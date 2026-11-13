مدرب اليابان مورياسو سيغادر منصبه

أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم، الجمعة، أن مدرب منتخب بلاده هاجيمي مورياسو سيترك منصبه الأسبوع المقبل، مختصراً فترة عمله في أعقاب تأجيل كأس آسيا 2027.

وكان من المقرر في الأصل أن يقود مورياسو، المدرب الأطول خدمة على رأس الجهاز الفني للمنتخب الياباني، «الساموراي» في كأس آسيا في المملكة العربية السعودية، في يناير (كانون الثاني)، قبل أن يسلم زمام الأمور إلى المدرب الحالي للمنتخب الأولمبي (تحت 23 عاماً) جو أويوا.

لكن الاتحاد الآسيوي للعبة أعلن الأسبوع الماضي تأجيل البطولة إلى ديسمبر (كانون الأول) 2027.

وترك ذلك مورياسو في حالة من عدم اليقين، حيث رفض مسؤولو الاتحاد الياباني الأسبوع الماضي توضيح موعد تركه لمنصبه.

وقالوا، الجمعة، إن مباراتي اليابان الوديتين في سنغافورة أمام البرازيل السبت، والباراغواي الثلاثاء المقبل، ستكونان الأخيرة لمورياسو.

وتولى المدرب، البالغ من العمر 58 عاماً، المسؤولية بعد كأس العالم 2018. وقاد اليابان إلى انتصارات مفاجئة على ألمانيا وإسبانيا في طريقها للهزيمة في دور الـ16 بركلات الترجيح أمام كرواتيا في مونديال 2022 في قطر.

كما قاد اليابان إلى دور 32 في كأس العالم هذا العام في أميركا الشمالية، حيث خسرت أمام البرازيل 1-2.

وكان من المقرر أن يقود مورياسو المنتخب في مباراة ودية استعداداً لكأس آسيا ضد خصم لم يتم تحديد اسمه بعد في أوساكا في 30 ديسمبر (كانون الأول). وقال الاتحاد الياباني إنه تم إلغاء المباراة.

وقال رئيسه تسونياسو مياموتو، في بيان: «لقد اعتبرنا هذه المباراة فرصة مهمة لتعزيز المنتخب الياباني، وقمنا باستعدادات شاملة».

وأضاف: «لكن بعد تأجيل كأس آسيا، وبالنظر إلى جدول المنتخب الوطني، قررنا إلغاء المباراة».