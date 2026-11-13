غريليش يعتذر عن غيابه الأخير عن إيفرتون لأسباب تأديبية

قدم جاك غريليش، المعار لفريق إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، اعتذاره عن غيابه عن المشاركة مع الفريق، وذلك بسبب مخالفته للقواعد الانضباطية للنادي.

وغاب غريليش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يقضي فترة إعارة ثانية في إيفرتون، عن المباريات الأربع الأخيرة للفريق، حيث كانت آخر مشاركة له في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وعاد اللاعب الإنجليزي للمشاركة في مباراة أقيمت من دون جماهير ضد فريق ديربي كاونتي، الخميس، وعقب ذلك نشر رسالة عبر حسابه على تطبيق «إنستغرام» تطرق فيها إلى غيابه الأخير.

وكتب غريليش: «من الرائع العودة للملعب مع زملائي اليوم بعد بضعة أيام جيدة من التدريبات. أود أن أعتذر للجماهير وللجميع في النادي عن عدم قدرتي على مساعدة الفريق خلال الأسابيع القليلة الماضية».

وأضاف غريليش: «أحب اللعب لهذا النادي، وأتطلع بشوق للعودة مرة أخرى للعب أمامكم بقميص إيفرتون. أراكم قريباً».

من جانبه، أبدى الاسكوتلندي ديفيد مويز، المدير الفني لإيفرتون، تحفظاً في الكشف عن تفاصيل دقيقة تتعلق بسلوك غريليش (31 عاماً)، حيث اكتفى النادي بالقول إن الجناح المخضرم «لم يكن في كامل جاهزيته البدنية» قبل المباراة التي جرت أمام نيوكاسل يونايتد في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

يُذْكر أن غريليش، الذي يعد أحد أكثر اللاعبين إثارة للجدل والحديث في كرة القدم الإنجليزية، كان في وقت سابق أغلى لاعب في تاريخ الكرة البريطانية، وذلك بعد انتقاله من أستون فيلا لمانشستر سيتي عام 2021 مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (139 مليون دولار).

وأسهم غريليش في تحقيق مانشستر سيتي للثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا) عام 2023، لكنه ابتعد عن حسابات الفريق خلال العامين الماضيين.