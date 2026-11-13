«الفيدرالي» يقلّص اجتماعاته النقدية في 2027 ويلغي اجتماع أكتوبر

أعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الخميس، عن جدول أعماله المبدئي والمُعدّل لعام 2027، الذي يتضمن إلغاء عقد اجتماع للسياسة النقدية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وكان رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، كيفين وارش، قد أعلن الشهر الماضي أن لجنة تحديد أسعار الفائدة ستواصل عقد ثمانية اجتماعات خلال العام المقبل، لكنها ستقلص عدد اجتماعات السياسة النقدية إلى سبعة اجتماعات فقط، مع تخصيص الاجتماع الثامن لمناقشة القضايا الاستراتيجية الأوسع للسياسة النقدية؛ ولن يشهد هذا الاجتماع الاستراتيجي أي تصويت على أسعار الفائدة أو إصدار بيان للسياسة النقدية.

وقال وارش للصحافيين الشهر الماضي: «إن صياغة السياسة الصحيحة تتطلب تقييم التطورات قريبة المدى على فترات منتظمة وغنية بالمعلومات، ولكن من المهم بالقدر نفسه أن نخصص وقتاً ومساحة، بصفتنا مجموعة متنوعة فكرياً، للمداولات الاستراتيجية والتفكير برؤية جديدة في القضايا الكبرى، مع التطلع إلى آفاق زمنية أطول».

وتُعد هذه الخطوة المرحلة الأولى نحو تقليص عدد اجتماعات السياسة النقدية مستقبلاً إلى ستة اجتماعات، وهي فكرة طرحها رئيس الفيدرالي هذا الصيف وتحظى بدعم بقية أعضاء المجلس، نظراً لأنها ستتيح مزيداً من الوقت لجمع مجموعة أكثر اكتمالاً من البيانات لاتخاذ قرارات أدق بشأن أسعار الفائدة. ويتوقع وارش أن يعقد الفيدرالي في عام 2028 اجتماعين مخصصين للمناقشات الاستراتيجية وستة اجتماعات لتحديد السياسة النقدية.

ويأتي هذا التغيير في وقت يجد فيه «الاحتياطي الفيدرالي» نفسه بشكل متزايد يتلقى بيانات اقتصادية رئيسية بعد إعلانه قرارات أسعار الفائدة؛ فعلى سبيل المثال، صدر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الشهر الماضي في 29 أكتوبر، أي بعد يوم واحد من اجتماع «الفيدرالي»، كما تكرر الأمر نفسه بعد اجتماعي أبريل (نيسان) ويوليو (تموز). ومن المقرر أيضاً أن يُعقد اجتماع ديسمبر (كانون الأول) قبل يوم واحد من صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر (تشرين الثاني).

ورغم أن البنك المركزي يمكنه استخدام أجزاء من بيانات التضخم الأخرى لتقدير هذا المؤشر، فإن عقد الاجتماعات كل ثمانية أسابيع بدلاً من الجدول الحالي البالغ ستة أسابيع سيوفر له بيانات أكثر اكتمالاً في كل اجتماع.