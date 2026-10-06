كاراغر يطالب بمعاقبة مانشستر سيتي بمدة بين 3 و5 سنوات

يرى جيمي كاراغر، مدافع فريق ليفربول السابق، أن نادي مانشستر سيتي يجب أن يواجه عقوبة تمتد سنوات عدة بسبب مخالفاته المالية.

وكانت لجنة مستقلة قد أدانت مانشستر سيتي بانتهاك قواعد بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في تقرير شديد اللهجة صدر الأسبوع الماضي، وهو القرار الذي تقدم النادي باستئناف ضده.

وخلصت اللجنة إلى أن النادي قام بتضخيم إيراداته بأكثر من 830 مليون جنيه إسترليني (1.1 مليار دولار) على مدار 9 مواسم، بينما يعتقد كاراغر أنه في حال فشل الاستئناف، ينبغي أن تعكس العقوبات حجم هذه المخالفات.

وفي تصريحات لكاراغر، أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، قال اللاعب السابق (48 عاماً): «إذا تحدث الناس عن عقوبة خصم 80 أو 100 نقطة، فهذا يعني الهبوط موسماً واحداً فقط ثم العودة مجدداً».

وأضاف اللاعب الإنجليزي: «أعتقد أن بعض اللاعبين قد يرحلون، ولكن البعض الآخر قد يقول: يمكنني تحمل ذلك مدة عام واحد فقط».

وأوضح كاراغر: «لكن نظراً لأن هذه المخالفات استمرت فترة طويلة، فأنا أرى أن العقوبة يجب أن تمتد سنوات عدة، من 3 إلى 5 سنوات، وعندها سيرحل اللاعبون عن النادي».

ويعود مانشستر سيتي للمنافسات هذا الأسبوع بمواجهة ليفربول الذي يعد بلا شك أبرز منافسيه على الألقاب خلال العقد ونصف العقد الماضيين، وذلك في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد المقبل.

ويمكن لفريق المدرب إنزو ماريسكا أن يتوقع أجواء عدائية في ملعب «أنفيلد»، بينما يرى ستيوارت بيرس، مدافع ومدرب مانشستر سيتي السابق، أنه ينبغي على المدير الفني الإيطالي محاولة استغلال هذا الأمر لصالحه.

وصرَّح بيرس: «سيكون الخصم مستعداً تماماً ومتحفزاً للمواجهة، وستكون الأجواء في الملعب مشحونة للغاية. من المذهل أن تكون المباراة ضد ليفربول في عطلة نهاية هذا الأسبوع، فالأجواء ستكون مفعمة بالطاقة والإثارة».

واختتم بيرس حديثه قائلاً: «لذا، فإن هذه الأجواء ستحفز الجميع ضد مانشستر سيتي، وعليها أيضاً أن تحفز مانشستر سيتي ضد الجميع».