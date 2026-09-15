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كلوب يستعد لإعلان قائمته الأولى مع المنتخب الألماني

يورغن كلوب (د.ب.أ)
يورغن كلوب (د.ب.أ)
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كلوب يستعد لإعلان قائمته الأولى مع المنتخب الألماني

يورغن كلوب (د.ب.أ)
يورغن كلوب (د.ب.أ)

يقدِّم يورغن كلوب، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، مؤشراً أولياً عن الطريقة التي يريد بها بناء المنتخب الألماني، بعد الظهور المخيِّب في بطولة كأس العالم، وذلك عندما يختار أول قائمة له يوم الخميس المقبل.

وتتعلق آمال كبيرة بالمدرب السابق لبروسيا دورتموند وليفربول، لكن ذلك يضعه أيضاً تحت ضغط هائل قبل خوض المباريات الـ4 الأولى في دوري الأمم الأوروبية أمام هولندا وصربيا واليونان (مباراتان) خلال الفترة من 24 سبتمبر (أيلول) وحتى الرابع من أكتوبر (تشرين الأول).

ويُعتَقد على نطاق واسع أن كلوب سيقوم باختيار قائمة كبيرة تتجاوز عدد اللاعبين الـ23 المسموح لهم بالوجود في قائمة المباراة؛ بهدف توزيع أعباء المشاركة، خصوصاً على لاعبين مثل جمال موسيالا ونيكو شلوتربيك، إلى جانب منح الفرصة لوجوه جديدة.

قال كلوب، في مؤتمر تقديمه في يوليو (تموز) الماضي، إنه يتابع 57 لاعباً محتملاً، كما حرص على حضور مباريات وتدريبات عدد من الأندية، بداية من بايرن ميونيخ بطل ألمانيا وصولاً إلى ماينز، من أجل متابعة اللاعبين عن قرب.

ويمثل ذلك تغييراً كبيراً عمّا كان يقوم به المدرب السابق، يوليان ناغلسمان، الذي كان نادراً ما يحضر مباريات، والذي استقال بعد خروج ألمانيا من دور الـ32 بكأس العالم.

وفي إطار وضع اللمسات الأخيرة على قائمته، يقضي كلوب حالياً بعض الوقت في مقر الاتحاد الألماني لكرة القدم، برفقة أقرب معاونيه.

وهناك كثير من الملفات التي يتعيَّن مناقشتها، من بينها إمكانية عودة حارس المرمى مارك أندريه تير شتيغن، واختبار جاهزية شلوتربيك، إلى جانب التأكيد على استمرار الاعتماد على صانعي اللعب الشابين موسيالا وفلوريان فيرتز.

وقد تمنح الأسماء الشابة والجديدة المنتخب دفعةً قويةً، ومن بينها سعيد الملا، ونيكولو تريسولدي، وفيتالي يانيلت، وفين يلتش، ودينان بييتسينوفيتش.

كما أصبح حارس مرمى شالكه المتألق، لوريس كاريوس، مرشحاً للانضمام إلى القائمة، في الوقت الذي يبدأ فيه كلوب بناء فريقه مع وضع بطولة أمم أوروبا 2028 نصب عينيه.

وحدَّد كلوب في يوليو الماضي معاييره العامة لاختيار اللاعبين، قائلاً: «مَن يكون جيداً جداً، ويريد ذلك حقاً، ويصبح في اللحظة التي يرتدي فيها القميص أفضل قليلاً وينطلق».

دور كيميتش

وسيحتاج أسلوب كلوب القائم على الطاقة العالية إلى السرعة والقوة، بينما ستكون طريقة اللعب أهم من أسماء اللاعبين.

وقرَّر كلوب الاعتماد على جناحين قويين، إلى جانب خط دفاع مكون من 4 لاعبين، وهو ما يقود مباشرة إلى عدد من القرارات المهمة بشأن العناصر التي سيعتمد عليها.

وقال كلوب: «لن أحدِّد الآن مراكز اللاعبين أو أقول إن أحدهم لن يلعب أبداً في مركز معين، أو إنه سيلعب دائماً في مركز آخر».

لكن من الواضح أن جوشوا كيميتش، الذي لا جدال بشأن استمراره قائداً للمنتخب، من المفترض أن يعود إلى خط الوسط، حيث يلعب أيضاً مع بايرن ميونيخ، بعدما اعتمد عليه ناغلسمان في مركز الظهير الأيمن.

ولا يقتصر هذا التوجه على رغبة النجم الألماني السابق لوثار ماتيوس، الذي وصف كيميتش بأنه «الظهير الربعي» في إشارة إلى دوره المحوري في بناء اللعب.

وسيؤدي ذلك إلى حاجة كلوب لظهير أيمن جديد. ويقدِّم يوشا فاجنومان مستويات جيدة بصورة منتظمة مع شتوتغارت، بينما يعاني ريدل باكو من صعوبات في لايبزيغ.

وكان ناغلسمان استبعد اللاعبَين من حساباته ولم يعدّهما على المستوى المطلوب للمشاركة في كأس العالم. أما إلياس باوم لاعب آينتراخت فرانكفورت، فلا يزال يفتقر إلى الثبات في المستوى.

حراس المرمى والأجنحة

ومن الممكن أن تكون قرارات كلوب كافة تقريباً مثيرةً للجدل، وهو ما يظهر بوضوح أيضاً في مركز حراسة المرمى.

ربما يقرِّر المدرب بدء مرحلة جديدة تماماً وبناء المنتخب استعداداً لـ«يورو 2028» حول حارس بايرن ميونيخ الاحتياطي جوناس أوربيغ، الذي لم يشارك دولياً حتى الآن. وفي المقابل، سيكون تير شتيغن، الذي استعاد إيقاعه مع أياكس بعد غيابه عن كأس العالم؛ بسبب إصابة استمرَّت أشهراً عدة، الخيار الأول الأكثر أماناً.

ويعرف كلوب أن النتائج الجيدة هي العامل الأكثر أهمية بالنسبة لأي مدرب، حيث تأتي حالة النشوة من الانتصارات وليس من مجرد الإمكانات أو الوعود المستقبلية.

وعلى كلوب أيضاً حسم مسألة طريقة اللعب. فهل سيعتمد على طريقة 4 - 3 - 3 التي حقَّق بها نجاحاً كبيراً مع ليفربول، رغم أن عناصر المنتخب الحالية تبدو أكثر ملاءمة لطريقة 4 - 2 - 3 - 1 التي يعتمد عليها المنتخب.

وفي جميع الأحوال، سيحتاج كلوب إلى لاعبين سريعين على الأطراف. وهناك كثير من المرشحين الذين سبق لهم اللعب تحت قيادة ناغلسمان، لكنهم لم يدخلوا حساباته في كأس العالم، وبدأوا في تقديم أنفسهم بقوة، ومن بينهم ثنائي برينتفورد يانيلت وكيفن شاده.

واستعاد كريم أديمي سرعته وتألقه مجدداً تحت قيادة هانزي فليك في برشلونة، بينما لم يتمكن ليروي ساني من استعادة مستواه مع غلاطة سراي، ليصبح ضمن مجموعة اللاعبين الذين تجاوزوا الثلاثين عاماً ويتعين عليهم القتال من أجل استمرار مسيرتهم مع المنتخب.

وربما ينطبق الأمر ذاته على المهاجم نيك فولتماده، المعار حالياً إلى يوفنتوس، رغم صغر سنه مقارنة بهذه المجموعة.

وكان الحارس مانويل نوير عاد مجدداً إلى اعتزال اللعب الدولي بعد عودة قصيرة للمشارَكة في كأس العالم، بينما أنهى المدافع أنطونيو روديغير مسيرته مع المنتخب الألماني.

كما ستخلو قائمة كلوب الأولى من ليون جوريتسكا وأسان أويدراوغو؛ بسبب الإصابة.

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مدرب اسكوتلندا يستدعي 5 لاعبين جدداً

سيباستيان بوكونيولي (حسابه في إنستغرام)
سيباستيان بوكونيولي (حسابه في إنستغرام)
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مدرب اسكوتلندا يستدعي 5 لاعبين جدداً

سيباستيان بوكونيولي (حسابه في إنستغرام)
سيباستيان بوكونيولي (حسابه في إنستغرام)

أعلن سيباستيان بوكونيولي، المدير الفني الجديد للمنتخب الاسكوتلندي لكرة القدم، قائمته الأولى منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق، اليوم الثلاثاء، وشهدت القائمة استدعاء خمسة لاعبين للمرة الأولى، من بينهم روبي أور، مهاجم أشبيلية، ولويس بينكس، لاعب بروندبي.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن كولبي دونوفان، مدافع سلتيك، وجوش ماكبيك، جناح هارتس، وستيفن ويلش، لاعب سوانسي، تم ضمهم أيضاً استعداداً لمباريات الفريق في دوري أمم أوروبا.

كما تم إعادة استدعاء أولي مكبورني، مهاجم هال سيتي، الذي كان تم استدعاؤه لآخر مرة للمنتخب الاسكوتلندي في 2021.

وعاد حارسا المرمى سكوت باين وجون ماكراكن إلى التشكيلة، وذلك في أعقاب قرار كريج غوردون الاعتزال بعد كأس العالم.

وعاد بيلي جيلمور، لاعب نابولي، للمنتخب بعدما أجبرته الإصابة في الركبة على الغياب عن الفريق خلال مشاركته في كأس العالم.

ويغيب عن المنتخب سكوت مكتوميناي، لاعب خط وسط نابولي، حيث يتعافى من عملية جراحية بسيطة في القلب، ويغيب أيضاً لورنس شانكلاند، مهاجم رينجرز، بسبب إصابة في العضلة الخلفية، كما يغيب للإصابة أيضاً تشي أدامز لاعب تورينو.

وضمت القائمة في حراسة المرمى سكوت بين، وأنجوس جان، وليام كيلي، وجون ماكراكين، وفي الدفاع لويس بينكس، وجوش دويج، وكولبي دونوفان، ولوك غراهام، وجاك هندري، وآرون هيكي، وسكوت ماكينا، وناثان باترسون، وأندي روبرتسون، وكيران تيرني، وستيفن ويلش.

وفي الوسط ريان كريستي، ولويس فيرجسون، وبيلي جيلمور، وجون ماكغين، وكيني، وروبي أور، وجيمس ويلسون. ماكلين، وجوش ماكبيك، ولينون ميلر، وفي الهجوم كيرون بوي، وفيندلاي كيرتس، وبن غانون دوك

ويستعد المنتخب الاسكوتلندي لمواجهة سلوفينيا يوم 26 من الشهر الجاري، ثم يواجه سويسرا بعدها بثلاثة أيام في دوري أمم أوروبا.

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جيرارد مورينو لاعب فياريال: الفرق الأخرى تعاقبنا على أخطائنا

جيرارد مورينو (إ.ب.أ)
جيرارد مورينو (إ.ب.أ)
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جيرارد مورينو لاعب فياريال: الفرق الأخرى تعاقبنا على أخطائنا

جيرارد مورينو (إ.ب.أ)
جيرارد مورينو (إ.ب.أ)

واصل فياريال معاناته من بدايته المخيِّبة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم عقب خسارته 1 - 2 أمام ضيفه ريال بيتيس، مساء أمس (الاثنين)، في المرحلة الخامسة في المسابقة، ليصبح في منطقة الهبوط.

وتجمد رصيد فياريال عند نقطتين فقط، بعد خوضه مبارياته الخمس الأولى في المسابقة، ليقبع في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، عقب تحقيقه تعادلين مقابل ثلاث هزائم، دون أن يحقق أي انتصار حتى الآن بالبطولة.

كان فياريال قد خسر أيضاً 2 - 3 أمام مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، يوم الثلاثاء الماضي، في مستهل مبارياته بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأسهم هدفا كوتشو هيرنانديز وناثان في منح بيتيس النقاط الثلاث، وذلك بعد أن كان جيرارد مورينو قد افتتح التسجيل لمصلحة فياريال.

وقال مورينو لشبكة «موفيستار» عقب المباراة: «في الوقت الحالي، كل شيء يسير ضدنا، والفرق الأخرى تعاقبنا على أخطائنا».

وأضاف لاعب فياريال: «ينبغي علينا أن نتكاتف ونطالب أنفسنا بالمزيد. ربما عندما نتأخر في النتيجة، يتسلل القلق إلينا وتصبح الأمور أكثر صعوبة».

واختتم مورينو تصريحاته قائلاً: «من الصعب تفسير قلة النقاط التي نملكها حالياً. يتعين علينا أن نكون فريقاً واحداً الآن أكثر من أي وقت مضى».

يشار إلى أن فياريال سوف يحل ضيفاً على ملقا، بعد غد (الخميس)، في مباراته المقبلة بالدوري الإسباني.

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نيروبي تستضيف مونديال القوى 2029 للمرة الأولى في أفريقيا

تستضيف العاصمة الكينية نيروبي بطولة العالم لألعاب القوى في الهواء الطلق لعام 2029 (أ.ب)
تستضيف العاصمة الكينية نيروبي بطولة العالم لألعاب القوى في الهواء الطلق لعام 2029 (أ.ب)
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نيروبي تستضيف مونديال القوى 2029 للمرة الأولى في أفريقيا

تستضيف العاصمة الكينية نيروبي بطولة العالم لألعاب القوى في الهواء الطلق لعام 2029 (أ.ب)
تستضيف العاصمة الكينية نيروبي بطولة العالم لألعاب القوى في الهواء الطلق لعام 2029 (أ.ب)

تستضيف العاصمة الكينية نيروبي بطولة العالم لألعاب القوى في الهواء الطلق لعام 2029، وذلك للمرة الأولى في قارة أفريقيا، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي الثلاثاء.

وستحتضن مدينة ميونيخ الألمانية نسخة عام 2031، بحسب ما أضاف الاتحاد الدولي (وورلد أثلتيكس)، عقب اجتماع مجلسه في بودابست التي استضافت مؤخراً بطولة «ألتيمت».

وقال رئيس الاتحاد الدولي سيباستيان كو خلال مؤتمر صحافي: «كنا محظوظين بتلقي أربعة ملفات ترشح متميزة لاستضافة نسختي 2029 و2031 (نيروبي، وميونيخ، ولندن، وروما)، ولم يكن اتخاذ القرار سهلاً بالنسبة للمجلس».

وأضاف البريطاني: «قرار المجلس اليوم يعني أننا سنتمكن من إقامة بطولات العالم لألعاب القوى في آسيا (بكين 2027)، وأفريقيا، وأوروبا خلال النسخ الثلاث المقبلة».

وتابع البطل الأولمبي السابق: «سيكون نقل بطولتنا إلى أفريقيا للمرة الأولى حدثاً تاريخياً. لقد قدمت نيروبي ملف ترشح مقنعاً، ومؤثراً. كان من المهم أن تستضيف أفريقيا بطولة العالم عندما يتوافر المضيف المناسب، والملف المناسب، والظروف المناسبة».

وشرح: «لقد أثبتت نيروبي بشكل قاطع أن هذه هي لحظتها لتعزيز تطوير رياضتنا في كينيا، وفي مختلف أنحاء أفريقيا، وترك إرث ملهم للقارة».

وكانت كينيا التي أخفقت في الحصول على حق استضافة بطولة العالم لعام 2025 استضافت سابقاً بطولة العالم للعدو الريفي (كروس كاونتري) عام 2007 في مومباسا، وبطولة العالم دون 18 عاماً في نيروبي عام 2017، وبطولة العالم دون 20 عاماً في العاصمة عام 2021.

كما استضافت نيروبي بطولة أفريقيا لألعاب القوى عام 2010.

وقال كو: «بعد أن شارك أيضاً في عملية الترشح لاستضافة نسخة 2025، أدرك فريق (نيروبي) المتطلبات المطلوبة، واستوعبها، وعاد بملف أقوى، وبملعب كاساراني مجدد، يخضع حالياً لعملية تحديث شاملة استعداداً لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2027 (لكرة القدم)».

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