الصين تخسر أمام طاجيكستان وديّاً

خسر المنتخب الصيني أمام ضيفه طاجيكستان بهدف دون رد، في مباراة ودية أقيمت بمدينة تشونغتشينغ الصينية، الثلاثاء، في إطار استعدادات الفريقين لمنافسات كأس أمم آسيا 2027 التي ستقام أوائل العام المقبل في المملكة العربية السعودية.

وسجَّل وحدات حنونوف الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 53.

وتعثرت محاولات الصين في إدراك التعادل، بعد النقص العددي في صفوف الفريق بطرد وي شيهاو ببطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 59.

وبذلك يواصل منتخب الصين نتائجه المخيبة خلال فترة التوقف الدولي الحالي؛ حيث خسر بخماسية أمام فلسطين، وبثلاثية دون رد أمام نيوزيلندا، بينما حقق فوزاً وحيداً على المالديف بنتيجة 3- صفر.

في المقابل، حقق منتخب طاجيكستان فوزه الأول بعد خسارتين: أمام فلسطين بنتيجة 2- 4، وأذربيجان بنتيجة صفر- 1.

وسيبدأ منتخب الصين مشواره في كأس أمم آسيا بالمجموعة الثالثة التي تضم إيران وسوريا وقيرغيزستان، بينما سيلعب منتخب طاجيكستان في المجموعة الرابعة مع أستراليا والعراق وسنغافورة.