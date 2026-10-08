أندية الدوري الإنجليزي تخشى «تدخلاً سياسياً» في استئناف مانشستر سيتي

أثارت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنهام، بشأن مانشستر سيتي قلق عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما رأى مسؤولون في بعض الأندية أن حديثه عن النادي عقب إدانته بخرق القواعد المالية قد يفتح الباب أمام مخاوف من تدخل سياسي في إجراءات الاستئناف، وفقاً لما أوردته شبكة «بي بي سي» البريطانية.
وكان بيرنهام قد قال إنه سيكون «قلِقاً جداً» إذا قرر ملاك مانشستر سيتي بيع النادي، مشيداً بالدور الذي لعبته ملكية النادي في تطوير المدينة خلال السنوات الماضية. وأثارت هذه التصريحات استغراب مسؤولين في أندية أخرى، خصوصاً أنها جاءت بعد صدور حكم اللجنة المستقلة بإدانة مانشستر سيتي بارتكاب مخالفات للوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.
ونقلت «بي بي سي» عن مصادر في أندية بالدوري أن بعض المسؤولين وصفوا تصريحات رئيس الوزراء بأنها «غريبة تماماً»، فيما عدّها مصدر آخر «خرقاء»، ورأى ثالث أن حديثه كان «ساذجاً في أفضل الأحوال، ومتلاعباً في أسوأ الأحوال». وأبدت هذه المصادر مخاوف من أن تؤثر تصريحات رئيس الوزراء على أجواء عملية الاستئناف، أو تضع الجهة المنظمة لكرة القدم أمام موقف حساس.
وتخضع قضية مانشستر سيتي لمسار مستقل عن الحكومة والدوري الإنجليزي الممتاز، إذ عقدت لجنة مستقلة جلسات استماع استمرت 42 يوماً خلال عام 2024، قبل أن تصدر الشهر الماضي أحكامها بإدانة النادي في عدد من المخالفات. ولا تزال جلسة تحديد العقوبات المنتظرة قائمة، فيما سيُنظر في استئناف النادي أمام هيئة استئناف مستقلة. ويواصل مانشستر سيتي نفي ارتكاب أي مخالفات.
وقال أحد مسؤولي الأندية، وفق «بي بي سي»: «الجميع لديه درجة من القلق، وحجم ذلك يعتمد على مقدار ما تقرأه في ذلك التعليق. أعتقد أن الجميع يشعر بالقلق؛ لأنه لا أحد غبياً حول الطاولة. نحن نفهم الجغرافيا السياسية أيضاً، وندرك حجم الاستثمار الذي قدموه في بلادنا، ولا أعتقد أن أحداً يستطيع التشكيك في ذلك أو انتقاده. لكن هذا مختلف؛ هذه رياضة، وهذه لعبتنا الوطنية».
في المقابل، رأى مسؤول آخر أن حجم التدقيق الذي يخضع له بيرنهام حالياً يجعل أي تدخل سياسي أمراً بالغ الصعوبة.
وتكتسب تصريحات رئيس الوزراء حساسية إضافية بسبب علاقته السابقة بمانشستر سيتي خلال فترة توليه منصب عمدة مانشستر الكبرى 9 سنوات، بين 2017 وبداية العام الحالي. وخلال تلك الفترة، دعم بيرنهام الاستثمارات الخارجية بوصفها وسيلة لتعزيز اقتصاد المدينة، في وقت تزامن فيه صعود مانشستر سيتي إلى قمة كرة القدم الإنجليزية مع نمو اقتصادي لافت للمدينة.
وكان الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، ريتشارد ماسترز، قد وصف المخالفات التي أدين بها مانشستر سيتي بأنها خروقات «منهجية» لقواعد المسابقة على مدى نحو عقد.
وجاءت تصريحات بيرنهام خلال مقابلة مع «بي بي سي» في اليوم التالي لإعلان الأحكام، عندما سُئل عن تأثير القضية على صورة مانشستر. واستشهد رئيس الوزراء بقضية إيفرتون، مؤكداً أنه لا يزال يرى أن النادي «لم يعامَل بشكل عادل»، في إشارة إلى العقوبة التي تعرض لها النادي بخصم 10 نقاط، قبل تقليصها إلى 6 نقاط بعد الاستئناف.
وعندما سُئل عما إذا كان سيشعر بالقلق من احتمال بيع ملاك مانشستر سيتي النادي، أجاب بيرنهام: «سأكون قلقاً جداً من خسارتهم. لقد كانوا شريكاً ضخماً في بناء مانشستر الحديثة، وبناء مانشستر سيتي ليصبح القوة العالمية التي هو عليها».
وأضاف: «أشكر (مجموعة سيتي لكرة القدم)، والملكية الأوسع، على الأموال التي لم يضخوها فقط في (ملعب الاتحاد) والمنشآت المحيطة به، ولكن أيضاً في المدينة».
وأثارت التصريحات انتقادات سياسية وإعلامية، فيما اضطرت رئاسة الوزراء البريطانية إلى توضيح موقف بيرنهام، مؤكدة أن الحكم الأولي «خطير»، وأنه لا يمكن أن يكون هناك أي اعتقاد بأن أحداً فوق القواعد، مشددة على أن القضية لا تزال ضمن مسار مستقل يجب السماح له بالوصول إلى نهايته واحترام نتيجته.
وطال التوضيح تعديلاً لاحقاً بعد انتقادات لاستخدام عبارة «إذا ثبت ارتكاب مخالفات»؛ إذ جرى استبدال صياغة تؤكد التعامل مع المخالفات «أينما ثبتت»، بتلك السابقة.
كما دخلت كيمي بادنوك، زعيمة حزب المحافظين، على خط الجدل، مطالبة رئاسة الوزراء بالكشف عن تفاصيل الاجتماعات التي عقدها بيرنهام مع مسؤولين بارزين في مانشستر سيتي.
وتشير «بي بي سي» إلى أن حساسية الملف لا ترتبط فقط بعلاقة بيرنهام السابقة بالنادي، إذ تُعد كرة القدم الإنجليزية إحدى أبرز صادرات بريطانيا الثقافية، فيما تحرص الحكومات المتعاقبة على الحفاظ على صورة الدوري الإنجليزي الممتاز. كما أن الإمارات تعدّ شريكاً دبلوماسياً واقتصادياً مهماً للمملكة المتحدة، مما يضيف بعداً آخر إلى القضية.
وبيرنهام مشجع لإيفرتون ويحمل تذكرة موسمية للنادي، وكان قد تحدث قبل توليه رئاسة الوزراء عن رغبته في الاستمرار بالجلوس على مقعده المعتاد بملعب «هيل ديكنسون»، لكن ذلك لم يعد ممكناً لأسباب أمنية. كما أثار الشهر الماضي فكرة السماح مجدداً للمشجعين بتناول المشروبات الكحولية في مدرجات ملاعب كرة القدم، قبل أن توضح الحكومة سريعاً أن ذلك لا يمثل سياسة حكومية.