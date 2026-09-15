مدرب ليدز: قدمنا أداءً من الطراز الرفيع أمام نيوكاسل

حافظ ليدز يونايتد على سجله خالياً من الهزائم في مبارياته الـ4 الأولى بمشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، محققاً فوزاً ثميناً ومستحقاً بنتيجة 4 - 1 على ضيفه نيوكاسل يونايتد، مساء أمس (الاثنين)، ضمن منافسات المرحلة الـ4 بالمسابقة على ملعب «إيلاند رود»، ومستفيداً من الزخم الهجومي وتسجيل 3 أهداف في الشوط الأول، أضاف نوح أوكافور هدفاً آخر في الشوط الثاني، ليحصد ليدز 3 نقاط ثمينة، رفعت رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث بترتيب المسابقة، بفارق 4 نقاط خلف مانشستر سيتي وآرسنال، اللذين يتقاسمان الصدارة.

وعقب المباراة، صرَّح دانييل فاركه، مدرب ليدز: «في حالات نادرة، حتى بالنسبة للمدرب، يكون من الممتع مشاهدة مباراة كرة قدم، لا سيما عندما يلعب فريقه، وقد كانت هذه واحدة من تلك المناسبات النادرة، إذ استمتعت بأداء فريقي الليلة».

وأضاف فاركه: «لقد كان أداءً ممتازاً حقاً، من الثانية الأولى وحتى اللحظات الأخيرة تقريباً، ورغم أننا للأسف لم نخرج بشباك نظيفة في النهاية، فإنَّ الأداء العام كان من الطراز الرفيع وأنا فخور بلاعبي فريقي».

وأوضح المدرب الألماني في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لليدز: «كنا نريد ممارسة الضغط على نيوكاسل والسيطرة على مجريات المباراة، لكن في الوقت نفسه، كان ينبغي علينا أن ندرك مدى السرعة التي يتمتعون بها في الخط الأمامي».

وشدَّد فاركه: «إنهم أقوياء للغاية في الهجمات المرتدة والسريعة، لذا كان يتعيَّن علينا إيجاد توازن جيد بين تحديد اللحظات المناسبة للضغط عليهم وبين الحفاظ على تنظيمنا الدفاعي لتجنب التعرض لمفاجآت غير محسوبة».

وتابع: «لقد حققنا هذا التوازن الليلة، وأعتقد أن ذلك كان عاملاً حاسماً. أرى أننا دافعنا بشكل جيد جداً أمام الكرات الطويلة المرسلة خلف المدافعين. ورغم أن الضغط الذي مارسوه علينا في بعض الأوقات جعل عملية الخروج بالكرة صعبة، فإننا قمنا بالمثل معهم ولم يتمكَّنوا من مجاراتنا».

واختتم مدرب ليدز تصريحاته، حيث قال: «كانت جوانب كثيرة من الأداء ممتازة، لكن هناك دائماً مجال للتحسين، وسنعمل على تطوير تلك اللمسات الأخيرة. ربما لا يكون جدول الترتيب مهماً في هذه المرحلة المبكرة، لكن الوصول إلى رصيد 8 نقاط يعد إنجازاً مهماً في مسيرتنا».