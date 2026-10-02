الاتحاد الانجليزي: قضية مانشستر سيتي لها «تداعيات كبيرة على نزاهة اللعبة»

مشجع آيرلندي يحمل علم فلسطين أوقفته السلطات أثناء المباراة (د.ب.أ)

توقفت مباراة ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بين آيرلندا والنمسا في دبلن، الخميس، مرتين لفترة وجيزة، بسبب احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين.

ففي الدقيقة 19، ألقى مشجعون كرات تنس مغطاة بملصقات تحمل ألوان العلم الفلسطيني إلى أرض الملعب.

علم فلسطين حضر في المباراة مناصرة لغزة (إ.ب.أ)

وغادر اللاعبون أرضية الملعب لبضع دقائق، قبل أن تُستأنف المباراة.

وفي الدقيقة 35، اقتحم رجل أرض الملعب وهو يلوّح بالعلم الفلسطيني، ما أدى إلى توقف المباراة مجدداً لفترة وجيزة.

وانتهت المباراة بالتعادل 2-2.

وقال مدرب آيرلندا، الآيسلندي هايمير هالغريمسون، عقب المباراة: «لا أحد يكون سعيداً بهذه الاحتجاجات، لكنني أتفهمها وأحترمها».

وتأتي هذه الأحداث في أعقاب الجدل الذي أحاط بمباراة دوري الأمم بين آيرلندا وإسرائيل الأحد.

مشجعون مقنعون بلون علم فلسطين خلال المباراة (رويترز)

وبعد نقاشات مطولة بشأن مقاطعة المباراة احتجاجاً على الحرب في غزة، قرر لاعبو آيرلندا في نهاية المطاف خوض اللقاء الذي أقيم في المجر على أرض محايدة وسط مدرجات شبه خالية.

وارتدى لاعبو آيرلندا شارات سوداء خلال المباراة التي فازوا بها 3-0، فيما لم يتصافح قائدا المنتخبين ولم يتبادلا رايتي البلدين قبل انطلاق اللقاء.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب، الأحد، مرة أخرى على أرض محايدة في صربيا، بعدما اعتبر الاتحاد الآيرلندي لكرة القدم أن إقامة المباراة على أرضه تنطوي على حساسية بالغة.

ومساء الخميس، تجمع نحو 200 محتج خارج ملعب «دبلن أرينا»، ضمن حملة حملت اسم «أوقفوا المباراة».

مطالبات بطرد إسرائيل (أ.ف.ب)

وقالت جوان دويل، وهي معلمة في المرحلة الابتدائية تبلغ 56 عاماً، وكانت من بين المحتجين: «أعارض بشدة إقامة هاتين المباراتين أمام إسرائيل، لأن ذلك يعني في الأساس استخدام الرياضة لتبييض الإبادة الجماعية، فالرياضة سياسية. وقد حدث مراراً وتكراراً أن قاطع الناس فعاليات رياضية».

وقال مارك كومي، وهو مهندس يبلغ 26 عاماً: «لا ينبغي لآيرلندا أن تتعاون مع الإبادة الجماعية. لقد خضنا بالفعل مباراة أمام إسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية، وتجاوزنا الحاجز الفلسطيني الداعي إلى المقاطعة».

واعترفت دبلن رسمياً بدولة فلسطينية عام 2024 إلى جانب إسبانيا والنرويج، ووجهت مراراً انتقادات لإسرائيل خلال الحرب في غزة.