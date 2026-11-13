5 مهام تنتظر بوكيتينو في مانشستر يونايتد

أكد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم تعيين ماوريسيو بوكيتينو مديراً فنياً دائماً للفريق، بدءاً من يوم الأربعاء المقبل.

ويتعين على المدرب الأرجنتيني (54 عاماً) البدء في العمل فوراً، إذ يقبع مانشستر يونايتد حالياً في مراكز الهبوط بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 10 مراحل، كما ينتظره اختبار صعب خارج ملعبه أمام غريمه التقليدي ليفربول على ملعب «أنفيلد» يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وفي هذا السياق، تستعرض «وكالة الأنباء البريطانية» أبرز الملفات العاجلة التي تنتظر بوكيتينو في مساعيه لوقف تدهور نتائج الفريق.

الحصول على دعم الجماهير

وأعربت جماهير مانشستر يونايتد بوضوح عن الجهة التي تحملها مسؤولية أسوأ انطلاقة للفريق في المسابقات المحلية منذ 40 عاماً، حيث كثفت احتجاجاتها ضد ملاك النادي (عائلة غليزر)، والرئيس التنفيذي عمر برادة، والمدير الرياضي جيسون ويلكوكس.

لذا، يجد بوكيتينو نفسه مطالباً بنيل دعم الجماهير، وستكون رسائله الأولى حاسمة في بناء الثقة معهم في أسرع وقت ممكن.

إقناع اللاعبين بأسلوبه التكتيكي

يتولى بوكيتينو مسؤولية فريق يعاني من حالة من التخبط، وسيتعين عليه الحصول على ثقة اللاعبين أيضاً، ففي ظل افتقار الفريق للثقة وغياب هيكلية واضحة للأداء، يتعين عليه وضع إطار عمل يضمن استقرار الأداء داخل الملعب، وإقناع لاعبيه بأن أسلوبه القائم على الضغط العالي والحيوية هو السبيل الأمثل لانتشال الفريق من هذا المأزق.

ولن تكون المهمة سهلة على الإطلاق، إذ سيخوض بوكيتينو أولى مبارياته على رأس الجهاز الفني ليونايتد أمام ليفربول مباشرة بعد فترة التوقف الدولي الحالية.

حسم مستقبل برونو فرنانديز

وسوف يكون استخراج أفضل ما لدى اللاعبين الكبار في الفريق، وعلى رأسهم القائد برونو فرنانديز، مفتاحاً لتوحيد صفوف الفريق وتوظيف المواهب الفردية بشكل فعال.

ويحيط الغموض بمستقبل فرنانديز بعد رفضه عرضاً ثانياً لتجديد عقده مع النادي، الذي ينتهي بختام الموسم الحالي، لذا يتعين على بوكيتينو تحديد اللاعبين الذين يمكنه الاعتماد عليهم بشكل سريع.

ردم الفجوة في «أولد ترافورد»

بعد إقالة مايكل كاريك، أصبح بوكيتينو ثامن مدير فني دائم يتولى قيادة مانشستر يونايتد منذ رحيل السير أليكس فيرغسون في عام 2013، بعد مسيرة استمرت 26 عاماً.

ومع ذلك، فإن مطالب الجماهير لا تقتصر على تغيير المدرب، بل تطالب أيضاً برحيل عائلة جليزر وأعضاء آخرين في الإدارة العليا للنادي.

ويتعين على بوكيتينو، الذي طالما سعى للحصول على قدر من الاستقلالية في تجاربه التدريبية السابقة، بناء علاقة عمل فعالة مع جيم راتكليف وبرادة وويلكوكس، وذلك في مسعى لرأب الصدع وتجاوز حالة الانفصال الحالية.

إعادة ضبط الأوضاع بملعب التدريب

دائماً ما انتقد عدد من لاعبي مانشستر يونايتد السابقين مستويات اللياقة البدنية، ومعدلات الجهد المبذول، والعقلية السائدة لدى التشكيلة الحالية.

وبما أن بوكيتينو يعد من تلاميذ مواطنه مارسيلو بيلسا، فإن إحدى مهامه الأولى، هو وطاقمه المعاون، ستكون إعادة ضبط أخلاقيات العمل في ملعب التدريب، وغرس عقلية الفوز لدى اللاعبين.