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الرياضة رياضة عالمية

برايتون يلحق بآرسنال الهزيمة الأولى في الدوري الإنجليزي بثلاثية نظيفة

أستون فيلا يحقق فوزه الأول ويعمق جراح توتنهام... ونيوكاسل يوقف مغامرة هال سيتي

رأسية كيما أندريس في طريقها لمعانقة شباك آرسنال بهدف برايتون الثالث (أ.ف.ب)
رأسية كيما أندريس في طريقها لمعانقة شباك آرسنال بهدف برايتون الثالث (أ.ف.ب)
    لندن: «الشرق الأوسط»
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برايتون يلحق بآرسنال الهزيمة الأولى في الدوري الإنجليزي بثلاثية نظيفة

رأسية كيما أندريس في طريقها لمعانقة شباك آرسنال بهدف برايتون الثالث (أ.ف.ب)
رأسية كيما أندريس في طريقها لمعانقة شباك آرسنال بهدف برايتون الثالث (أ.ف.ب)

صدم برايتون ضيفه آرسنال حامل اللقب، وأوقع به الخسارة الأولى هذا الموسم 3-0 في المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما تكبّد توتنهام الجريح خسارة جديدة وضعت مدربه الإيطالي روبرتو دي زيربي تحت ضغط كبير.

بعد انطلاقة مميّزة تمثّلت بسبعة انتصارات متتالية في جميع المسابقات ولقب درع المجتمع، تلقى آرسنال خسارته الأولى هذا الموسم، وجاءت خارج أرضه أمام برايتون الذي حقق بدوره انتصاره الثالث تواليا، بعدما كان قد أسقط مانشستر يونايتد في كأس الرابطة.

وبدا فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بعيداً للغاية عن مستواه المعهود، ولم يُظهر ردّة فعل قوية على تأخره بأهداف الألماني باسكال غروس في الدقيقة 31 واليوناني خارالامبوس كوستولاس في الدقيقة 45 والإسباني كيما أندريس في الدقيقة 57، وقد تخلى آرسنال عن الصدارة لصالح وصيفه مانشستر سيتي الذي تقدّم من دون أن يلعب بفارق الأهداف، قبل لقاء ضيفه سندرلاند (الأحد). وتقدّم برايتون بتسديدة قوية من خارج المنطقة عبر غروس، ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى في طريقها إلى داخله. ومن خارج المنطقة أيضاً، تلقى الحارس الإسباني دافيد رايا هدفاً ثانياً، هذه المرة إلى يمين المرمى. وقبل أن يُظهر آرسنال أي ردة فعل في الشوط الثاني، عاجلهم أندريس بهدفه الأول في الدوري الإنجليزي، مسجلاً الثالث بالرأس مستغلاً كرة نفذت من ركنية.

دي زيربي مدرب توتنهام وأحزان هزيمة جديدة (رويترز)

فيلا يعود بالفوز من أرض توتنهام

وحقق أستون فيلا فوزه الأول في الدوري هذا الموسم على مضيفه توتنهام 3-2، أمام منافس واصل الانحدار ويقبع في منطقة الهبوط. وصل الضيوف إلى شمال لندن بخطوات متحفظة بعدما تعرضوا لثلاث هزائم في أربع مباريات ولم يسجلوا سوى هدف واحد. لكن رابع الموسم الماضي غادر بمعنويات مرتفعة على المستويين الجماعي والهجومي. في المقابل، لا شيء يسير على ما يرام بالنسبة إلى توتنهام، صاحب المركز الثامن عشر قبل استكمال مباريات نهاية الأسبوع، الذي يتضمن سجله ثلاث هزائم وتعادلين. وتصدى خليفة الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز في مرمى أستون فيلا لمحاولتين من سافينيو في هجمة واحدة في الدقيقة 11، ثم أبعد تسديدة أخرى للجناح البرازيلي من خارج المنطقة في الدقيقة 21، وقبل ذلك بلحظات كان قد تصدى أيضا لمحاولة آرتشي غراي.

ودفع فريق دي زيربي ثمنا باهظا لهذا العقم الهجومي، إذ استغل أستون فيلا على النقيض واحدة من فرصه النادرة وسجل هدف التقدم قبيل نهاية الشوط الأول عبر يوهان مانزامبي في الدقيقة 49. وكان المهاجم البالغ 20 عاماً، والذي برز مع المنتخب السويسري في كأس العالم، في المكان المناسب لمتابعة كرة عرضية - تسديدة من لاعب الوسط الفرنسي بوبكار كمارا، في وقت كان فيه قائد توتنهام الهولندي ميكي فان دي فين ينتظر على جانب الملعب بعد تلقي العلاج. وأخرج المدرب الإيطالي مهاجمه الصريح دومينيك سولانكي وأشرك جيمس ماديسون، لكن فيلا سجل بعدها مباشرة هدفاً ثانياً: كرة طويلة من سوزوكي، ثم تبادل مانزامبي ونيكولاس جاكسون الكرة وسط أربعة مدافعين، قبل أن ينجح السنغالي في هز الشباك في الدقيقة 67. وتفاقمت متاعب أصحاب الأرض بعد هدف رائع للأرجنتيني إيميليانو بوينديا في الدقيقة 79 في مواجهة دفاع بدا فاقداً للحيوية، ما دفع آلاف المشجعين إلى مغادرة الملعب محبطين. ورغم ذلك، تمكن سبيرز من حفظ ماء الوجه في الدقائق الأخيرة عبر كونور غالاغر في الدقيقة 86 والهولندي يان بول فان هيكه في الدقيقة 98، مسجلين أول أهداف الفريق بعد خمس مراحل.

وتوقفت مغامرة هال سيتي بخسارة أولى أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد 1-2. وتقدّم نيوكاسل بهدفي جو ويلوك في الدقيقة الثالثة، ولويس هول في الدقيقة السابعة، ثم أضاع الكونغولي الديموقراطي يوان ويسا ركلة جزاء لتعزيز النتيجة في الدقيقة 47، قبل أن يقلّص البديل الفرنسي محمد علي شو النتيجة في الدقيقة 67، وأهدى الفرنسي تييرنو باري فريقه إيفرتون فوزه الثاني بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11 أمام ضيفه إيبسويتش المنقوص عددياً منذ الدقيقة 67 إثر طرد الغاني إسحاقو فاتاوو.

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الرياضة رياضة عالمية

«الدوري الإيطالي»: لاوتارو مارتينيز يقود إنتر ميلان لتعادل مثير مع روما

لاوتارو مارتينيز «يمين» يحتفل مع زميله ماركوس تورام بهدف التعادل مع روما (إ.ب.أ)
لاوتارو مارتينيز «يمين» يحتفل مع زميله ماركوس تورام بهدف التعادل مع روما (إ.ب.أ)
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«الدوري الإيطالي»: لاوتارو مارتينيز يقود إنتر ميلان لتعادل مثير مع روما

لاوتارو مارتينيز «يمين» يحتفل مع زميله ماركوس تورام بهدف التعادل مع روما (إ.ب.أ)
لاوتارو مارتينيز «يمين» يحتفل مع زميله ماركوس تورام بهدف التعادل مع روما (إ.ب.أ)

خطف إنتر ميلان التعادل مع مضيّفه روما 2 - 2، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع روما رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، بفارق الأهداف عن إنتر ميلان، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني.

وتقدم روما في الدقيقة السادسة عن طريق لاعب الوسط الفرنسي مانو كونيه، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وعاد إنتر ميلان في الشوط الثاني ليسجل هدف تقليص الفارق عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 46، ثم عاد اللاعب نفسه ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 79.

وكان كلا الفريقين قد حققا الفوز في أول 4 مباريات بالموسم الجديد، حيث فاز روما على فيورنتينا وليتشي وأتالانتا وتورينو.

على الجانب الآخر، فاز إنتر ميلان، حامل اللقب، على كل من مونزا وكالياري ونابولي وأودينيزي.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإيطالي روما إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

صن داونز بانتظار بطل «الأميركيتين» في كأس القارات

لاعبو صن داونز خلال التتويج باللقب (تصوير: علي خمج)
لاعبو صن داونز خلال التتويج باللقب (تصوير: علي خمج)
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صن داونز بانتظار بطل «الأميركيتين» في كأس القارات

لاعبو صن داونز خلال التتويج باللقب (تصوير: علي خمج)
لاعبو صن داونز خلال التتويج باللقب (تصوير: علي خمج)

تُوِّج ماميلودي صن داونز بلقب «كأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ»، عقب فوزه على ضيفه الأهلي السعودي بنتيجة 2 - 1 في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا.

وتمكن بطل أفريقيا من حسم المواجهة التي أقيمت على ملعب لوفتوس فيرسفيلد ليحرز أول ألقاب نسخة 2026 من كأس القارات للأندية، ويحجز مكانه في المراحل النهائية من البطولة.

تأهل أصحاب الأرض إلى المرحلة التالية من بطولة كأس القارات للأندية عقب تحقيق فوزٍ شاق على الأهلي السعودي في بطولة «كأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ» على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

وكان نونو سانتوس بطل اللقاء لبطل أفريقيا، بإحرازه هدفين برأسيتين في كل شوط، ليقود صنداونز للتأهل إلى كأس التحدي، ويضعه على بُعد انتصار واحد فقط من خوض النهائي أمام حامل اللقب باريس سان جيرمان.

ومدعوماً بزخم التشجيع الجماهيري القوي الذي ملأ المدرجات، تقدم صن داونز مبكراً برأسية سانتوس، قبل أن يعادل فراس البريكان النتيجة سريعاً للأهلي بكرة غيّرت اتجاهها حين اصطدمت بالحارس رونوين ويليامز وتجاوزت خط المرمى.

وواصل الفريقان خلق الفُرص في مواجهة متكافئة ومحتدة، غير أن سانتوس حسم اللقاء في الشوط الثاني بعدما وجه رأسية أخرى متقنة إلى الشباك، ليؤكد فوز أصحاب الأرض.

وبهذه النتيجة، انتهى مشوار الأهلي في البطولة، بعدما كان قد تغلب على أوكلاند إف سي بنتيجة 1 - 0 في المباراة الإقصائية لـ«كأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ».

ودخل صن داونز المنافسات بصفته بطلاً لدوري أبطال أفريقيا، وبعد تتويجه على أرضه، تأهل إلى منافسات كأس التحدي.

وسيواجه الفريق الجنوب أفريقي الفائز في ديربي الأميركيتين، الذي سيجمع تولوكا، حامل لقب كأس أبطال اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي، بالفريق المتربع على عرش نسخة 2026 من بطولة كوبا ليبرتادوريس التابعة لاتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، الذي ستنكشف هوية بطله، السبت 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، في مونتيفيديو بأوروغواي.

ويتأهل الفائز بكأس التحدي للمباراة النهائية، حيث ينتظره باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، الذي رفع كأس القارات للأندية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتُقام المباريات الثلاث الأخيرة من البطولة في بلد مضيف واحد، سيُعلن عنه في وقت لاحق.

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بطولة كأس القارات جنوب أفريقيا
الرياضة رياضة عالمية

دونيل مالين... من لاعب مهمش في أستون فيلا إلى نجم ساطع في روما

دونيل مالين هداف روما والدوري الإيطالي (رويترز)
دونيل مالين هداف روما والدوري الإيطالي (رويترز)
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دونيل مالين... من لاعب مهمش في أستون فيلا إلى نجم ساطع في روما

دونيل مالين هداف روما والدوري الإيطالي (رويترز)
دونيل مالين هداف روما والدوري الإيطالي (رويترز)

يقدم دونيل مالين أداءً مذهلاً مع روما، حيث سجل أهدافاً أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا منذ ظهوره الأول مع النادي في 18 يناير (كانون الثاني). قبل ثمانية أشهر فقط، كان دونيل مالين يواجه صعوبة كبيرة في ترك بصمة مؤثرة مع أستون فيلا. واليوم، لا يوجد لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا سجل أهدافاً أكثر منه منذ ظهوره الأول مع روما في 18 يناير.

شهد أداء اللاعب الهولندي الدولي تحولاً مذهلاً منذ انضمامه إلى روما؛ إذ انتقل من لاعب يعاني لإثبات نفسه في الدوري الإنجليزي الممتاز ليصبح واحداً من أكثر المهاجمين تسجيلاً للأهداف على مستوى القارة. فمنذ ظهوره الأول مع روما، سجل مالين 20 هدفاً، أي - حسب برودنت نسينجيومفا على موقع «بي بي سي» - أكثر من عدد الأهداف التي سجلها هاري كين (16 هدفاً) ولامين جمال (15 هدفاً) وأي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي، والدوري الألماني، والدوري الفرنسي، خلال الفترة نفسها. كما يتصدر القائمة من حيث مجموع الأهداف والتمريرات الحاسمة برصيد 22 مساهمة تهديفية، متفوقاً على قائد مانشستر يونايتد برونو فرنانديز (20 مساهمة)، وموهبة برشلونة الشابة لامين جمال (19 مساهمة)، ومهاجم بايرن ميونيخ هاري كين (18 مساهمة).

لماذا يناسبه أسلوب لعب روما؟

هناك تباين واضح للغاية بين أدائه الحالي وأدائه خلال الفترة التي قضاها مع أستون فيلا. فخلال 46 مباراة خاضها مع النادي الإنجليزي، سجل اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً 10 أهداف وصنع هدفين. أما منذ انضمامه إلى روما، فقد سجل 21 هدفاً وصنع ثلاثة أهداف في 25 مباراة فقط. لقد تحسن معدله التهديفي من هدف واحد كل 149.8 دقيقة مع أستون فيلا إلى هدف واحد كل 96.7 دقيقة مع روما. للوهلة الأولى، تشير الأرقام إلى نسختين مختلفتين تماماً للاعب نفسه؛ لكن نجاح روما مع مالين قد يعود إلى طريقة توظيفه بقدر ما يعود إلى أي تغير في مستوى الثقة أو الحالة الفنية للاعب نفسه.

لقد وصل اللاعب الهولندي الدولي إلى إيطاليا بسجل تهديفي لا بأس به، وتشير البيانات إلى أن روما وجد له دوراً يبرز قدراته الهجومية ويستغلها إلى أقصى حد ممكن. ورغم أن الثقة ومستوى الأداء قد لعبا دوراً في ذلك، فإن تغيير مركز اللاعب داخل المستطيل الأخضر يبدو عاملاً رئيسياً وراء هذا التألق. في فريقه السابق، كان مالين يلعب غالباً في مراكز متنوعة عبر خط الهجوم، حيث قضى 52 في المائة فقط من الدقائق التي لعبها في الدوري كـ«مهاجم صريح». أما في روما، فقد خاض 99 في المائة من الدقائق التي لعبها في الدوري الإيطالي الممتاز في عمق خط الهجوم تحت قيادة المدير الفني جيان بييرو غاسبيريني، وهو ما جعله محوراً للهجوم ووضعه في المكان الذي يمكنه فيه تشكيل أكبر قدر من الخطورة على المنافسين.

وتؤكد المشاهدة الميدانية صحة هذه الإحصائيات؛ فبعد تعادل روما مع فنربخشة بهدف لمثله في دوري أبطال أوروبا مؤخراً - وهي المباراة التي صنع فيها مالين هدف فريقه - صرح الصحافي الرياضي الفرنسي جوليان لورينس لبرنامج «مباراة اليوم» على قناة «بي بي سي» بأن اللاعب الهولندي أصبح عنصراً محورياً في خطط غاسبيريني. وقال لورينس: «إنه يقدم مستويات مذهلة منذ شهر يناير. لقد كان فعالاً للغاية وحاسماً جداً أمام المرمى؛ فمالين هو قلب كل تحركات الفريق الهجومية».

نمط مألوف في الدوري الإيطالي

لا يُعد مالين اللاعب الوحيد القادم من الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يتألق في إيطاليا. فقد تحسن أداء سكوت مكتوميناي، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق، بشكل هائل منذ انتقاله من «أولد ترافورد» إلى نابولي. فمنذ انضمامه لنابولي في أغسطس (آب) 2024، لم يسجل سوى خمسة لاعبين فقط أهدافاً في الدوري الإيطالي الممتاز أكثر من اللاعب الدولي الاسكوتلندي، الذي أحرز 22 هدفاً. لقد كان تأثيره كبيراً لدرجة أن جماهير نابولي أقامت مزاراً صغيراً في أحد الشوارع تكريماً له. كما تحسن أداء راسموس هويلوند، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، بشكل ملحوظ؛ إذ كانت فترته في شمال غربي إنجلترا مثار انقسام في الآراء بين الجماهير والمحللين على حد سواء. لكن منذ ظهوره الأول مع نابولي، لم يقدم سوى فيديريكو ديماركو ولاوتارو مارتينيز ومالين مساهمات تهديفية (أهدافاً وتمريرات حاسمة) تفوق ما حققه اللاعب الدولي الدنماركي (19 مساهمة).

وتسلط قصص نجاح هؤلاء اللاعبين الضوء على كيف يمكن للانتقال إلى الدوري الإيطالي الممتاز أن يمنح اللاعبين فرصة للتألق في بيئة ودور مختلَفين.

غير أن التحول في مسيرة مالين كان لافتاً ومثيراً للإعجاب بشكل خاص؛ فبدلاً من تغيير أسلوب لعبه، يبدو أن روما قد وجد الدور الأمثل لمساعدة مالين على تقديم أفضل ما لديه داخل الملعب. واستجاب اللاعب الهولندي الدولي - الذي بات يلعب مهاجماً صريحاً بشكل شبه دائم - لهذا التغيير بتقديم مستويات رائعة تذكرنا بتلك التي لفتت أنظار كبرى الأندية الأوروبية إليه في البداية. بالنسبة للاعب لم ترقَ تجربته في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى مستوى التوقعات، يُعدّ تألقه المتجدد في العاصمة الإيطالية واحداً من أبرز قصص العودة والنهوض في كرة القدم الأوروبية هذا العام.

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