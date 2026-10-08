عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

أندية الدوري الإنجليزي تخشى «تدخلاً سياسياً» في استئناف مانشستر سيتي

تخضع قضية مانشستر سيتي لمسار مستقل عن الحكومة والدوري الإنجليزي الممتاز (أ.ف.ب)
تخضع قضية مانشستر سيتي لمسار مستقل عن الحكومة والدوري الإنجليزي الممتاز (أ.ف.ب)
TT
TT

أندية الدوري الإنجليزي تخشى «تدخلاً سياسياً» في استئناف مانشستر سيتي

تخضع قضية مانشستر سيتي لمسار مستقل عن الحكومة والدوري الإنجليزي الممتاز (أ.ف.ب)
تخضع قضية مانشستر سيتي لمسار مستقل عن الحكومة والدوري الإنجليزي الممتاز (أ.ف.ب)

أثارت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنهام، بشأن مانشستر سيتي قلق عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما رأى مسؤولون في بعض الأندية أن حديثه عن النادي عقب إدانته بخرق القواعد المالية قد يفتح الباب أمام مخاوف من تدخل سياسي في إجراءات الاستئناف، وفقاً لما أوردته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

وكان بيرنهام قد قال إنه سيكون «قلِقاً جداً» إذا قرر ملاك مانشستر سيتي بيع النادي، مشيداً بالدور الذي لعبته ملكية النادي في تطوير المدينة خلال السنوات الماضية. وأثارت هذه التصريحات استغراب مسؤولين في أندية أخرى، خصوصاً أنها جاءت بعد صدور حكم اللجنة المستقلة بإدانة مانشستر سيتي بارتكاب مخالفات للوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقلت «بي بي سي» عن مصادر في أندية بالدوري أن بعض المسؤولين وصفوا تصريحات رئيس الوزراء بأنها «غريبة تماماً»، فيما عدّها مصدر آخر «خرقاء»، ورأى ثالث أن حديثه كان «ساذجاً في أفضل الأحوال، ومتلاعباً في أسوأ الأحوال». وأبدت هذه المصادر مخاوف من أن تؤثر تصريحات رئيس الوزراء على أجواء عملية الاستئناف، أو تضع الجهة المنظمة لكرة القدم أمام موقف حساس.

وتخضع قضية مانشستر سيتي لمسار مستقل عن الحكومة والدوري الإنجليزي الممتاز، إذ عقدت لجنة مستقلة جلسات استماع استمرت 42 يوماً خلال عام 2024، قبل أن تصدر الشهر الماضي أحكامها بإدانة النادي في عدد من المخالفات. ولا تزال جلسة تحديد العقوبات المنتظرة قائمة، فيما سيُنظر في استئناف النادي أمام هيئة استئناف مستقلة. ويواصل مانشستر سيتي نفي ارتكاب أي مخالفات.

وقال أحد مسؤولي الأندية، وفق «بي بي سي»: «الجميع لديه درجة من القلق، وحجم ذلك يعتمد على مقدار ما تقرأه في ذلك التعليق. أعتقد أن الجميع يشعر بالقلق؛ لأنه لا أحد غبياً حول الطاولة. نحن نفهم الجغرافيا السياسية أيضاً، وندرك حجم الاستثمار الذي قدموه في بلادنا، ولا أعتقد أن أحداً يستطيع التشكيك في ذلك أو انتقاده. لكن هذا مختلف؛ هذه رياضة، وهذه لعبتنا الوطنية».

في المقابل، رأى مسؤول آخر أن حجم التدقيق الذي يخضع له بيرنهام حالياً يجعل أي تدخل سياسي أمراً بالغ الصعوبة.

وتكتسب تصريحات رئيس الوزراء حساسية إضافية بسبب علاقته السابقة بمانشستر سيتي خلال فترة توليه منصب عمدة مانشستر الكبرى 9 سنوات، بين 2017 وبداية العام الحالي. وخلال تلك الفترة، دعم بيرنهام الاستثمارات الخارجية بوصفها وسيلة لتعزيز اقتصاد المدينة، في وقت تزامن فيه صعود مانشستر سيتي إلى قمة كرة القدم الإنجليزية مع نمو اقتصادي لافت للمدينة.

وكان الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، ريتشارد ماسترز، قد وصف المخالفات التي أدين بها مانشستر سيتي بأنها خروقات «منهجية» لقواعد المسابقة على مدى نحو عقد.

وجاءت تصريحات بيرنهام خلال مقابلة مع «بي بي سي» في اليوم التالي لإعلان الأحكام، عندما سُئل عن تأثير القضية على صورة مانشستر. واستشهد رئيس الوزراء بقضية إيفرتون، مؤكداً أنه لا يزال يرى أن النادي «لم يعامَل بشكل عادل»، في إشارة إلى العقوبة التي تعرض لها النادي بخصم 10 نقاط، قبل تقليصها إلى 6 نقاط بعد الاستئناف.

وعندما سُئل عما إذا كان سيشعر بالقلق من احتمال بيع ملاك مانشستر سيتي النادي، أجاب بيرنهام: «سأكون قلقاً جداً من خسارتهم. لقد كانوا شريكاً ضخماً في بناء مانشستر الحديثة، وبناء مانشستر سيتي ليصبح القوة العالمية التي هو عليها».

وأضاف: «أشكر (مجموعة سيتي لكرة القدم)، والملكية الأوسع، على الأموال التي لم يضخوها فقط في (ملعب الاتحاد) والمنشآت المحيطة به، ولكن أيضاً في المدينة».

وأثارت التصريحات انتقادات سياسية وإعلامية، فيما اضطرت رئاسة الوزراء البريطانية إلى توضيح موقف بيرنهام، مؤكدة أن الحكم الأولي «خطير»، وأنه لا يمكن أن يكون هناك أي اعتقاد بأن أحداً فوق القواعد، مشددة على أن القضية لا تزال ضمن مسار مستقل يجب السماح له بالوصول إلى نهايته واحترام نتيجته.

وطال التوضيح تعديلاً لاحقاً بعد انتقادات لاستخدام عبارة «إذا ثبت ارتكاب مخالفات»؛ إذ جرى استبدال صياغة تؤكد التعامل مع المخالفات «أينما ثبتت»، بتلك السابقة.

كما دخلت كيمي بادنوك، زعيمة حزب المحافظين، على خط الجدل، مطالبة رئاسة الوزراء بالكشف عن تفاصيل الاجتماعات التي عقدها بيرنهام مع مسؤولين بارزين في مانشستر سيتي.

وتشير «بي بي سي» إلى أن حساسية الملف لا ترتبط فقط بعلاقة بيرنهام السابقة بالنادي، إذ تُعد كرة القدم الإنجليزية إحدى أبرز صادرات بريطانيا الثقافية، فيما تحرص الحكومات المتعاقبة على الحفاظ على صورة الدوري الإنجليزي الممتاز. كما أن الإمارات تعدّ شريكاً دبلوماسياً واقتصادياً مهماً للمملكة المتحدة، مما يضيف بعداً آخر إلى القضية.

وبيرنهام مشجع لإيفرتون ويحمل تذكرة موسمية للنادي، وكان قد تحدث قبل توليه رئاسة الوزراء عن رغبته في الاستمرار بالجلوس على مقعده المعتاد بملعب «هيل ديكنسون»، لكن ذلك لم يعد ممكناً لأسباب أمنية. كما أثار الشهر الماضي فكرة السماح مجدداً للمشجعين بتناول المشروبات الكحولية في مدرجات ملاعب كرة القدم، قبل أن توضح الحكومة سريعاً أن ذلك لا يمثل سياسة حكومية.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

من «إذا كذبتم فسأرحل» إلى «سنتجاوز الأمر معاً»... غوارديولا وسيتي في أصعب اختبار

رياضة عالمية شدد المدرب الإسباني على أن سيتي لا يزال بريئاً حتى تثبت إدانته (رويترز)

من «إذا كذبتم فسأرحل» إلى «سنتجاوز الأمر معاً»... غوارديولا وسيتي في أصعب اختبار

لم يكن رحيل بيب غوارديولا عن مانشستر سيتي كافياً لقطع علاقته بالنادي إذ عاد المدرب الإسباني السابق إلى الواجهة بعد صدور حكم بإدانة النادي بارتكاب مخالفات مالية

شوق الغامدي (الرياض)
رياضة عالمية لم تعلق الأندية الأربعة على مسألة إخطارها المبكر (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

مانشستر سيتي في مواجهة جديدة... 4 أندية عرفت بإدانته قبل الجميع

كشفت صحيفة «التلغراف» البريطانية أن مانشستر يونايتد وليفربول وآرسنال وتوتنهام هوتسبير أُبلغت بشكل مسبق بنتيجة التحقيقات التي أدانت مانشستر سيتي

شوق الغامدي (الرياض)
رياضة عالمية ظهرت هذه السيارة في الفيلم الوثائقي عن أسطورة السلة الأميركي «الرقصة الأخيرة» (فيراري)
رياضة عالمية

بيع سيارة «فيراري» مملوكة لأسطورة السلة مايكل جوردان مقابل 2.7 مليون دولار

في عام 1997 طلب نجم كرة السلة الأميركي السابق مايكل جوردان سيارة فيراري من فئة غراند تورر مجهزة خصيصاً له نظراً لطول قامته الذي يبلغ ستة أقدام وست بوصات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عالمية الراحل مارادونا حاضر في ذهنية المشجعين الأرجنتين وفي مقدمتهم ميسي (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

ميسي يكرم ذكرى مارادونا في وداع مؤثر للمنتخب الأرجنتيني

وجَّه ليونيل ميسي تحية مؤثرة لدييغو مارادونا في رسالة وداع للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، مساء الأربعاء، وذلك بعد يوم واحد من خوضه مباراته الأخيرة بقميص بلاده.

«الشرق الأوسط» (بوينس آيرس)
رياضة عالمية ألكاراس يتوسط حاملي الكرة في دورة طوكيو (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

ألكاراس وسينر بين نجوم فعالية «أستراليا المفتوحة 1 بوينت سلام 2027»

سيتصدر كارلوس ألكاراس، حامل لقب بطولة أستراليا المفتوحة، قائمة المشاركين في فعالية «أستراليا المفتوحة 1 بوينت سلام» إلى جانب يانيك سينر وكوكو غوف وأوساكا.

«الشرق الأوسط» (ملبورن)
الرياضة رياضة عالمية

من «إذا كذبتم فسأرحل» إلى «سنتجاوز الأمر معاً»... غوارديولا وسيتي في أصعب اختبار

شدد المدرب الإسباني على أن سيتي لا يزال بريئاً حتى تثبت إدانته (رويترز)
شدد المدرب الإسباني على أن سيتي لا يزال بريئاً حتى تثبت إدانته (رويترز)
TT
TT

من «إذا كذبتم فسأرحل» إلى «سنتجاوز الأمر معاً»... غوارديولا وسيتي في أصعب اختبار

شدد المدرب الإسباني على أن سيتي لا يزال بريئاً حتى تثبت إدانته (رويترز)
شدد المدرب الإسباني على أن سيتي لا يزال بريئاً حتى تثبت إدانته (رويترز)

لم يكن رحيل بيب غوارديولا عن مانشستر سيتي كافياً لقطع علاقته بالنادي، إذ عاد المدرب الإسباني السابق إلى الواجهة بعد صدور حكم بإدانة النادي بارتكاب مخالفات مالية متعمدة على مدى تسع سنوات، مؤكداً وقوفه إلى جانب النادي في واحدة من أصعب المراحل في تاريخه.

وكتب غوارديولا، الأسبوع الماضي، رسالة تضامن مع العاملين في النادي، قال فيها: «دعوني أكن واضحاً: سنتجاوز هذا الأمر معاً. أحبكم جميعاً». وجاءت رسالته رغم أنه لم يعد مدرباً للفريق منذ مغادرته مانشستر هذا الصيف، ورغم عدم وجود التزام رسمي عليه بالتعليق على القضية.

وحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فإن المدرب الإسباني لطالما ربط موقفه من النادي بدرجة الثقة التي بناها مع مسؤوليه، وكان قد أكد في مناسبات سابقة أن إدانة النادي ستغيّر علاقته به، بل تعهد بالرحيل إذا اكتشف أن مسؤوليه كذبوا عليه.

وبدأت علاقة غوارديولا بملف الاتهامات المالية في مايو (أيار) 2019، عندما سُئل عقب فوز سيتي الكبير على واتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عما إذا كان قد تلقى مدفوعات غير معلنة من النادي إلى جانب راتبه. وجاء رده غاضباً، مؤكداً ثقته في رئيس النادي والرئيس التنفيذي، وقال: «أستمع إلى رئيسي ورئيسي التنفيذي، وأثق بهما. يقولان لي إننا نتحرك بعدالة وإننا نتبع القواعد تماماً. أنا أصدقهما».

وفي فبراير (شباط) 2020، وبعد إدانة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» مانشستر سيتي بخرق قواعد اللعب المالي النظيف وفرض عقوبة إيقافه عن المشاركة الأوروبية لمدة عامين، تمسك غوارديولا بحق النادي في الاستئناف، قائلاً إن من يعتقد أنه على حق «عليه أن يقاتل»، ومؤكداً ثقته الكاملة بما فعله النادي وما شرحه له مسؤولوه.

وبعد أشهر، وتحديداً في يوليو (تموز) 2020، ألغت محكمة التحكيم الرياضية عقوبة «يويفا» الأوروبية، بعدما خلصت إلى أن بعض الاتهامات لم تثبت أو أن بعضها سقط بالتقادم. وعدّ غوارديولا آنذاك أن النادي تعرض للضرر، قائلاً إن الناس اتهموه بالغش والكذب، وإن «قرينة البراءة لم تكن موجودة».

وفي مايو 2022، كشف غوارديولا بصورة أوضح عن أساس دفاعه المستمر عن النادي، قائلاً: «لماذا دافعت عن النادي والأشخاص؟ لأنني أعمل معهم». وأوضح أنه كان يسأل المسؤولين عن الاتهامات الموجهة إليهم، ثم يصدق تفسيراتهم، مضيفاً أنه أبلغهم بوضوح: «إذا كذبتم عليّ، ففي اليوم التالي لن أكون هنا، ولن أكون صديقكم بعد الآن».

وبعد إعلان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز توجيه 115 اتهاماً إلى مانشستر سيتي في فبراير 2023، حافظ غوارديولا على موقفه، وقال إنه مقتنع تماماً ببراءة النادي، وإنه يرى أن سيتي يملك فريقاً قانونياً قوياً للدفاع عنه. لكنه ترك في الوقت ذاته باب القبول بالحكم مفتوحاً، مؤكداً أن النادي سيتقبل القرار إذا ثبتت إدانته.

وقال غوارديولا آنذاك: «فكرتي الأولى هي أننا أدينا بالفعل. أنا مقتنع تماماً بأننا سنكون أبرياء»، قبل أن يضيف أنه إذا ثبتت براءة النادي كما حدث في قضية «يويفا»، فعلى الجميع التفكير في كيفية تعويض الضرر الذي لحق به.

ومع استمرار القضية لسنوات، لم يخف غوارديولا ضيقه من بطء الإجراءات، ففي مايو 2023 قال إنه كان يتمنى صدور الحكم «غداً، بل هذا بعد الظهر أفضل من غد»، مؤكداً في الوقت نفسه عدم وجود أي شك لديه في أن ما حققه الفريق داخل الملعب كان مستحقاً.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته، شدد المدرب الإسباني على أن سيتي لا يزال بريئاً حتى تثبت إدانته، ورد على الأسئلة المتعلقة بالعقوبات المحتملة بالقول إنه سيواصل الانتظار حتى صدور الحكم. بل ذهب إلى حد التأكيد أن فرص بقائه مدرباً ستكون أكبر إذا هبط النادي إلى الدرجة الأولى منها إذا استمر في دوري أبطال أوروبا، في إشارة إلى استعداده للبقاء حتى في حال تعرض النادي لعقوبة قاسية.

ومع اقتراب موعد جلسات الاستماع في 2024، كرر غوارديولا رغبته في انتهاء القضية سريعاً، قائلاً إنه سعيد ببدء الإجراءات وإنه سيتقبل الحكم «كما فعلنا دائماً». وعندما بدأت جلسات الاستماع في سبتمبر (أيلول)، عبّر عن شعوره بأن قطاعاً واسعاً من كرة القدم كان ينتظر سقوط سيتي، وقال إن الجميع يتعامل مع النادي وكأنه سيهبط، بل إن البعض يريد «اختفاءه من على وجه الأرض».

وفي فبراير 2025، كان غوارديولا يتوقع أن يصدر الحكم خلال شهر واحد، إلا أن القضية استغرقت وقتاً أطول بكثير. وبعد نشر نتائج اللجنة المستقلة أخيراً، أشارت «بي بي سي» إلى أن أعضاء اللجنة أنفسهم عبروا عن استيائهم من طول الفترة التي استغرقها إصدار النتائج.

وقبل مغادرته مانشستر سيتي في مايو 2026، عاد غوارديولا إلى جوهر موقفه، مؤكداً ثقته في مسؤولي النادي، وقال: «أثق بهم. تحدثت معهم وأثق في طريقة تصرفهم وما فعلوه». وأضاف في إشارة إلى وعده السابق بعقد مؤتمر صحافي بعد صدور الحكم: «إذا وجدتموني، نعم، لكن ذلك سيكون صعباً».

ورغم أن الحكم صدر بعد رحيله، فإن غوارديولا لم يتخل عن النادي، بل أكد تضامنه معه بعد الإدانة، فيما لا يزال مانشستر سيتي يستأنف الأحكام الصادرة بحقه. ومن المنتظر أن يحضر غوارديولا مباراة الفريق أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، في أول ظهور لسيتي على ملعبه منذ إعلان نتائج القضية.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

جائزة سنغافورة الكبرى: نوريس واثق من تألق فريق ماكلارين

لاندو نوريس (أ.ف.ب)
لاندو نوريس (أ.ف.ب)
TT
TT

جائزة سنغافورة الكبرى: نوريس واثق من تألق فريق ماكلارين

لاندو نوريس (أ.ف.ب)
لاندو نوريس (أ.ف.ب)

قال السائق البريطاني لاندو نوريس، بطل العالم لـ«فورمولا 1»، الخميس، إنه يعتقد أن فريق ماكلارين قادر على المنافسة على منصة التتويج مجدداً، هذا الأسبوع، في سنغافورة، بعد أداء متذبذب في السباقين الأخيرين في ماليزيا وأذربيجان.

ويحمل نوريس ذكريات جيدة عن حلبة مارينا باي ستريت، حيث فاز في عام 2024 وصعد إلى منصة التتويج في 2023 والعام الماضي.

وبدا أن ابن الـ26 عاماً استعاد مستواه الذي أهّله للفوز بلقب بطولة العالم في العام الماضي، عندما تُوّج بسباقين على التوالي في المجر وهولندا، في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين.

لكن النتائج خالفت التوقعات، إذ تَراجع أداء البريطاني في السباقات الأربعة التالية، فلم يصعد إلى منصة التتويج سوى مرة واحدة، وكان ذلك في إسبانيا، الشهر الماضي.

وشكّل افتقار سيارة ماكلارين للسرعة على الخطوط المستقيمة مشكلة رئيسة، فلم يحصد نوريس سوى نقطتين في باكو وسيبانغ.

وأعرب البريطاني عن أمله بأن يكون الفريق قد تدارك هذه المشكلات، وأن يتمكن من تحسين أدائه قبل انطلاق سباق نهاية الأسبوع في سنغافورة، حيث سيُقام سباق السرعة، مع احتمال هطول الأمطار.

وقال نوريس، الذي حلّ تاسعاً في سباق جائزة البحرين الكبرى الذي أقيم في ماليزيا وتأثر بهطول الأمطار، الأحد الماضي: «سيكون من الجيد أن نرى، هذا الأسبوع، ما إذا كنا سنستعيد بعضاً من الأداء الذي افتقدناه».

وأضاف نوريس، الذي صعد إلى منصة التتويج في 4 من سباقات السرعة السابقة، هذا الموسم: «أحتاج بدايةً إلى تجربة الحلبة لأرى مدى تحسنها».

وتابع: «من الواضح أن السرعة القصوى على الخطوط المستقيمة ليست أولوية قصوى على هذه الحلبة».

وختم قائلاً: «لقد بذلوا جهداً كبيراً في محاولة فهم الأمور، آملُ أن يكون الوضع أفضل، هذا الأسبوع، لكن بصراحة، سأُجرب الحلبة بنفسي».

مواضيع
رياضة الفورمولا 1 رياضة سباق السيارات سنغافورة
الرياضة رياضة عالمية

برشلونة وريال مدريد في اختبارين مختلفين لتعزيز صدارة الليغا

يملك برشلونة أفضلية واضحة في المواجهات الأخيرة أمام خيتافي (أ.ف.ب)
يملك برشلونة أفضلية واضحة في المواجهات الأخيرة أمام خيتافي (أ.ف.ب)
TT
TT

برشلونة وريال مدريد في اختبارين مختلفين لتعزيز صدارة الليغا

يملك برشلونة أفضلية واضحة في المواجهات الأخيرة أمام خيتافي (أ.ف.ب)
يملك برشلونة أفضلية واضحة في المواجهات الأخيرة أمام خيتافي (أ.ف.ب)

تعود منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فترة التوقف الدولي، وسط استمرار الصراع القوي في قمة جدول الترتيب، حيث يسعى برشلونة إلى الحفاظ على بدايته المثالية عندما يستضيف خيتافي، بعد غد السبت، بينما يأمل ريال مدريد في تقليص الفارق مع المتصدر عندما يلتقي فياريال في مواجهة لا تبدو سهلة على ملعب سانتياغو برنابيو، في الجولة الثامنة من المسابقة.

ويتصدر برشلونة جدول المسابقة برصيد 21 نقطة من سبع مباريات، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته حتى الآن، وسجل 31 هدفاً مقابل سبعة أهداف اهتزت بها شباكه.

وفي المقابل، يدخل خيتافي المباراة وهو في المركز الحادي عشر برصيد ثماني نقاط، لكنه يعاني بوضوح من تراجع مردوده الهجومي خارج ملعبه، حيث لم يسجل أي هدف في مبارياته الثلاث خارج أرضه بالدوري هذا الموسم.

يتصدر برشلونة جدول المسابقة برصيد 21 نقطة من سبع مباريات (أ.ف.ب)

ويملك برشلونة أفضلية واضحة في المواجهات الأخيرة أمام خيتافي، حيث لم يخسر أمامه في آخر 11 مباراة بالدوري، وحقق خلالها سبعة انتصارات مقابل أربعة تعادلات. كما فاز الفريق الكتالوني في آخر ست مباريات جمعته بخيتافي على ملعبه، بينما فشل الضيف في التسجيل خلال آخر أربع زيارات له إلى برشلونة.

وتعود آخر هزيمة لبرشلونة أمام خيتافي إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2020، عندما فاز أصحاب الأرض بهدف نظيف في ملعب كوليسيوم. ومنذ ذلك الحين فرض برشلونة تفوقه على منافسه، ولم يسمح له سوى بتسجيل هدف واحد خلال آخر ست مواجهات بين الفريقين، جاء في مباراة التعادل التي أقيمت في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويخوض برشلونة المباراة بعد سلسلة من العروض الهجومية اللافتة، حيث فاز بكل مبارياته الرسمية هذا الموسم بفارق هدفين على الأقل، وكان آخرها الفوز 3 - 1 على إشبيلية، بعدما سبقه انتصار ساحق 7 - 2 على راسينغ سانتاندير في كامب نو، إلى جانب الفوز على التشي وبلنسية بنتيجة 5 - صفر لكل منهما، والتغلب على فينورد الهولندي 5 - 1 في دوري أبطال أوروبا.

ويبرز الجناح الإسباني الشاب لامين يامال كأحد أهم الأسلحة الهجومية في تشكيلة المدرب هانسي فليك، بعدما سجل سبعة أهداف، وصنع أربعة أخرى في سبع مباريات بالدوري.

ونجح يامال في تسجيل هدفين في ثلاث مباريات هذا الموسم، أمام رايو فايكانو، وبلنسية، وليفانتي، كما سدد 38 مرة، منها 14 تسديدة على المرمى.

ويتصدر البرازيلي رافينيا قائمة هدافي برشلونة في الدوري برصيد 12 هدفاً، لكنه يمثل علامة الاستفهام الأبرز في تشكيلة الفريق قبل مواجهة خيتافي. وسجل رافينيا هدفاً من ركلة جزاء مع منتخب البرازيل أمام أستراليا، لكنه غادر الملعب بين شوطي المباراة بعدما شعر بآلام بسيطة في الجزء الخلفي من فخذه اليمنى، قبل أن يغادر معسكر المنتخب.

وأظهرت الفحوص عدم وجود إصابة أكثر خطورة، لكن اللاعب اكتفى بالتدرب منفرداً يوم الاثنين الماضي، ومن المتوقع ألا يعتمد عليه فليك أمام خيتافي إلا إذا كان في كامل جاهزيته، خاصة أن برشلونة تنتظره مواجهة أمام غالطة سراي بعد ثلاثة أيام فقط في دوري الأبطال.

وفي حال غياب رافينيا، قد يعتمد فليك على غابرييل جيسوس في مركز المهاجم، بينما يبقى أنتوني غوردون خياراً آخر، بعدما سجل في كل مباراة من مبارياته الثلاث مع المنتخب الإنجليزي خلال فترة التوقف الدولي.

ويفتقد برشلونة أيضاً أندرياس كريستنسن، الذي يعاني من تمزق في عضلة الفخذ، ومن المتوقع أن يغيب لنحو أربعة أسابيع، فيما يواصل فرينكي دي يونغ العمل على أرض الملعب بعد إصابته في أربطة الركبة اليمنى خلال كأس العالم، لكنه لا يتوقع عودته قبل نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. كما سيغيب روني باردجي لفترة طويلة من الموسم بعد خضوعه لجراحة إثر إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليمنى.

ويظل مركز حراسة المرمى موضع متابعة أيضاً، بعدما غاب خوان غارسيا عن الفوز على إشبيلية وعن معسكر منتخب إسبانيا بسبب إصابة في الركبة اليمنى. وتدرب الحارس بشكل منفرد يوم الاثنين، لكنه لا يزال المرشح الأول للمشاركة، بينما يبقى دومينيك ليفاكوفيتش جاهزاً في حال قرر فليك عدم المجازفة به.

وفي المقابل، يدخل خيتافي المباراة بسجل متواضع هجومياً، حيث سجل الفريق أربعة أهداف فقط في سبع مباريات، ولم يحرز أي هدف خارج ملعبه حتى الآن أمام ألافيس، وأوساسونا، وريال بيتيس.

وحقق خيتافي فوزين، وتعادلين مقابل ثلاث هزائم، وكان آخر انتصار له على حساب ملقه بهدف دون رد، سجله إيفان أزون في الدقيقة 85. وقبل ذلك خسر الفريق أمام ريال بيتيس بهدف نظيف، وتعادل 1 - 1 مع ديبورتيفو لاكورونيا، وسلتا فيغو.

ويعتمد المدرب خوسيه بوردالاس على تنظيم دفاعي صارم، ومن المتوقع أن يبدأ بخمسة مدافعين أمام برشلونة، في محاولة لإغلاق المساحات أمام تحركات يامال ورفاقه. ويكمن التحدي الأساسي أمام خيتافي في الصمود أمام ضغط برشلونة، والحفاظ على التعادل لأطول فترة ممكنة.

ويغيب كريستانتوس أوتشي حتى نهاية الموسم بعد خضوعه لجراحة في الرباط الصليبي، والغضروف الهلالي، كما لن يعود خوانمي قبل نوفمبر.

ويشكل مارتن ساتريانو علامة استفهام أخرى بعدما أعاده منتخب أوروغواي إلى إسبانيا بسبب التهاب في الركبة. وشارك اللاعب في جميع مباريات خيتافي السبع بالدوري، وسجل هدفاً، وصنع هدف الفوز على ملقه، وفي حال جاهزيته سيعود إلى التشكيلة الأساسية إلى جانب إنيس أونال، بينما سيكون إيفان أزون البديل الأقرب.

وبعيداً عن مواجهة برشلونة، وخيتافي، يخوض ريال مدريد اختباراً مهما أمام فياريال، في محاولة لتقليص الفارق مع برشلونة، بعدما دخل فترة التوقف الدولي متأخراً بفارق ست نقاط عن المتصدر.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني، فيما صعد فياريال إلى المركز الثامن بعد تحقيقه انتصارين متتاليين على ملقه، وليفانتي، ليضع حداً لفترة صعبة شهدت سلسلة من ست مباريات دون فوز، بينها أربع هزائم متتالية في جميع المسابقات.

يدخل ريال مدريد المباراة وهو في حاجة إلى استعادة توازنه بعدما خسر أمام ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد (أ.ف.ب)

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو في حاجة إلى استعادة توازنه، بعدما خسر أمام ريال بيتيس، وأتلتيكو مدريد في آخر أربع مباريات بالدوري، كما فشل في الحفاظ على نظافة شباكه في خمس مباريات متتالية، ولم يحقق سوى شباك نظيفة واحدة طوال الموسم.

في المقابل، يملك فياريال سجلاً هجومياً جيداً، حيث سجل هدفين على الأقل في أربع من آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، لكنه لم يحافظ على نظافة شباكه في أي من مبارياته الرسمية الثماني هذا الموسم.

وتصب المواجهات المباشرة الأخيرة في صالح ريال مدريد، الذي لم يخسر أمام فياريال في آخر ست مباريات بالدوري، وحقق الفوز في آخر أربع مواجهات.

كما فاز ريال مدريد في آخر ثلاث مباريات أمام فياريال على ملعبه، بينما جاءت المباراة الوحيدة التي حصل فيها فياريال على نقطة خلال هذه السلسلة عندما تعادل الفريقان 4 - 4 في ملعب لاسيراميكا في مايو (أيار) 2024.

مهمة ريال مدريد لن تكون سهلة بسبب قائمة الإصابات والغيابات التي تضرب الخط الخلفي بشكل خاص (أ.ف.ب)

لكن مهمة ريال مدريد لن تكون سهلة بسبب قائمة الإصابات والغيابات التي تضرب الخط الخلفي بشكل خاص. وسيغيب دين هوييسن للإيقاف بعد طرده في الخسارة 1 - 2 أمام أتلتيكو مدريد، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة إبراهيما كوناتي بعد تعرضه لإصابة في أربطة الركبة اليمنى خلال تدريبات المنتخب الفرنسي.

كما يغيب فيديريكو فالفيردي بسبب التواء من الدرجة الثالثة في الكاحل الأيسر، فيما يواصل رودريغو وراؤول أسينسيو وإيدير ميليتاو وفيرلان ميندي برامج التعافي من إصابات مختلفة.

ويمثل كيليان مبابي أبرز علامات الاستفهام في الخط الهجومي. وتعرض المهاجم الفرنسي لإصابة في ركبته اليسرى أثناء تسجيله هدفاً لمنتخب فرنسا أمام تركيا، قبل أن يقضي فترة التوقف الدولي في باريس للتعافي، ثم عاد إلى مدريد يوم الاثنين، وبدأ العمل منفرداً على أرض الملعب.

وتشير التقارير إلى أن مبابي قد يعود أمام فياريال إذا حصل على الضوء الأخضر الطبي، بينما قد يكون كارلوس إسبي أو جود بيلينغهام البديلين المحتملين في مركز المهاجم في حال غيابه.

وتأتي عودة بيلينغهام كعامل إيجابي لريال مدريد، بعدما تعافى من مشكلة بسيطة تعرض لها مع منتخب إنجلترا، ثم سجل وصنع ثلاثة أهداف في الفوز الكبير 7 - صفر على كرواتيا في الثالث من أكتوبر.

ويواجه المدرب أيضاً معضلة في وسط الملعب بسبب النقص الدفاعي، حيث من المتوقع أن يضطر أوريلين تشواميني للعودة إلى قلب الدفاع إلى جانب أنطونيو روديغر، وهو المركز الذي سبق له اللعب فيه خلال فترة المدرب السابق كارلو أنشيلوتي.

وفي حال حدوث ذلك، قد يتولى إدواردو كامافينجا وبرناردو سيلفا مهمة الارتكاز في وسط الملعب، بينما يتحرك بيلينغهام أمامهما.

أما فياريال، فإنه يدخل المباراة بقائمة إصابات أقصر بكثير، لكن مشاركة بوكانان لا تزال محل شك بعد مغادرته معسكر منتخب كندا بسبب إصابة في أوتار الركبة خلال مواجهة بيرو.

كما عاد سانتي كوميسانيا إلى التدريبات الجماعية بعد إصابة في الكاحل، بينما أصبح خوان فويث جاهزاً بشكل كامل بعد تعافيه من إصابة عضلية أبعدته منذ أغسطس (آب) الماضي.

وتفتتح مباريات هذه الجولة غداً الجمعة، حيث يلتقي ملقه مع إسبانيول.

وتستأنف مباريات هذه الجولة بعد غد السبت، حيث يلعب رايو فايكانو مع أتلتيك بلباو، وديبورتيفو ألافيس مع أتلتيكو مدريد، بالإضافة لمواجهتي برشلونة مع خيتافي، وريال مدريد مع وفياريال.

وتستكمل منافسات هذه الجولة يوم الأحد حينما يلتقي التشي مع سلتا فيغو، وريال سوسييداد مع ديبورتيفو لاكورونا، وريال بيتيس مع أوساسونا، وراسينغ سانتاندير مع فالنسيا.

وتختتم منافسات هذه الجولة يوم الاثنين المقبل، عندما يلتقي ليفانتي مع إشبيلية.

مواضيع
رياضة رياضة إسبانية كرة القدم ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني إسبانيا