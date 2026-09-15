جيرارد مورينو لاعب فياريال: الفرق الأخرى تعاقبنا على أخطائنا

واصل فياريال معاناته من بدايته المخيِّبة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم عقب خسارته 1 - 2 أمام ضيفه ريال بيتيس، مساء أمس (الاثنين)، في المرحلة الخامسة في المسابقة، ليصبح في منطقة الهبوط.

وتجمد رصيد فياريال عند نقطتين فقط، بعد خوضه مبارياته الخمس الأولى في المسابقة، ليقبع في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، عقب تحقيقه تعادلين مقابل ثلاث هزائم، دون أن يحقق أي انتصار حتى الآن بالبطولة.

كان فياريال قد خسر أيضاً 2 - 3 أمام مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، يوم الثلاثاء الماضي، في مستهل مبارياته بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأسهم هدفا كوتشو هيرنانديز وناثان في منح بيتيس النقاط الثلاث، وذلك بعد أن كان جيرارد مورينو قد افتتح التسجيل لمصلحة فياريال.

وقال مورينو لشبكة «موفيستار» عقب المباراة: «في الوقت الحالي، كل شيء يسير ضدنا، والفرق الأخرى تعاقبنا على أخطائنا».

وأضاف لاعب فياريال: «ينبغي علينا أن نتكاتف ونطالب أنفسنا بالمزيد. ربما عندما نتأخر في النتيجة، يتسلل القلق إلينا وتصبح الأمور أكثر صعوبة».

واختتم مورينو تصريحاته قائلاً: «من الصعب تفسير قلة النقاط التي نملكها حالياً. يتعين علينا أن نكون فريقاً واحداً الآن أكثر من أي وقت مضى».

يشار إلى أن فياريال سوف يحل ضيفاً على ملقا، بعد غد (الخميس)، في مباراته المقبلة بالدوري الإسباني.