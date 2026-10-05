اتهام بيكفورد حارس مرمى إنجلترا بالقيادة المتهورة

يواجه جوردان بيكفورد، حارس مرمى منتخب إنجلترا، اتهاماً بقيادة سيارته الفارهة «لامبورغيني» بطريقة متهورة، كادت أن تتسبب في حادث تصادم مع سيارتين أخريين، وذلك في جلسة استماع اليوم الاثنين.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الشرطة أوقفت بيكفورد (32 عاماً) بعد تجاهله لافتة السماح بالمرور، مما أجبر سائقي سيارتين أخريين على الضغط على المكابح بقوة وبشكل مفاجئ، قبل أن ينطلق الحارس الدولي بسرعة للابتعاد بسيارته.

وأشارت إلى أن الحادثة وقعت يوم 14 أبريل (نيسان) الماضي، ويخضع للمحاكمة لاتهامه بالقيادة بشكل متهور.

وأقر بيكفورد حارس مرمى نادي إيفرتون، الذي خاض 92 مباراة دولية بقميص منتخب إنجلترا، بالاتهام الموجه له، ويستعد لجلسة محاكمة جديدة، ستعقد يوم 7 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.