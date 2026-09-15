رودري يكشف كواليس رفض ريال مدريد والانتقال إلى برشلونة

كشف الإسباني رودري، لاعب وسط برشلونة، أن قراره الانتقال إلى النادي الكاتالوني الصيف الماضي جاء بعد مفاضلة صعبة بين اثنين من أكبر أندية العالم، مؤكداً أن رفض عرض ريال مدريد لم يكن قراراً سهلاً، رغم اقتناعه في النهاية بأن مشروع برشلونة هو الأنسب لمسيرته.

وأوضح رودري في مقابلة مع صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن الجانب الرياضي كان العامل الحاسم في اختياره. وقال: «كان علينا تحليل كثير من الأمور واتخاذ قرار مهم جداً بين اثنين من أفضل أندية العالم. في النهاية اتخذت قراري بناءً على الجانب الرياضي، وما الذي يمنحني حافزاً أكبر، وأين أستطيع أن أحقق المزيد وأنمو بشكل أكبر بصفتي لاعباً».

وأضاف: «لم يكن القرار سهلاً على الإطلاق، فالقول لا لريال مدريد ليس أمراً سهلاً، خصوصاً أنهم تعاملوا معي بشكل مثالي».

وبحسب ما نقلته صحيفة «ماركا» الإسبانية، كشف لاعب الوسط الإسباني عن أنه تواصل مع البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، بعد حسم قراره، لشكره على اهتمامه والطريقة التي تعامل بها معه خلال المفاوضات. وقال رودري: «كان التعامل جيداً جداً. عندما اتخذت القرار، اتصلت به أيضاً لأشكره على الاهتمام وعلى طريقة التعامل. أراه مدرباً عظيماً، وقد أثبت ذلك في كل مكان ذهب إليه، وفي المراحل الكبيرة من مسيرته».

ويرى رودري أن ريال مدريد سيكون منافساً قوياً لبرشلونة هذا الموسم، مضيفاً: «ريال مدريد سيكون منافساً صعباً في الدوري».

وأشار رودري إلى أن الطريقة التي تعامل بها برشلونة معه، بعيداً عن الضغوط ومحاولات الإقناع المالية، كان لها تأثير كبير في قراره، موضحاً أن المدير الرياضي ديكو، والمدرب هانزي فليك كان لهما دور مهم في إتمام الصفقة.

وقال: «أعجبتني كثيراً طريقة التعامل، وعدم الدخول في حالة من القلق أو الاستعجال. والأهم بالنسبة لي كانت العفوية التي أظهرها النادي في إيصال فكرته إليّ. شعرت بأنه نادٍ عائلي، وهذا الأمر جذبني كثيراً».

وتابع: «لم يكن الأمر متعلقاً بمحاولة إقناعي بالأرقام، بل كان موضوعاً رياضياً، وما كانوا يرونه في قدرتي على تقديم الإضافة داخل الملعب وخارجه».

وفي جانب آخر، تحدث رودري عن سباق الكرة الذهبية، بعدما أصبح من أبرز المرشحين للجائزة عقب تتويجه مع إسبانيا بكأس العالم، مشيراً إلى أن برشلونة اختار دعم زميله لامين يامال في السباق.

وقال رودري، في حديث لصحيفة «لا فانغارديا» الإسبانية: «برشلونة اختار لامين يامال لأنه يرى أنه اللاعب الذي يستحقها أكثر، وهذا أمر مشروع تماماً. إنها من نسخ الكرة الذهبية التي تفتح المجال أمام عدد كبير من المرشحين، وهناك لاعبون كثيرون لديهم أسباب تجعلهم قادرين على الفوز بها».