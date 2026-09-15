مدرب اسكوتلندا يستدعي 5 لاعبين جدداً

أعلن سيباستيان بوكونيولي، المدير الفني الجديد للمنتخب الاسكوتلندي لكرة القدم، قائمته الأولى منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق، اليوم الثلاثاء، وشهدت القائمة استدعاء خمسة لاعبين للمرة الأولى، من بينهم روبي أور، مهاجم أشبيلية، ولويس بينكس، لاعب بروندبي.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن كولبي دونوفان، مدافع سلتيك، وجوش ماكبيك، جناح هارتس، وستيفن ويلش، لاعب سوانسي، تم ضمهم أيضاً استعداداً لمباريات الفريق في دوري أمم أوروبا.

كما تم إعادة استدعاء أولي مكبورني، مهاجم هال سيتي، الذي كان تم استدعاؤه لآخر مرة للمنتخب الاسكوتلندي في 2021.

وعاد حارسا المرمى سكوت باين وجون ماكراكن إلى التشكيلة، وذلك في أعقاب قرار كريج غوردون الاعتزال بعد كأس العالم.

وعاد بيلي جيلمور، لاعب نابولي، للمنتخب بعدما أجبرته الإصابة في الركبة على الغياب عن الفريق خلال مشاركته في كأس العالم.

ويغيب عن المنتخب سكوت مكتوميناي، لاعب خط وسط نابولي، حيث يتعافى من عملية جراحية بسيطة في القلب، ويغيب أيضاً لورنس شانكلاند، مهاجم رينجرز، بسبب إصابة في العضلة الخلفية، كما يغيب للإصابة أيضاً تشي أدامز لاعب تورينو.

وضمت القائمة في حراسة المرمى سكوت بين، وأنجوس جان، وليام كيلي، وجون ماكراكين، وفي الدفاع لويس بينكس، وجوش دويج، وكولبي دونوفان، ولوك غراهام، وجاك هندري، وآرون هيكي، وسكوت ماكينا، وناثان باترسون، وأندي روبرتسون، وكيران تيرني، وستيفن ويلش.

وفي الوسط ريان كريستي، ولويس فيرجسون، وبيلي جيلمور، وجون ماكغين، وكيني، وروبي أور، وجيمس ويلسون. ماكلين، وجوش ماكبيك، ولينون ميلر، وفي الهجوم كيرون بوي، وفيندلاي كيرتس، وبن غانون دوك

ويستعد المنتخب الاسكوتلندي لمواجهة سلوفينيا يوم 26 من الشهر الجاري، ثم يواجه سويسرا بعدها بثلاثة أيام في دوري أمم أوروبا.