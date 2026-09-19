ألونسو يعترف: تشيلسي يعاني للحفاظ على مستواه

أكد تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، أن لاعبي فريقه ليسوا قادرين على التنافس لمدة 90 دقيقة، وذلك عقب الانهيار في الشوط الثاني والخسارة أمام برنتفورد (صفر-3)، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن المباراة ظلّت متكافئة إلى حد كبير حتى الدقيقة 60، بعدما بدا تشيلسي أكثر تحسناً من الناحية الدفاعية مقارنة بالمباريات السابقة، ونجح في مجاراة برنتفورد على الصعيد البدني والفوز بعدد من الالتحامات.

بعدها تغيّرت مجريات اللقاء تماماً في الدقيقة 61، عندما أدى سوء التعامل مع ركلة ركنية إلى ترك جيدون أنتوني دون رقابة، ليسدد الكرة برأسه من مسافة قريبة جداً من خط المرمى، واضعاً برنتفورد في المقدمة.

وبعد الهدف، فرض برنتفورد سيطرته وشن هجمات متتالية، حيث انطلق كيفن شاده منفرداً بالمرمى وتصدى الحارس إيميليانو مارتينيز لمحاولته، قبل أن يتابع إيغور تياغو الكرة المرتدة إلى داخل الشباك، مسجلاً أول أهدافه في الدوري هذا الموسم.

وفي الوقت بدل الضائع، أضاف البديل فابيو كارفاليو الهدف الثالث من متابعة لعرضية شاده، ليواصل تشيلسي بدايته المتعثرة تحت قيادة ألونسو.

وقال ألونسو: «أعتقد أننا فقدنا استمراريتنا والعقلية التنافسية التي نحتاج إليها في الشوط الثاني».

وأضاف: «التفاصيل الصغيرة يمكن أن تكون حاسمة. لا يمكنك أن تمنح المنافس الأفضلية في مثل هذه المباريات، لأن برنتفورد يستطيع الحصول على الكثير من القليل الذي تمنحه له».

وتابع: «الأمر يتعلق بخوض 95 دقيقة كاملة، ولم نتمكن من الحفاظ على هذا المستوى طوال المباريات التي خضناها في بداية الموسم. هذا أمر يتعيّن علينا تحسينه».

من جانبه، لم يكن أداء برنتفورد، الذي لم يخسر حتى الآن ويوجد في المركز الثالث، مفاجأة بالنسبة إلى كيث أندروز، المدير الفني لبرنتفورد.

وقال: «كنت أشعر بأن هذا الأداء في طريقه إلى الظهور. استطعت رؤية ذلك في أعين اللاعبين خلال اليومين الماضيين. كان التركيز كبيراً للغاية، وأعتقد أننا أظهرنا في الشوط الثاني تحديداً حقيقتنا».

وأضاف: «هناك رابط جميل للغاية في الوقت الحالي بين الجماهير واللاعبين والنادي بشكل عام، وهو ينمو باستمرار. أعتقد أن الجميع يستمتع بالرحلة التي نخوضها، وأنا بشكل خاص».

وأكد: «أحب مشاهدة فريقنا وهو يلعب، وأحب وجودي هنا والشعور بهذه الطاقة القادمة من الجماهير والطريقة التي نلعب بها. نريد أن نجعل ملعبنا مكاناً بالغ الصعوبة على أي فريق يأتي إليه».