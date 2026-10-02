آسياد 2026: الملاكم الأردني عشيش يُحرز فضية وزن 70 كلغ

أحرز الأردني زياد عشيش فضية مسابقة الملاكمة ضمن دورة الألعاب الأسيوية «آسياد 26» في اليابان، بعد خسارته الجمعة أمام الكازاخستاني توريخان سابيرخان 0-5 في وزن 70 كلغ.

وكان زياد شقيق حسين عشيش الذي فاز ببرونزية وزن 80 كلغ، الثلاثاء، قد وصل إلى المباراة النهائية بعد تخطيه الياباني سيوون أوكازاوا 3-0 في نصف النهائي.

استهل مشواره بالدورة بالفوز على الفلسطيني محمد عيسى بدور الـ16، قبل فوزه في ربع النهائي على الطاجيكستاني سعيدوف شمشير.

قال بعد النزال لشبكة «بي إن سبورتس»: «كانت مباراة حلوة وقوية، لكن بصراحة، أنا لم أعترض يوماً على خسارة، لكن اليوم كان الانحياز واضحاً من الحكام لصالح اللاعب الكازاخستاني».

أضاف: «الحكم كان ينبّهني كثيراً وأعطاني إنذارين. هذه أول مرة في حياتي أحصل فيها على إنذارين في مباراة».

وتابع عشيش الذي شارك في ألعاب هانغجو، كما مثّل بلاده في دورتين أولمبيتين، من بينها الأخيرة في باريس 2024: «أعرف أنه إنجاز كبير (التتويج بالفضية) ولست حزيناً. أنا طموح ودائماً أتطلع للأفضل».

بدورها، قالت رنا السعيد الأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية: «نبارك لزياد وحسين حصولهما على ميداليات في الملاكمة. نحن راضون على النتائج. ما قدمه زياد رفع به رأسنا والأردن».

وتابعت: «جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية ونتمنى أن نحقق نتائج أفضل في الدورات المقبلة».