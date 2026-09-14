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لامين يامال: أستحق «الكرة الذهبية» هذا العام

النجم الفرنسي مبابي قال إنه لا يوجد أفضل منه في الموسم الماضي

لامين يامال (د.ب.أ)
لامين يامال (د.ب.أ)
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لامين يامال: أستحق «الكرة الذهبية» هذا العام

لامين يامال (د.ب.أ)
لامين يامال (د.ب.أ)

يرى نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا لكرة القدم لامين يامال أن كلاً منه ومهاجم ريال مدريد الدولي الفرنسي كيليان مبابي هما أفضل لاعبين في العالم، مؤكداً أنه يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية 2026 بعد عام حافل بالألقاب مع النادي الكاتالوني و«لا روخا».

وقال الجناح البالغ 19 عاماً في مقابلة مع قناة «موفيستار بلس»، نُشرت مقتطفات منها الأحد: «لمن سأمنح الكرة الذهبية؟ لأفضل لاعب في العالم. ولمن سيمنحونها؟ تلك قصة طويلة. أعتقد بصراحة أنني أستحقها هذا العام بالنظر إلى ما حققته من ألقاب (الدوري الإسباني وكأس العالم). بالنسبة لي، مبابي وأنا أفضل لاعبين في العالم. الأمر واضح جداً، وكل من يشاهد المباريات يعلم ذلك».

وساهم يامال في احتفاظ برشلونة بلقب الدوري الإسباني، قبل أن يتوج بطلاً للعالم مع إسبانيا هذا الصيف، ما عزز حظوظه في الفوز بأرفع جائزة فردية في عالم الكرة المستديرة.

وكان يامال تحدث بنبرة أكثر تحفظاً خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء الماضي، إذ قال إنه يعتقد أن لديه فرصة للفوز بالجائزة بعد موسم «استثنائي»، لكنه لن يسعى لاستعطاف المصوتين.

في المقابل، عزز مبابي أيضاً ملفه للفوز بالجائزة خلال الأيام الأخيرة.

فقد أنهى قائد منتخب فرنسا الموسم هدافاً للدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم، رغم أن ريال مدريد أخفق في إحراز أي لقب كبير.

من جهته، رأى مبابي خلال مؤتمر صحافي الاثنين ثم في مقابلة مطولة مع مجلة «فرانس فوتبول» المنظمة للجائزة، أنه يملك فرصة كبيرة لإحراز الكرة الذهبية للمرة الأولى، بعدما أصبح هذا الصيف الهداف التاريخي لكأس العالم.

وقال مبابي: «لم يكن هناك لاعب أفضل مني في الموسم الماضي»، مشيراً إلى أنه أنهى الموسم هدافاً للدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم، لكن من دون إحراز أي لقب جماعي.

أما زميله في المنتخب الفرنسي والفائز بالجائزة العام الماضي جناح باريس سان جيرمان، عثمان ديمبيلي، فأكد أن الكرة الذهبية يجب أن تبقى «بين يدي» لاعب من فريق العاصمة الفرنسية، بطل أوروبا مرتين توالياً.

كما يُعد المهاجم الإنجليزي لبايرن ميونيخ الألماني هاري كاين من بين أبرز المرشحين للفوز بالجائزة.

ومن المقرر إقامة حفل تسليم الكرة الذهبية في 26 أكتوبر (تشرين الأول) في لندن، ما يمنح المرشحين المختلفين مزيداً من الوقت لمواصلة تألقهم من أجل الفوز بالجائزة.

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كوكي قائد أتلتيكو عاشر أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الدوري الإسباني

خورخي ريسوريكسيون (د.ب.أ)
خورخي ريسوريكسيون (د.ب.أ)
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كوكي قائد أتلتيكو عاشر أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الدوري الإسباني

خورخي ريسوريكسيون (د.ب.أ)
خورخي ريسوريكسيون (د.ب.أ)

دخل خورخي ريسوريكسيون «كوكي»، قائد أتلتيكو مدريد، قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الدوري الإسباني، بعدما خاض مباراته رقم 524 في المسابقة خلال مواجهة ريال سوسيداد، أمس (الأحد)، على ملعب «أنويتا».

وتجاوز كوكي رقم مانويل (مانولو) سانشيز، ليصبح في المركز العاشر بقائمة الأكثر مشاركة في تاريخ الدوري الإسباني.

ويتصدر أندوني زوبيزاريتا وخواكين سانشيز القائمة برصيد 622 مباراة لكل منهما، يليهما راؤول غارسيا برصيد 609 مباريات، ثم أنطوان غريزمان 564 مباراة وداني باريخو 558 مباراة وراؤول غونزاليس 550 مباراة ويوزيبيو ساكريستان 543 مباراة وباكو بيو 542 مباراة وسيرخيو راموس 536 مباراة.

وانضم كوكي إلى أكاديمية أتلتيكو مدريد عام 2000 عندما كان يبلغ من العمر 8 أعوام، قبل أن يخوض مباراته الأولى مع الفريق الأول في 19 سبتمبر (أيلول) 2009 أمام برشلونة. وسجل خلال مشاركاته الـ524 في الدوري 40 هدفاً وصنع 94 هدفاً، كما أصبح أكثر لاعب ارتدى قميص أتلتيكو مدريد في المباريات الرسمية برصيد 746 مباراة.

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كومباني: أتمنى بقاء إلفرسبرغ في البوندسليغا حتى نقابله مجدداً العام المقبل

فينسنت كومباني (أ.ف.ب)
فينسنت كومباني (أ.ف.ب)
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كومباني: أتمنى بقاء إلفرسبرغ في البوندسليغا حتى نقابله مجدداً العام المقبل

فينسنت كومباني (أ.ف.ب)
فينسنت كومباني (أ.ف.ب)

أشاد البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونيخ، بالترحيب الحافل الذي حظي به فريقه لدى زيارته الأولى لملعب إلفرسبرغ، لكنه كان أكثر إعجاباً بما قدمه الفريق الصاعد حديثاً داخل الملعب، رغم نجاح بايرن في انتزاع فوز صعب بنتيجة 2 - 1 أمس الأحد بالدوري الألماني.

وقال كومباني: «استقبلنا آلاف الأشخاص بحفاوة بالغة. لم أشهد شيئاً من هذا القبيل من قبل. أود أن أشكرهم على ذلك».

وأضاف المدرب البلجيكي، متحدثاً عن قرية شبسن إلفرسبرغ التي يبلغ عدد سكانها نحو 13 ألف نسمة: «عندما وصلنا إلى الفندق اعتقدت أن هناك مهرجاناً يقام، لكن الأمر كان مجرد جماهير تنتظرنا».

وأبدى كومباني تقديره لإلفرسبرغ، قائلاً: «نحن معتادون على أشياء كثيرة، لكن هذه كانت تجربة مختلفة، وهذا سبب إضافي يجعلني أتمنى لإلفرسبرغ كل التوفيق، حتى نتمكن من العودة إلى هنا العام المقبل».

وأوضح: «واجهنا منافساً شجاعاً وذكياً، وقد أظهر الكثير من الشغف. كانت مباراة صعبة، وكان يوماً صعباً بالنسبة لنا».

ودفع كومباني بأربعة لاعبين دفعة واحدة، هم جوشوا كيميش، وجمال موسيالا، ولويس دياز، وألفونسو ديفيز، بعد أن كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لمثله، وقال فينسنت فاجنر مدرب إلفرسبرغ: «كان الأمر قاسياً. منذ ذلك الحين، حلت العاصفة البافارية علينا».

ويحتل إلفرسبرغ حالياً المركز السادس في جدول الترتيب بعد ثلاث جولات، بعدما حقق انتصارين على بوروسيا مونشنغلادباخ، وباير ليفركوزن.

واتفق القناص الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن، مع رؤية مدربي الفريقين قائلاً: «بالنظر إلى أسلوب لعبنا، والنسق الذي نلعب به، من المهم أن يكون لدينا لاعبون جدد. لا يهم من يبدأ المباراة، أو يشارك من مقاعد البدلاء، الجميع يجب أن يكون مستعداً لتقديم 110 في المائة».

وأضاف: «هذا ما رأيناه اليوم عندما دخل اللاعبون إلى أرض الملعب. أصبح لدينا المزيد من الطاقة، وفي النهاية صنعنا المزيد من الفرص».

وبعدما تقدم بايرن بهدف لينيارت كارل في الدقيقة 26، أدرك موريس كراتنماشير التعادل لإلفرسبرغ في الدقيقة 61، قبل أن يتدخل كين مجدداً ويحسم المباراة لمصلحة الفريق البافاري.

وقال المهاجم الإنجليزي: «أحياناً يتعين عليك الانتظار لفترة أطول قليلاً مما تتوقع. لكن كان من الرائع أن أسجل، وأسهم في الفوز. كانت هذه ثلاث نقاط مهمة».

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خسارة شيلتون تطيل غياب الرجال الأميركيين عن ألقاب التنس الكبرى

بن شيلتون (أ.ف.ب)
بن شيلتون (أ.ف.ب)
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خسارة شيلتون تطيل غياب الرجال الأميركيين عن ألقاب التنس الكبرى

بن شيلتون (أ.ف.ب)
بن شيلتون (أ.ف.ب)

سيمتد غياب رجال الولايات المتحدة عن منصات التتويج في البطولات الأربع الكبرى إلى 24 عاماً، بعد أن تغلّب الألماني ألكسندر زفيريف على بن شيلتون في نهائي دورة أميركا المفتوحة للتنس، أمس الأحد، مما تسبَّب في خيبة أمل مريرة للجماهير المحلية في نيويورك.

ولم يكن شيلتون قد بلغ عامه الأول عندما رفع آخِر فائز أميركي ببطولة كبرى، آندي روديك، كأس بطولة أميركا المفتوحة في عام 2003. وبدا العصر الذهبي لأندريه أغاسي وبيت سامبراس ذكرى بعيدة أكثر من أي وقت مضى، بعد خسارة المصنف الثامن 6-3 و7-6 و5-7 و6-2 من زفيريف على ملعب آرثر آش.

وقال زفيريف: «آسف لأن الفائز، هذا العام، ليس هو الشخص المنشود، لكنني قمت بعملي».

وكان التغلب على الرجال الأميركيين مهمة أدّتها رياضة التنس العالمية بشكل جيد للغاية على مدار ربع القرن الماضي.

فبينما حصدت لاعبات مثل فينوس وسيرينا وليامز، وسلون ستيفنز، وكوكو غوف، وماديسون كيز الألقاب في منافسات السيدات، نادراً ما تمكّن لاعبو الولايات المتحدة من الوصول إلى نهائي البطولة.

ووصل روديك إلى آخِر نهائي له في ويمبلدون عام 2009. واستغرق الأمر 15 عاماً حتى تأهّل لاعب أميركي آخر إلى مباراة على اللقب، عندما واجه تيلور فريتز الإيطالي يانيك سينر في نيويورك.

وقال شيلتون إنه متحمس لتجربة الأضواء، مرة أخرى، على أكبر مسرح للتنس.

وأضاف، في حديثه، للصحافيين: «إنها لحظة رائعة حقاً. لا شيء يضاهي الخروج إلى ذلك الملعب. لم أشعر بشيء كهذا من قبل. نعم، إنه شعور يجعلك تدمن أن تكون في مواقف كهذه».

وأشار الاتحاد الأميركي للتنس سابقاً إلى مسيرة فريتز في عام 2024 كعلامة على التقدم، بعد إعلانه إجراء إصلاح شامل لبرنامج تطوير اللاعبين في عام 2008.

وكان فريتز أحد خريجي معسكرات الاتحاد الأميركي للتنس، إلى جانب فرنسيس تيافو، الذي وصل إلى ما قبل النهائي، للمرة الثالثة هذا العام.

كما تحرَّك الاتحاد الأميركي للعبة إلى تنويع مواهبه، من خلال شراكة أُعلن عنها، العام الماضي، مع الرابطة الأميركية للتنس، مع التركيز على تعزيز تمثيل اللاعبين السود في رياضة يغلب عليها البيض بشكل ساحق.

وقد دخل شيلتون التاريخ بمجرد وصوله إلى الملعب، أمس؛ كونه أول رجل أميركي من أصل أفريقي يشارك في نهائي نيويورك منذ 54 عاماً، منذ آش، الرجل الذي سُمي الملعب الرئيسي للبطولة باسمه تيمناً به.

وقال شيلتون: «لا أعتقد أنني اقتربت من المستوى الذي أطمح إليه. أعتقد أنني منافس رائع، وأعتقد أنني أتنافس بشكل جيد جداً في الملعب. أستطيع الحفاظ على تركيزي والبقاء على الملعب لساعات طويلة جداً. أعتقد أن هذا سيساعدني في المستقبل على المُضي قدماً».

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