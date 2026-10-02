الاتحاد الانجليزي: قضية مانشستر سيتي لها «تداعيات كبيرة على نزاهة اللعبة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5325129-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9
أحرز الأردني زياد عشيش فضية مسابقة الملاكمة ضمن دورة الألعاب الأسيوية (آسياد 26) في اليابان، بعد خسارته الجمعة أمام الكازاخستاني توريخان سابيرخان 0-5 في وزن 70.
«الشرق الأوسط» (ناغويا)
توقف مباراة آيرلندا والنمسا مرتين بسبب احتجاجات مؤيدة لغزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5325138-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A2%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A9
توقف مباراة آيرلندا والنمسا مرتين بسبب احتجاجات مؤيدة لغزة
مشجع آيرلندي يحمل علم فلسطين أوقفته السلطات أثناء المباراة (د.ب.أ)
توقفت مباراة ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بين آيرلندا والنمسا في دبلن، الخميس، مرتين لفترة وجيزة، بسبب احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين.
ففي الدقيقة 19، ألقى مشجعون كرات تنس مغطاة بملصقات تحمل ألوان العلم الفلسطيني إلى أرض الملعب.
وغادر اللاعبون أرضية الملعب لبضع دقائق، قبل أن تُستأنف المباراة.
وفي الدقيقة 35، اقتحم رجل أرض الملعب وهو يلوّح بالعلم الفلسطيني، ما أدى إلى توقف المباراة مجدداً لفترة وجيزة.
وانتهت المباراة بالتعادل 2-2.
وقال مدرب آيرلندا، الآيسلندي هايمير هالغريمسون، عقب المباراة: «لا أحد يكون سعيداً بهذه الاحتجاجات، لكنني أتفهمها وأحترمها».
وتأتي هذه الأحداث في أعقاب الجدل الذي أحاط بمباراة دوري الأمم بين آيرلندا وإسرائيل الأحد.
وبعد نقاشات مطولة بشأن مقاطعة المباراة احتجاجاً على الحرب في غزة، قرر لاعبو آيرلندا في نهاية المطاف خوض اللقاء الذي أقيم في المجر على أرض محايدة وسط مدرجات شبه خالية.
وارتدى لاعبو آيرلندا شارات سوداء خلال المباراة التي فازوا بها 3-0، فيما لم يتصافح قائدا المنتخبين ولم يتبادلا رايتي البلدين قبل انطلاق اللقاء.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب، الأحد، مرة أخرى على أرض محايدة في صربيا، بعدما اعتبر الاتحاد الآيرلندي لكرة القدم أن إقامة المباراة على أرضه تنطوي على حساسية بالغة.
ومساء الخميس، تجمع نحو 200 محتج خارج ملعب «دبلن أرينا»، ضمن حملة حملت اسم «أوقفوا المباراة».
وقالت جوان دويل، وهي معلمة في المرحلة الابتدائية تبلغ 56 عاماً، وكانت من بين المحتجين: «أعارض بشدة إقامة هاتين المباراتين أمام إسرائيل، لأن ذلك يعني في الأساس استخدام الرياضة لتبييض الإبادة الجماعية، فالرياضة سياسية. وقد حدث مراراً وتكراراً أن قاطع الناس فعاليات رياضية».
وقال مارك كومي، وهو مهندس يبلغ 26 عاماً: «لا ينبغي لآيرلندا أن تتعاون مع الإبادة الجماعية. لقد خضنا بالفعل مباراة أمام إسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية، وتجاوزنا الحاجز الفلسطيني الداعي إلى المقاطعة».
واعترفت دبلن رسمياً بدولة فلسطينية عام 2024 إلى جانب إسبانيا والنرويج، ووجهت مراراً انتقادات لإسرائيل خلال الحرب في غزة.
فيرغسون يكشف شعوره عند عودته إلى «أولد ترافورد» بعد جراحة الدماغhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5325137-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%BA%D8%B3%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
فيرغسون يكشف شعوره عند عودته إلى «أولد ترافورد» بعد جراحة الدماغ
أليكس فيرغسون (رويترز)
كشف أليكس فيرغسون، المدير الفني الأسبق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أنه شعر بـ«الرعب» عند عودته إلى ملعب «أولد ترافورد»، معقل الفريق، لأول مرة بعد خضوعه لجراحة في الدماغ عام 2018.
وكان فيرغسون (84 عاماً) عانى من نزيف في المخ عندما كان يبلغ من العمر 76 عاماً، وعاد إلى الملعب بعد أربعة أشهر فقط لمشاهدة مباراة الفريق ضد وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال فيرغسون لبرنامج «بي بي سي بريكفاست» بهيئة الإذاعة البريطانية: «في الواقع، كنت أشعر بالرعب. تمنيت لو كان بإمكاني القول إنني كنت مرتاحاً، لكنني لم أكن كذلك».
وحظي فيرغسون وزوجته الراحلة كاثي بتصفيق حار، ووقفت الجماهير لتحيتهما عند جلوسهما في مقصورة كبار الشخصيات.
وأضاف فيرغسون في تصريحاته، التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم (الجمعة): «كانت زوجتي معي، وكانت على وشك البكاء. وعندما جلسنا قالت: (هذا أمر رائع)».
يُذكر أن فيرغسون اعتزل تدريب مانشستر يونايتد قبل خمس سنوات من إصابته بنزيف في المخ، وذلك بعد أن حقق 36 لقباً كبيراً خلال مسيرته التي استمرت 26 عاماً على رأس الجهاز الفني للفريق.
كما تحدث فيرغسون عن مخاوفه بعد أن فقد القدرة على الكلام في الأيام التي تلت الجراحة؛ إذ قال: «لقد فقدت صوتي ولم أستطع التحدث. كانت لحظة مخيفة. أتذكر مجيء أحفادي لرؤيتي في حين كنت فاقداً لصوتي». وتابع: «ثم أحضروا أخصائية علاج، وبدأت في القيام ببعض الأمور مثل مطالبتي بكتابة أسماء طيور وحيوانات وأنهار. وبهذه الطريقة استعدت صوتي».
وعند سؤاله عن وضعه الصحي في الوقت الحالي، أشار فيرغسون في ختام حديثه: «أشعر بحالة جيدة جداً رغم بعض المشاكل الصحية البسيطة».
ويستعد فيرغسون لإصدار كتاب جديد بعنوان «مباريات حياتي»، يستعرض فيه 21 لقاء يعتبرها محطات فارقة ومحددة لمسيرته التدريبية.
وتضمنت حصيلة ألقابه الاستثنائية في قلعة «أولد ترافورد» 13 لقباً في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبين في دوري أبطال أوروبا، وخمسة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، وأربعة ألقاب في كأس الرابطة، ولقباً في كأس الكؤوس الأوروبية.
راسموس هويلوند يثير الجدل في لقاء الدنمارك والبرتغال
راسموس هويلوند (رويترز)
خطف الدنماركي راسموس هويلوند الأنظار بلقطتين مثيرتين للجدل خلال خسارة منتخب بلاده 2-4 أمام ضيفه منتخب البرتغال، ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم أمس الخميس.
واحتفل المهاجم الشاب خلال المباراة على طريقة النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو المميزة، ثم دفع مدرب الفريق الضيف، جورجي جيسوس، بقوة عقب صافرة النهاية.
وسجل هويلوند هدفاً في الدقيقة 53، منهياً هجمة مرتدة دنماركية ببراعة، حيث انفرد بالحارس ديوجو كوستا ولعب الكرة من فوقه لتصبح النتيجة 2-2.
وركض مهاجم نابولي الإيطالي نحو الراية الركنية ليحتفل على طريقة رونالدو، فقام بتدوير إصبعه في الهواء قبل أن ينفذ قفزته الدوارة الشهيرة وسط هتاف الجماهير في الملعب بكلمة «سي».
وبدا ذلك بمثابة تحية للنجم البرتغالي، خصوصاً أن هويلوند صرح علناً في مناسبات عدة بأنه من المعجبين برونالدو.
وسبق لهويلوند تقليد الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات في مناسبات سابقة، ففي عام 2025، على سبيل المثال، احتفل بالطريقة ذاتها بعد تسجيله هدف الفوز في مرمى البرتغال خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الدنمارك 1-0.
وكان رونالدو أثار جدلاً واسعاً في وقت سابق من الأسبوع نفسه، بعد بقائه على مقاعد البدلاء طوال المباراة التي خسرها فريقه 1-2 أمام النرويج.
ورغم أنه تم إبلاغه بأنه سيشارك في المباراة، فإن المدرب البرتغالي قرر تغيير رأيه بسبب مجريات النتيجة.
وعقب ذلك، علق رونالدو على رحيله عن معسكر منتخب البرتغال عبر حسابه على تطبيق «إنستغرام»، كاتباً: «بعد المؤتمر الصحافي للمنتخب الوطني ومحادثة مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، قررت مغادرة المعسكر التدريبي للمنتخب».
وعقب المباراة، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة في المستوى الأول للمسابقة القارية، دخل هويلوند في مشادة مع جيسوس وقام بدفعه.
ورغم أن سبب الواقعة لا يزال غير واضح، فإن وسائل الإعلام البرتغالية تناولت الأمر، حيث وصفت صحيفة «أبولا» الموقف بأنه غريب، مشيرة إلى أن المدرب ابتسم بعد الحادثة.
أما صحيفة «أوجوجو»، فوصفت الدفعة بأنها «خفيفة»، وربطت بين الاحتفال واعتزال رونالدو المحتمل اللعب الدولي، في حين وصفت صحيفة «ريكورد» الدفعة بأنها «تصرف غير ودي»، لكنها أشارت أيضاً إلى أن جيسوس حاول احتواء الموقف بابتسامة، بينما رمق هويلوند مدرب البرتغال بنظرة حادة وغاضبة.