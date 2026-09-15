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مدرب ليدز: قدمنا أداءً من الطراز الرفيع أمام نيوكاسل

دانييل فاركه (أ.ف.ب)
دانييل فاركه (أ.ف.ب)
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مدرب ليدز: قدمنا أداءً من الطراز الرفيع أمام نيوكاسل

دانييل فاركه (أ.ف.ب)
دانييل فاركه (أ.ف.ب)

حافظ ليدز يونايتد على سجله خالياً من الهزائم في مبارياته الـ4 الأولى بمشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، محققاً فوزاً ثميناً ومستحقاً بنتيجة 4 - 1 على ضيفه نيوكاسل يونايتد، مساء أمس (الاثنين)، ضمن منافسات المرحلة الـ4 بالمسابقة على ملعب «إيلاند رود»، ومستفيداً من الزخم الهجومي وتسجيل 3 أهداف في الشوط الأول، أضاف نوح أوكافور هدفاً آخر في الشوط الثاني، ليحصد ليدز 3 نقاط ثمينة، رفعت رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث بترتيب المسابقة، بفارق 4 نقاط خلف مانشستر سيتي وآرسنال، اللذين يتقاسمان الصدارة.

وعقب المباراة، صرَّح دانييل فاركه، مدرب ليدز: «في حالات نادرة، حتى بالنسبة للمدرب، يكون من الممتع مشاهدة مباراة كرة قدم، لا سيما عندما يلعب فريقه، وقد كانت هذه واحدة من تلك المناسبات النادرة، إذ استمتعت بأداء فريقي الليلة».

وأضاف فاركه: «لقد كان أداءً ممتازاً حقاً، من الثانية الأولى وحتى اللحظات الأخيرة تقريباً، ورغم أننا للأسف لم نخرج بشباك نظيفة في النهاية، فإنَّ الأداء العام كان من الطراز الرفيع وأنا فخور بلاعبي فريقي».

وأوضح المدرب الألماني في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لليدز: «كنا نريد ممارسة الضغط على نيوكاسل والسيطرة على مجريات المباراة، لكن في الوقت نفسه، كان ينبغي علينا أن ندرك مدى السرعة التي يتمتعون بها في الخط الأمامي».

وشدَّد فاركه: «إنهم أقوياء للغاية في الهجمات المرتدة والسريعة، لذا كان يتعيَّن علينا إيجاد توازن جيد بين تحديد اللحظات المناسبة للضغط عليهم وبين الحفاظ على تنظيمنا الدفاعي لتجنب التعرض لمفاجآت غير محسوبة».

وتابع: «لقد حققنا هذا التوازن الليلة، وأعتقد أن ذلك كان عاملاً حاسماً. أرى أننا دافعنا بشكل جيد جداً أمام الكرات الطويلة المرسلة خلف المدافعين. ورغم أن الضغط الذي مارسوه علينا في بعض الأوقات جعل عملية الخروج بالكرة صعبة، فإننا قمنا بالمثل معهم ولم يتمكَّنوا من مجاراتنا».

واختتم مدرب ليدز تصريحاته، حيث قال: «كانت جوانب كثيرة من الأداء ممتازة، لكن هناك دائماً مجال للتحسين، وسنعمل على تطوير تلك اللمسات الأخيرة. ربما لا يكون جدول الترتيب مهماً في هذه المرحلة المبكرة، لكن الوصول إلى رصيد 8 نقاط يعد إنجازاً مهماً في مسيرتنا».

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مدرب اسكوتلندا يستدعي 5 لاعبين جدداً

سيباستيان بوكونيولي (حسابه في إنستغرام)
سيباستيان بوكونيولي (حسابه في إنستغرام)
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مدرب اسكوتلندا يستدعي 5 لاعبين جدداً

سيباستيان بوكونيولي (حسابه في إنستغرام)
سيباستيان بوكونيولي (حسابه في إنستغرام)

أعلن سيباستيان بوكونيولي، المدير الفني الجديد للمنتخب الاسكوتلندي لكرة القدم، قائمته الأولى منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق، اليوم الثلاثاء، وشهدت القائمة استدعاء خمسة لاعبين للمرة الأولى، من بينهم روبي أور، مهاجم أشبيلية، ولويس بينكس، لاعب بروندبي.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن كولبي دونوفان، مدافع سلتيك، وجوش ماكبيك، جناح هارتس، وستيفن ويلش، لاعب سوانسي، تم ضمهم أيضاً استعداداً لمباريات الفريق في دوري أمم أوروبا.

كما تم إعادة استدعاء أولي مكبورني، مهاجم هال سيتي، الذي كان تم استدعاؤه لآخر مرة للمنتخب الاسكوتلندي في 2021.

وعاد حارسا المرمى سكوت باين وجون ماكراكن إلى التشكيلة، وذلك في أعقاب قرار كريج غوردون الاعتزال بعد كأس العالم.

وعاد بيلي جيلمور، لاعب نابولي، للمنتخب بعدما أجبرته الإصابة في الركبة على الغياب عن الفريق خلال مشاركته في كأس العالم.

ويغيب عن المنتخب سكوت مكتوميناي، لاعب خط وسط نابولي، حيث يتعافى من عملية جراحية بسيطة في القلب، ويغيب أيضاً لورنس شانكلاند، مهاجم رينجرز، بسبب إصابة في العضلة الخلفية، كما يغيب للإصابة أيضاً تشي أدامز لاعب تورينو.

وضمت القائمة في حراسة المرمى سكوت بين، وأنجوس جان، وليام كيلي، وجون ماكراكين، وفي الدفاع لويس بينكس، وجوش دويج، وكولبي دونوفان، ولوك غراهام، وجاك هندري، وآرون هيكي، وسكوت ماكينا، وناثان باترسون، وأندي روبرتسون، وكيران تيرني، وستيفن ويلش.

وفي الوسط ريان كريستي، ولويس فيرجسون، وبيلي جيلمور، وجون ماكغين، وكيني، وروبي أور، وجيمس ويلسون. ماكلين، وجوش ماكبيك، ولينون ميلر، وفي الهجوم كيرون بوي، وفيندلاي كيرتس، وبن غانون دوك

ويستعد المنتخب الاسكوتلندي لمواجهة سلوفينيا يوم 26 من الشهر الجاري، ثم يواجه سويسرا بعدها بثلاثة أيام في دوري أمم أوروبا.

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جيرارد مورينو لاعب فياريال: الفرق الأخرى تعاقبنا على أخطائنا

جيرارد مورينو (إ.ب.أ)
جيرارد مورينو (إ.ب.أ)
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جيرارد مورينو لاعب فياريال: الفرق الأخرى تعاقبنا على أخطائنا

جيرارد مورينو (إ.ب.أ)
جيرارد مورينو (إ.ب.أ)

واصل فياريال معاناته من بدايته المخيِّبة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم عقب خسارته 1 - 2 أمام ضيفه ريال بيتيس، مساء أمس (الاثنين)، في المرحلة الخامسة في المسابقة، ليصبح في منطقة الهبوط.

وتجمد رصيد فياريال عند نقطتين فقط، بعد خوضه مبارياته الخمس الأولى في المسابقة، ليقبع في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، عقب تحقيقه تعادلين مقابل ثلاث هزائم، دون أن يحقق أي انتصار حتى الآن بالبطولة.

كان فياريال قد خسر أيضاً 2 - 3 أمام مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، يوم الثلاثاء الماضي، في مستهل مبارياته بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأسهم هدفا كوتشو هيرنانديز وناثان في منح بيتيس النقاط الثلاث، وذلك بعد أن كان جيرارد مورينو قد افتتح التسجيل لمصلحة فياريال.

وقال مورينو لشبكة «موفيستار» عقب المباراة: «في الوقت الحالي، كل شيء يسير ضدنا، والفرق الأخرى تعاقبنا على أخطائنا».

وأضاف لاعب فياريال: «ينبغي علينا أن نتكاتف ونطالب أنفسنا بالمزيد. ربما عندما نتأخر في النتيجة، يتسلل القلق إلينا وتصبح الأمور أكثر صعوبة».

واختتم مورينو تصريحاته قائلاً: «من الصعب تفسير قلة النقاط التي نملكها حالياً. يتعين علينا أن نكون فريقاً واحداً الآن أكثر من أي وقت مضى».

يشار إلى أن فياريال سوف يحل ضيفاً على ملقا، بعد غد (الخميس)، في مباراته المقبلة بالدوري الإسباني.

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نيروبي تستضيف مونديال القوى 2029 للمرة الأولى في أفريقيا

تستضيف العاصمة الكينية نيروبي بطولة العالم لألعاب القوى في الهواء الطلق لعام 2029 (أ.ب)
تستضيف العاصمة الكينية نيروبي بطولة العالم لألعاب القوى في الهواء الطلق لعام 2029 (أ.ب)
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نيروبي تستضيف مونديال القوى 2029 للمرة الأولى في أفريقيا

تستضيف العاصمة الكينية نيروبي بطولة العالم لألعاب القوى في الهواء الطلق لعام 2029 (أ.ب)
تستضيف العاصمة الكينية نيروبي بطولة العالم لألعاب القوى في الهواء الطلق لعام 2029 (أ.ب)

تستضيف العاصمة الكينية نيروبي بطولة العالم لألعاب القوى في الهواء الطلق لعام 2029، وذلك للمرة الأولى في قارة أفريقيا، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي الثلاثاء.

وستحتضن مدينة ميونيخ الألمانية نسخة عام 2031، بحسب ما أضاف الاتحاد الدولي (وورلد أثلتيكس)، عقب اجتماع مجلسه في بودابست التي استضافت مؤخراً بطولة «ألتيمت».

وقال رئيس الاتحاد الدولي سيباستيان كو خلال مؤتمر صحافي: «كنا محظوظين بتلقي أربعة ملفات ترشح متميزة لاستضافة نسختي 2029 و2031 (نيروبي، وميونيخ، ولندن، وروما)، ولم يكن اتخاذ القرار سهلاً بالنسبة للمجلس».

وأضاف البريطاني: «قرار المجلس اليوم يعني أننا سنتمكن من إقامة بطولات العالم لألعاب القوى في آسيا (بكين 2027)، وأفريقيا، وأوروبا خلال النسخ الثلاث المقبلة».

وتابع البطل الأولمبي السابق: «سيكون نقل بطولتنا إلى أفريقيا للمرة الأولى حدثاً تاريخياً. لقد قدمت نيروبي ملف ترشح مقنعاً، ومؤثراً. كان من المهم أن تستضيف أفريقيا بطولة العالم عندما يتوافر المضيف المناسب، والملف المناسب، والظروف المناسبة».

وشرح: «لقد أثبتت نيروبي بشكل قاطع أن هذه هي لحظتها لتعزيز تطوير رياضتنا في كينيا، وفي مختلف أنحاء أفريقيا، وترك إرث ملهم للقارة».

وكانت كينيا التي أخفقت في الحصول على حق استضافة بطولة العالم لعام 2025 استضافت سابقاً بطولة العالم للعدو الريفي (كروس كاونتري) عام 2007 في مومباسا، وبطولة العالم دون 18 عاماً في نيروبي عام 2017، وبطولة العالم دون 20 عاماً في العاصمة عام 2021.

كما استضافت نيروبي بطولة أفريقيا لألعاب القوى عام 2010.

وقال كو: «بعد أن شارك أيضاً في عملية الترشح لاستضافة نسخة 2025، أدرك فريق (نيروبي) المتطلبات المطلوبة، واستوعبها، وعاد بملف أقوى، وبملعب كاساراني مجدد، يخضع حالياً لعملية تحديث شاملة استعداداً لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2027 (لكرة القدم)».

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