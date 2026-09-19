كوفنتري يحقق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي منذ 25 عاماً

عاش فريق كوفنتري سيتي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لحظة تاريخية بفوز ثمين على مضيفه نوتنغهام فورست بنتيجة 1 / صفر ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة، اليوم السبت.

سجل جاي دا سيلفا هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 55، ليمنح كوفنتري ثلاث نقاط ثمينة.

في المقابل، لم يستغل نوتنغهام فورست عاملي الأرض والجمهور و 25 محاولة هجومية على مرمى منافسه.

كما تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" بإلغاء هدف لإيجور جيسوس في الدقيقة 88.

بذلك يحقق كوفنتري سيتي بقيادة مديره الفني فرانك لامبارد نجم وقائد تشيلسي السابق أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم بعد أربع هزائم متتالية، ليقفز للمركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط.

كان آخر فوز حققه كوفنتري في الدوري الإنجليزي الممتاز على سندرلاند بنتيجة 1 / صفر في 16 أبريل/نيسان 2001.

في المقابل، تلقى نوتنغهام فورست خسارته الثانية في الدوري والأولى بعد تعادلين وفوز في الجولات الثلاث الماضية، ليتجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الثاني عشر.

وفي الجولة القادمة، سيحل نوتنغهام فورست ضيفا على كريستال بالاس يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول، وبعدها بيوم سيلعب كوفنتري سيتي على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد.