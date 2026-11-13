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5 مهام تنتظر بوكيتينو في مانشستر يونايتد

ماوريسيو بوكيتينو مديراً فنياً جديداً لمان يونايتد (رويترز)
ماوريسيو بوكيتينو مديراً فنياً جديداً لمان يونايتد (رويترز)
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5 مهام تنتظر بوكيتينو في مانشستر يونايتد

ماوريسيو بوكيتينو مديراً فنياً جديداً لمان يونايتد (رويترز)
ماوريسيو بوكيتينو مديراً فنياً جديداً لمان يونايتد (رويترز)

أكد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم تعيين ماوريسيو بوكيتينو مديراً فنياً دائماً للفريق، بدءاً من يوم الأربعاء المقبل.

ويتعين على المدرب الأرجنتيني (54 عاماً) البدء في العمل فوراً، إذ يقبع مانشستر يونايتد حالياً في مراكز الهبوط بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 10 مراحل، كما ينتظره اختبار صعب خارج ملعبه أمام غريمه التقليدي ليفربول على ملعب «أنفيلد» يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وفي هذا السياق، تستعرض «وكالة الأنباء البريطانية» أبرز الملفات العاجلة التي تنتظر بوكيتينو في مساعيه لوقف تدهور نتائج الفريق.

الحصول على دعم الجماهير

وأعربت جماهير مانشستر يونايتد بوضوح عن الجهة التي تحملها مسؤولية أسوأ انطلاقة للفريق في المسابقات المحلية منذ 40 عاماً، حيث كثفت احتجاجاتها ضد ملاك النادي (عائلة غليزر)، والرئيس التنفيذي عمر برادة، والمدير الرياضي جيسون ويلكوكس.

لذا، يجد بوكيتينو نفسه مطالباً بنيل دعم الجماهير، وستكون رسائله الأولى حاسمة في بناء الثقة معهم في أسرع وقت ممكن.

إقناع اللاعبين بأسلوبه التكتيكي

يتولى بوكيتينو مسؤولية فريق يعاني من حالة من التخبط، وسيتعين عليه الحصول على ثقة اللاعبين أيضاً، ففي ظل افتقار الفريق للثقة وغياب هيكلية واضحة للأداء، يتعين عليه وضع إطار عمل يضمن استقرار الأداء داخل الملعب، وإقناع لاعبيه بأن أسلوبه القائم على الضغط العالي والحيوية هو السبيل الأمثل لانتشال الفريق من هذا المأزق.

ولن تكون المهمة سهلة على الإطلاق، إذ سيخوض بوكيتينو أولى مبارياته على رأس الجهاز الفني ليونايتد أمام ليفربول مباشرة بعد فترة التوقف الدولي الحالية.

حسم مستقبل برونو فرنانديز

وسوف يكون استخراج أفضل ما لدى اللاعبين الكبار في الفريق، وعلى رأسهم القائد برونو فرنانديز، مفتاحاً لتوحيد صفوف الفريق وتوظيف المواهب الفردية بشكل فعال.

ويحيط الغموض بمستقبل فرنانديز بعد رفضه عرضاً ثانياً لتجديد عقده مع النادي، الذي ينتهي بختام الموسم الحالي، لذا يتعين على بوكيتينو تحديد اللاعبين الذين يمكنه الاعتماد عليهم بشكل سريع.

ردم الفجوة في «أولد ترافورد»

بعد إقالة مايكل كاريك، أصبح بوكيتينو ثامن مدير فني دائم يتولى قيادة مانشستر يونايتد منذ رحيل السير أليكس فيرغسون في عام 2013، بعد مسيرة استمرت 26 عاماً.

ومع ذلك، فإن مطالب الجماهير لا تقتصر على تغيير المدرب، بل تطالب أيضاً برحيل عائلة جليزر وأعضاء آخرين في الإدارة العليا للنادي.

ويتعين على بوكيتينو، الذي طالما سعى للحصول على قدر من الاستقلالية في تجاربه التدريبية السابقة، بناء علاقة عمل فعالة مع جيم راتكليف وبرادة وويلكوكس، وذلك في مسعى لرأب الصدع وتجاوز حالة الانفصال الحالية.

إعادة ضبط الأوضاع بملعب التدريب

دائماً ما انتقد عدد من لاعبي مانشستر يونايتد السابقين مستويات اللياقة البدنية، ومعدلات الجهد المبذول، والعقلية السائدة لدى التشكيلة الحالية.

وبما أن بوكيتينو يعد من تلاميذ مواطنه مارسيلو بيلسا، فإن إحدى مهامه الأولى، هو وطاقمه المعاون، ستكون إعادة ضبط أخلاقيات العمل في ملعب التدريب، وغرس عقلية الفوز لدى اللاعبين.

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دورتموند ينهي شراكة «مثيرة للجدل» مع شركة أسلحة ألمانية

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بوروسيا دورتموند أنهى شراكته مع شركة تصنيع الأسلحة «راينميتال» (نادي بوروسيا دورتموند)
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دورتموند ينهي شراكة «مثيرة للجدل» مع شركة أسلحة ألمانية

بوروسيا دورتموند أنهى شراكته مع شركة تصنيع الأسلحة «راينميتال» (نادي بوروسيا دورتموند)
بوروسيا دورتموند أنهى شراكته مع شركة تصنيع الأسلحة «راينميتال» (نادي بوروسيا دورتموند)

أعلن نادي بوروسيا دورتموند المنافس في الدوري الألماني لكرة القدم، الجمعة، اعتزامه إنهاء شراكته المثيرة للجدل مع شركة تصنيع الأسلحة «راينميتال».

ولن يتم تمديد العقد الذي ينتهي في منتصف عام 2027، وذلك بعد مرور ثلاثة أعوام على توقيعه.

وقال النادي الألماني إن القرار تم التوصل إليه بالاتفاق المتبادل، وإن العامل الحاسم وراء القرار هو الانتقادات المستمرة من جماهير دورتموند بشأن هذه الشراكة.

وقال كارستن كرامر، المدير الإداري لنادي دورتموند: «نحن على دراية بالانتقادات الصادرة عن أعضائنا وبعض الجماهير»، وأشار إلى أن إدارة ناديه وضعت ذلك في الاعتبار خلال المناقشات مع «راينميتال».

وتُعد «راينميتال» أكبر شركة أسلحة في ألمانيا، وقد شهدت نمواً قوياً في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا والطفرة العامة في صناعة الأسلحة.

وعندما أعلن دورتموند عن الصفقة في عام 2024، واجه النادي انتقادات حادة من دعاة السلام ومنظمات حقوق الإنسان وقطاعات من قاعدة جماهير دورتموند.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية في العام نفسه، صوّت أعضاء النادي ضد تمديد العقد، إلا أن هذا القرار لم يكن ملزماً لإدارة نادي دورتموند.

وقال هانز يواكيم فاتسكه، رئيس نادي دورتموند، مؤخراً خلال لقائه في المدونة الصوتية (بودكاست) «أوسغيرشنت»: «لقد قللت من تقدير عدد مشجعي بوروسيا دورتموند الذين يقولون لي: نحن لسنا ضد (راينميتال)، ولكننا لا نريد أن يروج بوروسيا دورتموند لشركة تصنع الأسلحة، إنها وجهة نظر لا يتعين عليّ بالضرورة تبنيها، لكني أتقبلها تماماً».

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الرياضة كرة القدم الدوري الألماني ألمانيا
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ريال مدريد يدخل على خط مواجهة استضافة نهائي مونديال 2030

ملعب «سانتياغو برنابيو» معقل نادي ريال مدريد مرشح لاستضافة نهائي المونديال (رويترز)
ملعب «سانتياغو برنابيو» معقل نادي ريال مدريد مرشح لاستضافة نهائي المونديال (رويترز)
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ريال مدريد يدخل على خط مواجهة استضافة نهائي مونديال 2030

ملعب «سانتياغو برنابيو» معقل نادي ريال مدريد مرشح لاستضافة نهائي المونديال (رويترز)
ملعب «سانتياغو برنابيو» معقل نادي ريال مدريد مرشح لاستضافة نهائي المونديال (رويترز)

لم تعد المنافسة على استضافة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2030، مجرد سباق بين الملاعب والمنشآت الرياضية؛ بل تحولت إلى صراع نفوذ وتبادل رسائل مباشرة بين الأطراف الثلاثة المنظمة للبطولة؛ إسبانيا والبرتغال والمغرب.

وفي خضم هذا التنافس، قرر نادي ريال مدريد الإسباني توصيل صوته إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حاملاً رسالة تتسم بقدر كبير من الثقة والقوة، حيث كتب: «يمكنكم بناء ملعب ذهبي، لكن الأهم هو معرفة كيفية إدارة الفعاليات، ونحن الأفضل في ذلك».

ووفقاً للموقع الإلكتروني لصحيفة «آس» الإسبانية، جاءت هذه الرسالة خلال زيارة وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى ملعب «سانتياغو برنابيو»، معقل النادي الملكي، ضمن جولة لتقييم المدن والملاعب المرشحة لاستضافة مباريات مونديال 2030، التي ستنظمها إسبانيا والبرتغال والمغرب بشكل مشترك.

ورغم أن القرار النهائي بشأن أماكن إقامة لقاءات البطولة، بما في ذلك المباراة النهائية، لن يتم اتخاذه قبل عام 2027، فإن ريال مدريد فضل الكشف عن أوراقه مبكراً، وأكد أن امتلاك الملعب وحده لا يكفي، وأن الخبرة التنظيمية هي العامل الحاسم.

ولم يكتفِ ممثلو الريال باستعراض الإمكانات الهائلة لملعب «سانتياغو برنابيو»؛ بل وجهوا رسالة واضحة حول أحقية العاصمة الإسبانية مدريد في استضافة الحدث الأبرز بالبطولة.

وأكد أحد المسؤولين، وهو يمتلك خبرة تمتد لنحو عقدين في تنظيم المباريات والفعاليات داخل الملعب، أن التفوق لا يقاس بجمال المنشآت فحسب؛ بل بالقدرة على إدارة الأحداث الكبرى بكفاءة وسلاسة.

وقال المسؤول أمام وفد «فيفا»: «يمكنكم بناء ملعب ذهبي، لكن عليكم أن تعرفوا كيف تديرون الفعاليات. أنتم بحاجة لفريق يضمن سير كل شيء بسلاسة، ونحن الأفضل في هذا المجال».

ولخصت هذه الكلمات موقف ريال مدريد، الذي يستند إلى سجل حافل في استضافة المباريات الكبرى والفعاليات العالمية، كان آخرها مباراة ضمن دوري كرة القدم الأميركية الأسبوع الماضي.

وغادر مبعوثو «فيفا» مدريد وهم على يقين تام بحجم الثقة التي يستند إليها الريال في مساعيه لاستضافة المباراة النهائية.

ويرى العملاق الإسباني أن خبرته التنظيمية، إلى جانب الإمكانات الاستثنائية لملعب «سانتياغو برنابيو» بعد إعادة تطويره، تمنحه أفضلية واضحة على منافسيه، حيث سبق أن طرح فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، هذا الرأي على السويسري جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، خلال اجتماعات سابقة.

ولم يكن نادي ريال مدريد الطرف الوحيد الذي استغل زيارة وفد «فيفا»؛ إذ تحرك الاتحاد الإسباني لكرة القدم أيضاً، بقيادة رئيسه رافاييل لوزان، الذي حرص على توصيل وجهة نظر بلاده بشأن كيفية توزيع مباريات البطولة، مع التركيز بشكل خاص على المباراة النهائية المقررة في 21 يوليو (تموز) عام 2030.

وخلال مأدبة عشاء مع مسؤولي «فيفا»، أوضح لوزان موقف اتحاد الكرة الإسباني بكل صراحة، حيث قال: «إسبانيا تريد استضافة المباراة النهائية على أرضها، ولن تتنازل عن هذا الحق».

وبدا لوزان مُصراً على الدفاع عن هذا المطلب، معتبراً أن استضافة الحدث الأبرز يجب أن تكون امتداداً طبيعياً لدور إسبانيا في تنظيم البطولة، لا سيما أنها ستستضيف العدد الأكبر من مباريات المونديال.

ورغم حدة المنافسة، فإنه وفقاً لصحيفة «ماركا»، لم يُشِر أحد إلى احتمال انسحاب إسبانيا، وهو سيناريو لا يبدو مطروحاً بجدية بين القائمين على ملف الترشح.

ومع ذلك، فقد أصبحت الرسائل السياسية والرياضية أكثر حدة، في ظل إدراك الجانب الإسباني أن المغرب ليس مجرد شريك في التنظيم؛ بل هو منافس حقيقي على استضافة المباراة النهائية.

ودخل الجانب السياسي على خط النقاش من خلال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي دافع عن ملف الترشح المشترك، مؤكداً أن بلاده ستحتفظ بالحصة الكبرى من مباريات كأس العالم 2030.

واستحضر سانشيز لحظة تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم في الولايات المتحدة، واصفاً مشهد تسلم منتخب «الماتادور» الكأس من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأنه كان «لحظة نشوة سياسية حقيقية».

وأوضح سانشيز أن فكرة استضافة البطولة بدأت بين إسبانيا والبرتغال قبل انضمام المغرب، مشيراً إلى أن أوروبا كانت تتطلع لاستضافة الحدث، وأن انضمام المغرب جاء في إطار تعزيز التعاون بين الدول الثلاث.

كما شدد على أن إسبانيا سوف تستضيف أكبر عدد من المباريات، في محاولة لطمأنة الرأي العام الإسباني، الذي بدأ يتخوف من إمكانية انتقال المباراة النهائية إلى الأراضي المغربية.

ولم يخفِ رئيس الوزراء طموحه في أن يرى منتخب بلاده يتوج باللقب على أرضه في عام 2030، وقد استرجع ذكريات انتصارات سابقة قبل أن يختتم حديثه قائلاً: «لقد توجنا بالمونديال في جنوب أفريقيا، وكذلك في نيويورك، والآن حان دورنا لنتوج في إسبانيا عام 2030، أليس كذلك؟».

وبين رسائل نادي ريال مدريد، وتحركات الاتحاد، وتصريحات سانشيز، بدأت مدريد بالفعل معركتها من أجل استضافة المباراة النهائية، غير أن الكلمة الفصل في هذا الشأن تظل بيد «فيفا».

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«كاف» يفتح باب الترشح لاستضافة 3 نسخ مقبلة من «أمم أفريقيا»

فتح باب الترشح لاستضافة 3 نسخ من «أمم أفريقيا» (رويترز)
فتح باب الترشح لاستضافة 3 نسخ من «أمم أفريقيا» (رويترز)
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«كاف» يفتح باب الترشح لاستضافة 3 نسخ مقبلة من «أمم أفريقيا»

فتح باب الترشح لاستضافة 3 نسخ من «أمم أفريقيا» (رويترز)
فتح باب الترشح لاستضافة 3 نسخ من «أمم أفريقيا» (رويترز)

يبحث الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) عن دول لاستضافة 3 نسخ مقبلة من نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعدما تراجع عن قراره بإقامة البطولة كل 4 سنوات.

وكان «الكاف» قد أعلن الشهر الماضي، تراجعه عن القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية للمنظمة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بإقامة البطولة كل 4 سنوات بدلاً من سنتين، وهو القرار الذي قوبل بانتقادات واسعة.

ويبحث «الكاف» الآن عن دول لاستضافة 3 نسخ مقبلة من البطولة في أعوام 2028 و2031 و2033.

ووجه «الكاف» خطاباً إلى الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 54 اتحاداً يدعوها فيه إلى تقديم عروض لاستضافة إحدى البطولات الثلاث. وحدد يوم الثلاثاء المقبل موعداً نهائياً للاتحادات لإبداء الرغبة في الترشح، والثامن من ديسمبر لتقديم جميع الوثائق اللازمة، بما في ذلك الضمانات الحكومية.

وستستضيف كينيا وتنزانيا وأوغندا النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية في عام 2027، في الفترة من 19 يونيو (حزيران) إلى 17 يوليو (تموز).

وأكد «الكاف» سابقاً تلقيه 3 عروض لاستضافة بطولة عام 2028 من إثيوبيا والمغرب، بالإضافة إلى عرض مشترك من بوتسوانا وناميبيا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي.

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