إيراولا قبل مواجهة بورنموث: إنهم يعرفونني جيداً

يتطلع أندوني إيراولا، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إلى العودة إلى بورنموث مع ليفربول، حتى لو كان المنافس يعرف أساليبه أكثر من لاعبيه أنفسهم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن المدرب الإسباني خاض 6 مباريات منذ توليه قيادة ليفربول، بعدما رحل عن بورنموث الذي قاده للتأهل إلى المسابقات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخ النادي بنهاية الموسم الماضي.

ولم يتعرض فريقه الجديد لأي هزيمة حتى الآن، رغم تفاوت مستوياته من مباراة لأخرى.

وسيكون هذا السجل على المحك عندما يحل ليفربول ضيفاً على بورنموث في ملعب فيتاليتي ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، حيث أكد إيراولا أن المواجهة ستكون ذات شعور مختلف بالنسبة له.

وقال: «على الصعيد الشخصي، أتطلع بشدة إلى لقائهم واحتضانهم. هؤلاء لاعبون أحبهم، كما أنني عملت مع أفراد الجهاز الفني، وأقدّرهم كثيراً».

وأضاف: «كنت سعيداً للغاية من أجلهم عندما خاضوا أول مباراة أوروبية في تاريخهم. أتمنى لهم كل التوفيق، لكن هناك جانباً آخر، وهو الأهم؛ إذ يتعين علينا الذهاب إلى هناك، وتحقيق الفوز وأن نكون حاسمين قدر الإمكان، ونترك كل الأحاديث إلى ما بعد المباراة».

وتابع: «ستكون مباراة صعبة. هم يعرفون بالطبع بشكل جيد للغاية ما نحاول القيام به».

وأضاف: «لكنني أعرف أيضاً نقاط قوتهم وضعفهم؛ لذلك لا يمكنك أن تعرف من يملك الأفضلية الكبرى في هذا الجانب، لكن المواجهة ستكون مختلفة».

ومع ذلك، أكد إيراولا أن فريقه يملك أفضلية في جانب الإعداد للمباراة.

وحصل ليفربول على يومين إضافيين للراحة بعد فوزه على توتنهام، الثلاثاء الماضي، في كأس الرابطة، بينما خاض بورنموث مباراة الخميس أمام ريال سوسيداد في مستهل مشواره بالدوري الأوروبي.

وقال: «أعتقد أن لدينا أفضلية. في معظم الأوقات كان العكس هو ما يحدث، إذ كنا نحن الفريق الذي يخوض مباراته في وقت متأخر، لكن هذه المرة لعبنا قبلهم بيومين».

وأضاف: «أعتقد أنه ينبغي أن تكون هناك أفضلية لنا، لكنني أعرف أيضاً إلى أين نذهب، وأعرف ما ينتظرنا هناك، ليس فقط في الملعب وإنما بشكل عام».

وتابع: «عندما ترى عدد المباريات التي خسرها بورنموث خلال مدة طويلة، تدرك مدى صعوبة التغلب عليه».