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العالم الولايات المتحدة​

أميركا: انتخاب الديمقراطية سيندي هولشر حاكمة جديدة لولاية كانساس

الديمقراطية سيندي هولشر (ا.ب)
الديمقراطية سيندي هولشر (ا.ب)
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أميركا: انتخاب الديمقراطية سيندي هولشر حاكمة جديدة لولاية كانساس

الديمقراطية سيندي هولشر (ا.ب)
الديمقراطية سيندي هولشر (ا.ب)

فازت الديمقراطية سيندي هولشر، بمنصب حاكمة ولاية كانساس الأميركية، متغلّبةً بفارق ضئيل على منافسها الجمهوري تاي ماسترسون، لتُبقي المنصب في قبضة حزبها وتعزّز سلسلة المكاسب الواسعة التي حققها الديمقراطيون على مستوى الولايات المتحدة.

كان الديمقراطيون قد ضمنوا أغلبية مناصب حكام الولايات الأميركية للمرة الأولى منذ عقدين، حتى قبل حسم السباق المتقارب في ولاية كانساس.

ووعدت هولشر، وهي عضوة في مجلس شيوخ الولاية، بوقف إنشاء مراكز بيانات جديدة، وتغلبت على سيل الأموال التي ضخها الجمهوريون لدعم ماسترسون، رئيس مجلس شيوخ الولاية الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري. وستخلف هولشر الحاكمة لورا كيلي، وهي ديمقراطية انتهت مدة ولايتها.

وقالت هولشر في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت يوم الثلاثاء، قبل يومين من إعلان النتيجة: «أرسل سكان كانساس رسالة واضحة مفادها أنهم يريدون أن تستمر ولايتنا في المضي قدمًا».

وأضافت: «لقد بدأ بالفعل العمل التحضيري لتولي القيادة».

ويظل ماسترسون الزعيم الجمهوري الأعلى في مجلس شيوخ كانساس. وقبل إعلان نتيجة الانتخابات، وعد بمواصلة الكفاح من أجل خفض ضرائب الممتلكات —وهو أكبر وعود حملته الانتخابية— ومن أجل مجتمعات أكثر أمانًا ومدارس أفضل.

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البحرية الأميركية تعفي قادة ومسؤولين دون إعلان وسط انتقادات «الكونغرس»

طائرة تابعة لمشاة البحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
طائرة تابعة لمشاة البحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
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البحرية الأميركية تعفي قادة ومسؤولين دون إعلان وسط انتقادات «الكونغرس»

طائرة تابعة لمشاة البحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
طائرة تابعة لمشاة البحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)

أقالت البحرية الأميركية، خلال الأشهر الأخيرة، عدداً من القادة والمسؤولين البارزين في صمت، في خطوة خالفت نهجها المعتاد بالإعلان عن هذه القرارات، مما أثار انتقادات حادة داخل الكونغرس.

وقال عضوان ديمقراطيان في الكونغرس، الخميس، إن سلاح البحرية لم يُخطر الكونغرس بإقالة طاقم القيادة الكامل لغواصة هجومية تعمل بالطاقة النووية الشهر الماضي، عقب اصطدامها تحت الماء. وفي واقعة منفصلة، أعفت البحرية قائد مدمرة عاملة في الشرق الأوسط من منصبه في سبتمبر (أيلول)، وذلك بحسب مسؤول دفاعي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة ملفات حساسة تتعلق بشؤون الأفراد.

كما ترك الدكتور براين موناهان، وهو لواء بحري في سلاح البحرية والطبيب المعتمد لدى الكونغرس والمحكمة العليا، منصبه وسط تحقيق تجريه البحرية، وذلك دون أي إعلان أو تأكيد رسمي.

وتُمثل هذه الحالات الثلاث استثناءً من نهج البحرية المعتاد في الإعلان عن إقالات كبار القادة والمسؤولين. كما تتزامن مع تصاعد وتيرة السرية المفروضة على العمليات العسكرية، ولا سيما في الشرق الأوسط.

وكتب النائبان، جو كورتني عن ولاية كونيتيكت، وآدم سميث عن ولاية واشنطن، في رسالة إلى قادة البحرية: «نتيجةً لإخفاق البحرية في التواصل، فإن ما كان ينبغي أن يكون إجراءً روتينياً لتبادل المعلومات، أثار بدلاً من ذلك تساؤلات حول التزامها بالشفافية وبإقامة علاقة عمل مثمرة مع الكونغرس».

وقد تفضي هذه التطورات إلى عقد جلسة استماع مثيرة للجدل الأسبوع المقبل، وذلك لتثبيت تعيين القائم بأعمال وزير البحرية، هونغ كاو، في وقت يسعى فيه لتولي المنصب بصفة دائمة بصفته أعلى مسؤول مدني في الوزارة.

ولم تقتصر القيود المفروضة على تبادل المعلومات العسكرية على القوات البحرية فحسب.

فلم تكشف القيادة المركزية الأميركية، التي تشرف على العمليات في الشرق الأوسط، سوى عن تفاصيل قليلة بشأن الضربات المحدودة التي تم شنها في الآونة الأخيرة على إيران، ورفضت التعليق على الأضرار التي لحقت بالقواعد أو المعدات أو تحديدها، متذرعةً عادةً بالحاجة إلى الحفاظ على أمن العمليات.

وعمد كبار مزودي صور الأقمار الصناعية، المتعاقدون مع الولايات المتحدة، إلى حجب الصور الخاصة بالمنطقة أو تأخير نشرها بناءً على طلب مسؤولين أميركيين. ونتيجة لذلك، استغرق التحقق من أن الضربات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة قد ألحقت أضراراً أو دمرت منشآت في 26 قاعدة عسكرية وموقعاً آخر يضم معدات أميركية عدة أشهر، وذلك وفقاً لتحليل أجرته وكالة أنباء «أسوشيتد برس».

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أميركا
العالم الولايات المتحدة​

أميركا: انتخاب الديمقراطية سيندي هولشر حاكمة جديدة لولاية كانساس

الديمقراطية سيندي هولشر (ا.ب)
الديمقراطية سيندي هولشر (ا.ب)
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أميركا: انتخاب الديمقراطية سيندي هولشر حاكمة جديدة لولاية كانساس

الديمقراطية سيندي هولشر (ا.ب)
الديمقراطية سيندي هولشر (ا.ب)

فازت الديمقراطية سيندي هولشر، بمنصب حاكمة ولاية كانساس الأميركية، متغلّبةً بفارق ضئيل على منافسها الجمهوري تاي ماسترسون، لتُبقي المنصب في قبضة حزبها وتعزّز سلسلة المكاسب الواسعة التي حققها الديمقراطيون على مستوى الولايات المتحدة.

كان الديمقراطيون قد ضمنوا أغلبية مناصب حكام الولايات الأميركية للمرة الأولى منذ عقدين، حتى قبل حسم السباق المتقارب في ولاية كانساس.

ووعدت هولشر، وهي عضوة في مجلس شيوخ الولاية، بوقف إنشاء مراكز بيانات جديدة، وتغلبت على سيل الأموال التي ضخها الجمهوريون لدعم ماسترسون، رئيس مجلس شيوخ الولاية الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري. وستخلف هولشر الحاكمة لورا كيلي، وهي ديمقراطية انتهت مدة ولايتها.

وقالت هولشر في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت يوم الثلاثاء، قبل يومين من إعلان النتيجة: «أرسل سكان كانساس رسالة واضحة مفادها أنهم يريدون أن تستمر ولايتنا في المضي قدمًا».

وأضافت: «لقد بدأ بالفعل العمل التحضيري لتولي القيادة».

ويظل ماسترسون الزعيم الجمهوري الأعلى في مجلس شيوخ كانساس. وقبل إعلان نتيجة الانتخابات، وعد بمواصلة الكفاح من أجل خفض ضرائب الممتلكات —وهو أكبر وعود حملته الانتخابية— ومن أجل مجتمعات أكثر أمانًا ومدارس أفضل.

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انتخابات التجديد النصفي الأميركية أميركا
العالم الولايات المتحدة​

«إف.بي.آي»: متسللون كوريون شماليون سرقوا عملات مشفرة بأكثر من 400 مليون دولار

عملات مشفرة (أرشيفية - رويترز)
عملات مشفرة (أرشيفية - رويترز)
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«إف.بي.آي»: متسللون كوريون شماليون سرقوا عملات مشفرة بأكثر من 400 مليون دولار

عملات مشفرة (أرشيفية - رويترز)
عملات مشفرة (أرشيفية - رويترز)

قال مكتب التحقيقات الاتحادي «إف.بي.آي»، اليوم الخميس، إن متسللين إلكترونيين مدعومين من الدولة في كوريا الشمالية سرقوا عملات مشفرة تتجاوز قيمتها 400 مليون دولار خلال الثمانية عشر شهرا الماضية، وذلك من خلال صور التُقطت خلسة لأشخاص، ثم استخدامها لاستهداف معارفهم.

ويُستدرج الضحايا إلى محادثات مرئية عبر نسخ مزيفة من برامج اجتماعات الفيديو مثل «زوم» و«مايكروسوفت تيمز» و«غوغل ميت»، وضمن مخطط يطلق عليه مكتب التحقيقات الاتحادي اسم «فيس ستيلر» أو «سارق الوجه»، حيث يتلقى المستهدفون دعوات من جهات اتصال حقيقية تفاعلوا معها سابقا، لكن حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الأخرى تعرضت للاختراق لتُسجل صورهم سرا.

وبمجرد انضمامهم إلى المكالمة —التي تُسجل أيضا— يواجه الضحايا خطأ تقنيا مزيفا يتطلب إصلاحه بالنقر على رابط، مما يؤدي بدوره إلى إصابة جهاز الكمبيوتر الخاص بالضحية وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي. ثم تُستخدم جهات اتصال الضحية لاستهداف أشخاص آخرين.

وأشار التنبيه الصادر أمس الأربعاء إلى أن مكتب التحقيقات الاتحادي حدد وصادر أكثر من 900 مقطع مصور التقطته كاميرات الويب الخاصة بالضحايا.

وقال «إف.بي.آي» إن متسللين إلكترونيين بدأوا في استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع مصورة مزيفة عبر تقنية «ديب فايك» أو التزييف العميق لشخصيات معروفة ومؤثرة في صناعات العملات المشفرة وسلسلة الكتل.

وعزا «إف.بي.آي» هذه الأنشطة إلى مجموعة من المتسللين الكوريين الشماليين تعرف باسم «سافاير سليت» أو «يو.إن.سي1069»، وهي مجموعة منفصلة عن المتسللين الكوريين الشماليين الذين ربطهم «إف.بي.آي» باختراق منصة تداول العملات المشفرة «بينانس» في الآونة الأخيرة، والذي سُرقت خلاله 6.3 مليار دولار.

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