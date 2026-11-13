أنشيلوتي يضع عينه على مستقبل البرازيل في «مواجهة متجددة» ضد اليابان

يخوض المنتخب البرازيلي مواجهة جديدة أمام نظيره الياباني عندما يلتقيان، السبت، في مباراة دولية ودية في سنغافورة بعد 5 أشهر من الفوز القاتل للسيليساو على منافسه الأسيوي في الدور الثاني لمونديال أميركا الشمالية، لكن بأهداف بعيدة المدى يرسمها مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وكان غابرييل مارتينيلي خطف هدف الفوز لمنتخب «سيليساو» في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، وقاده إلى انتصار على اليابان 2 - 1 في يونيو (حزيران) الماضي بمدينة هيوستن.

لكن مشوار البرازيل في المونديال انتهى بالنتيجة نفسها أمام النرويج في ثمن النهائي.

ويسعى أنشيلوتي حالياً إلى بناء منتخب للمستقبل؛ إذ تضم قائمته المؤلفة من 26 لاعباً لخوض مباراتَي اليابان، نهاية الأسبوع الحالي، وسنغافورة المضيّفة الثلاثاء، 15 لاعباً دون الثالثة والعشرين من العمر.

وقال المدرب الإيطالي للصحافيين، الجمعة: «شكّلت كأس العالم نهاية مرحلة لجيل من اللاعبين»، مضيفاً: «نعمل الآن على بناء جيل جديد يكون جاهزاً ومنافساً في استحقاقاتنا الرسمية المقبلة، وهي كأس كوبا أميركا عام 2028 وكأس العالم عام 2030».

وتابع: «أعتقد أن لدينا إمكانات كبيرة. نراقب اللاعبين الشباب، ومن بينهم وجوه جديدة موجودة معنا هنا، ونحن راضون جداً عما نشاهده».

وأردف قائلاً: «لدينا لاعبون شباب يتمتعون بالكثير من الجودة والموهبة؛ ولذلك ننظر إلى المستقبل بثقة».

ولم يرغب المدرب البالغ 67 عاماً في تخصيص أي لاعب بإشادة استثنائية، موضحاً: «يمكنكم ملاحظة سلوكهم في التدريبات ومدى تركيزهم. لقد منحونا جميعا ثقة كبيرة بالمستقبل؛ لأننا نرى لاعبين يتمتعون بمستوى عالٍ».

وأضاف: «قد تنقصهم بعض الخبرة، وهذا أمر طبيعي بالنسبة إلى اللاعبين الشباب».

وسيتولى مهاجم برشلونة الإسباني رافينيا الذي يقدم مستويات لافتة مع النادي الكاتالوني، قيادة المنتخب البرازيلي أمام اليابان.

وقال رافينيا: «توقعاتي إيجابية. من الواضح أننا نمر بمرحلة إعادة بناء مع وجود لاعبين جدد، لكنني أرى عناصر تتمتع بمستوى عالٍ ورغبة كبيرة في تقديم كل ما لديها دفاعاً عن قميص المنتخب الوطني».

وكان رافينيا قد شارك في مباراتين فقط خلال كأس العالم، بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ.

وأضاف: «هذه مباراة بمستوى كأس العالم، كما شاهدنا في المونديال الأخير. ستكون مواجهة صعبة للغاية؛ لأننا ندرك جودة المنتخب الياباني».

في المقابل، استعاد مدرب اليابان هاجيمي مورياسو محطات الأعوام الثمانية التي أمضاها على رأس الجهاز الفني، وسط توقعات برحيله بعد مواجهة الباراغواي في سنغافورة، الثلاثاء، على أن يخلفه مدرب المنتخب الأولمبي (تحت 23 عاماً) غو أويوا.

وقال مورياسو: «هناك أمور كثيرة تمكّنا من تحقيقها والنجاح فيها، لكن في المقابل كانت هناك أمور لم نتمكن من إنجازها».

وختم: «نجحت في توسيع قاعدة الخيارات، وتعزيز عمق التشكيلة».