته رغم أنه لم يعد مدرباً للفريق منذ مغادرته مانشستر هذا الصيف، ورغم عدم وجود التزام رسمي عليه بالتعليق على القضية.

وحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فإن المدرب الإسباني لطالما ربط موقفه من النادي بدرجة الثقة التي بناها مع مسؤوليه، وكان قد أكد في مناسبات سابقة أن إدانة النادي ستغيّر علاقته به، بل تعهد بالرحيل إذا اكتشف أن مسؤوليه كذبوا عليه.

وبدأت علاقة غوارديولا بملف الاتهامات المالية في مايو (أيار) 2019، عندما سُئل عقب فوز سيتي الكبير على واتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عما إذا كان قد تلقى مدفوعات غير معلنة من النادي إلى جانب راتبه. وجاء رده غاضباً، مؤكداً ثقته في رئيس النادي والرئيس التنفيذي، وقال: «أستمع إلى رئيسي ورئيسي التنفيذي، وأثق بهما. يقولان لي إننا نتحرك بعدالة وإننا نتبع القواعد تماماً. أنا أصدقهما».

وفي فبراير (شباط) 2020، وبعد إدانة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» مانشستر سيتي بخرق قواعد اللعب المالي النظيف وفرض عقوبة إيقافه عن المشاركة الأوروبية لمدة عامين، تمسك غوارديولا بحق النادي في الاستئناف، قائلاً إن من يعتقد أنه على حق «عليه أن يقاتل»، ومؤكداً ثقته الكاملة بما فعله النادي وما شرحه له مسؤولوه.

وبعد أشهر، وتحديداً في يوليو (تموز) 2020، ألغت محكمة التحكيم الرياضية عقوبة «يويفا» الأوروبية، بعدما خلصت إلى أن بعض الاتهامات لم تثبت أو أن بعضها سقط بالتقادم. وعدّ غوارديولا آنذاك أن النادي تعرض للضرر، قائلاً إن الناس اتهموه بالغش والكذب، وإن «قرينة البراءة لم تكن موجودة».

وفي مايو 2022، كشف غوارديولا بصورة أوضح عن أساس دفاعه المستمر عن النادي، قائلاً: «لماذا دافعت عن النادي والأشخاص؟ لأنني أعمل معهم». وأوضح أنه كان يسأل المسؤولين عن الاتهامات الموجهة إليهم، ثم يصدق تفسيراتهم، مضيفاً أنه أبلغهم بوضوح: «إذا كذبتم عليّ، ففي اليوم التالي لن أكون هنا، ولن أكون صديقكم بعد الآن».

وبعد إعلان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز توجيه 115 اتهاماً إلى مانشستر سيتي في فبراير 2023، حافظ غوارديولا على موقفه، وقال إنه مقتنع تماماً ببراءة النادي، وإنه يرى أن سيتي يملك فريقاً قانونياً قوياً للدفاع عنه. لكنه ترك في الوقت ذاته باب القبول بالحكم مفتوحاً، مؤكداً أن النادي سيتقبل القرار إذا ثبتت إدانته.

وقال غوارديولا آنذاك: «فكرتي الأولى هي أننا أدينا بالفعل. أنا مقتنع تماماً بأننا سنكون أبرياء»، قبل أن يضيف أنه إذا ثبتت براءة النادي كما حدث في قضية «يويفا»، فعلى الجميع التفكير في كيفية تعويض الضرر الذي لحق به.

ومع استمرار القضية لسنوات، لم يخف غوارديولا ضيقه من بطء الإجراءات، ففي مايو 2023 قال إنه كان يتمنى صدور الحكم «غداً، بل هذا بعد الظهر أفضل من غد»، مؤكداً في الوقت نفسه عدم وجود أي شك لديه في أن ما حققه الفريق داخل الملعب كان مستحقاً.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته، شدد المدرب الإسباني على أن سيتي لا يزال بريئاً حتى تثبت إدانته، ورد على الأسئلة المتعلقة بالعقوبات المحتملة بالقول إنه سيواصل الانتظار حتى صدور الحكم. بل ذهب إلى حد التأكيد أن فرص بقائه مدرباً ستكون أكبر إذا هبط النادي إلى الدرجة الأولى منها إذا استمر في دوري أبطال أوروبا، في إشارة إلى استعداده للبقاء حتى في حال تعرض النادي لعقوبة قاسية.

ومع اقتراب موعد جلسات الاستماع في 2024، كرر غوارديولا رغبته في انتهاء القضية سريعاً، قائلاً إنه سعيد ببدء الإجراءات وإنه سيتقبل الحكم «كما فعلنا دائماً». وعندما بدأت جلسات الاستماع في سبتمبر (أيلول)، عبّر عن شعوره بأن قطاعاً واسعاً من كرة القدم كان ينتظر سقوط سيتي، وقال إن الجميع يتعامل مع النادي وكأنه سيهبط، بل إن البعض يريد «اختفاءه من على وجه الأرض».

وفي فبراير 2025، كان غوارديولا يتوقع أن يصدر الحكم خلال شهر واحد، إلا أن القضية استغرقت وقتاً أطول بكثير. وبعد نشر نتائج اللجنة المستقلة أخيراً، أشارت «بي بي سي» إلى أن أعضاء اللجنة أنفسهم عبروا عن استيائهم من طول الفترة التي استغرقها إصدار النتائج.

وقبل مغادرته مانشستر سيتي في مايو 2026، عاد غوارديولا إلى جوهر موقفه، مؤكداً ثقته في مسؤولي النادي، وقال: «أثق بهم. تحدثت معهم وأثق في طريقة تصرفهم وما فعلوه». وأضاف في إشارة إلى وعده السابق بعقد مؤتمر صحافي بعد صدور الحكم: «إذا وجدتموني، نعم، لكن ذلك سيكون صعباً».

ورغم أن الحكم صدر بعد رحيله، فإن غوارديولا لم يتخل عن النادي، بل أكد تضامنه معه بعد الإدانة، فيما لا يزال مانشستر سيتي يستأنف الأحكام الصادرة بحقه. ومن المنتظر أن يحضر غوارديولا مباراة الفريق أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، في أول ظهور لسيتي على ملعبه منذ إعلان نتائج القضية.