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زفيريف... من «جرح نهائي 2020» إلى لقبين كبيرين في 3 أشهر

زفيريف توج بلقب كبير في نيويورك (أ.ف.ب)
زفيريف توج بلقب كبير في نيويورك (أ.ف.ب)
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زفيريف... من «جرح نهائي 2020» إلى لقبين كبيرين في 3 أشهر

زفيريف توج بلقب كبير في نيويورك (أ.ف.ب)
زفيريف توج بلقب كبير في نيويورك (أ.ف.ب)

لم يكن تتويج ألكسندر زفيريف بلقب «بطولة أميركا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز)» آخر بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى للموسم الحالي، مجرد انتصار جديد في مسيرته، بل بمثابة إعلان عن تحول كبير في شخصية اللاعب الألماني داخل أكبر فعاليات التنس. فبعد سنوات من الانتظار و3 هزائم في نهائيات البطولات الأربع الكبرى، أصبح زفيريف بطلاً لـ«غراند سلام» مرتين خلال 3 أشهر، بعدما توج بـ«رولان غاروس» في يونيو (حزيران) الماضي، ثم أضاف لقب «فلاشينغ ميدوز»، مساء الأحد، بفوزه على الأميركي بن شيلتون 6 - 3 و7 - 6 و5 - 7 و6 - 2.

لكن المفارقة التي تختصر التحول الذي طرأ على زفيريف ظهرت في اللحظة الأخيرة من النهائي. فقد كان اللاعب الألماني مندمجاً إلى درجة أنه لم يدرك أنه حسم نقطة البطولة بالفعل. وبعد الفوز بالنقطة الأخيرة، ظل في الملعب مستعداً لاستقبال إرسال شيلتون، قبل أن ينظر حوله إلى المدرجات ويكتشف من إشارات فريقه أن المباراة انتهت وأنه أصبح بطل «أميركا المفتوحة».

زفيريف قال إن تركيزه كان شديداً لدرجة أنه لم يسمع شيئاً من حوله (د.ب.أ)

وقال زفيريف، الذي يبلغ 29 عاماً، إن تركيزه كان شديداً لدرجة أنه لم يسمع شيئاً من حوله، بما في ذلك إعلان الحكم انتهاء المباراة. وأضاف أنه فقد الإحساس بالنتيجة خلال تلك اللحظة، وكان يعتقد أن النتيجة 5 - 1 وليست 6 - 2. هذه الحالة الذهنية ربما كانت مفيدة له أكثر مما أدرك؛ لأنها أبعدته عن التفكير في ثقل اللحظة، وهي المشكلة التي عانى منها في ظهوره السابق بنهائي البطولة نفسها عام 2020.

في ذلك النهائي أمام النمساوي دومينيك ثيم، كان زفيريف على بعد نقطتين فقط من الفوز باللقب، وكان يسدد إرساله من أجل حسم المباراة في المجموعة الخامسة، لكنه خسر في نهاية مؤلمة. وظل ذلك المشهد يلاحقه سنوات، خصوصاً مع خسارته لاحقاً نهائي «بطولة أستراليا المفتوحة 2025» أمام يانيك سينر، ثم نهائي «رولان غاروس 2025» أمام كارلوس ألكاراس.

عدسات المصورين تلتقط احتفالية زفيريف (رويترز)

وخسر زفيريف أول 3 نهائيات له في البطولات الكبرى، قبل أن يتغير كل شيء هذا العام. فقد بلغ نصف نهائي «أستراليا المفتوحة»، ثم خسر نهائي «ويمبلدون»، لكنه يؤكد أن الخسارة الأخيرة لم تعد تحمل له الإحساس نفسه الذي كان يسيطر عليه في السابق. وقال إنه بعد فوزه الأول في باريس اختفت إلى حد كبير «ندوب» نهائي 2020، وأصبح يستمتع بخوض النهائيات بدلاً من التفكير طيلة الوقت في سؤال: هل سأفوز يوماً بلقب كبير؟

وهذا التحول الذهني لا يقل أهمية عن تطوره الفني. زفيريف لم يصل إلى هذه المرحلة اعتماداً على الموهبة وحدها، بل يصر على أن العمل الطويل هو الأساس في نجاحه. ويقول اللاعب الألماني إنه لا يعدّ نفسه الأكبر موهبة بين منافسيه، لكنه قضى سنوات طويلة في الملعب وصالات التدريب وعلى مضمار ألعاب القوى، وهي ساعات العمل التي صنعت أسلوبه الحالي.

والأرقام تعكس حجم التحول. فزفيريف يخوض حالياً أنجح فترة له في البطولات الكبرى؛ إذ فاز بلقبين من آخر 3 نهائيات «غراند سلام» خاضها، كما حقق 20 انتصاراً في آخر 21 مباراة له بالبطولات الكبرى.

وفي المقابل، كان نهائي نيويورك محطة مهمة أيضاً لشيلتون، رغم خسارته. اللاعب الأميركي البالغ 23 عاماً كان يخوض أول نهائي له في البطولات الأربع الكبرى، بعدما قدم بطولة استثنائية أطاح خلالها الإسباني كارلوس ألكاراس، حامل اللقب، في مباراة ماراثونية من 5 مجموعات بدور الـ8، ثم تغلب على مواطنه فرنسيس تيافوي في نصف النهائي.

وأبدى زفيريف إعجابه بالتطور الذي طرأ على مستوى شيلتون، مشيراً إلى أن الأميركي لم يعد يعتمد فقط على إرساله وضرباته الأمامية كما كانت الحال في بداياته، بل أصبح أشد ثباتاً في التبادلات، وهو ما ظهر بوضوح خلال النهائي. ويرى زفيريف أن شيلتون، مثلما حدث معه، يملك الرغبة في التطور والعمل المستمر، خصوصاً من خلال التدريبات التي يخوضها باستمرار مع والده.

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الرياضة رياضة عالمية

كوكي قائد أتلتيكو عاشر أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الدوري الإسباني

خورخي ريسوريكسيون (د.ب.أ)
خورخي ريسوريكسيون (د.ب.أ)
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كوكي قائد أتلتيكو عاشر أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الدوري الإسباني

خورخي ريسوريكسيون (د.ب.أ)
خورخي ريسوريكسيون (د.ب.أ)

دخل خورخي ريسوريكسيون «كوكي»، قائد أتلتيكو مدريد، قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الدوري الإسباني، بعدما خاض مباراته رقم 524 في المسابقة خلال مواجهة ريال سوسيداد، أمس (الأحد)، على ملعب «أنويتا».

وتجاوز كوكي رقم مانويل (مانولو) سانشيز، ليصبح في المركز العاشر بقائمة الأكثر مشاركة في تاريخ الدوري الإسباني.

ويتصدر أندوني زوبيزاريتا وخواكين سانشيز القائمة برصيد 622 مباراة لكل منهما، يليهما راؤول غارسيا برصيد 609 مباريات، ثم أنطوان غريزمان 564 مباراة وداني باريخو 558 مباراة وراؤول غونزاليس 550 مباراة ويوزيبيو ساكريستان 543 مباراة وباكو بيو 542 مباراة وسيرخيو راموس 536 مباراة.

وانضم كوكي إلى أكاديمية أتلتيكو مدريد عام 2000 عندما كان يبلغ من العمر 8 أعوام، قبل أن يخوض مباراته الأولى مع الفريق الأول في 19 سبتمبر (أيلول) 2009 أمام برشلونة. وسجل خلال مشاركاته الـ524 في الدوري 40 هدفاً وصنع 94 هدفاً، كما أصبح أكثر لاعب ارتدى قميص أتلتيكو مدريد في المباريات الرسمية برصيد 746 مباراة.

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كومباني: أتمنى بقاء إلفرسبرغ في البوندسليغا حتى نقابله مجدداً العام المقبل

فينسنت كومباني (أ.ف.ب)
فينسنت كومباني (أ.ف.ب)
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كومباني: أتمنى بقاء إلفرسبرغ في البوندسليغا حتى نقابله مجدداً العام المقبل

فينسنت كومباني (أ.ف.ب)
فينسنت كومباني (أ.ف.ب)

أشاد البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونيخ، بالترحيب الحافل الذي حظي به فريقه لدى زيارته الأولى لملعب إلفرسبرغ، لكنه كان أكثر إعجاباً بما قدمه الفريق الصاعد حديثاً داخل الملعب، رغم نجاح بايرن في انتزاع فوز صعب بنتيجة 2 - 1 أمس الأحد بالدوري الألماني.

وقال كومباني: «استقبلنا آلاف الأشخاص بحفاوة بالغة. لم أشهد شيئاً من هذا القبيل من قبل. أود أن أشكرهم على ذلك».

وأضاف المدرب البلجيكي، متحدثاً عن قرية شبسن إلفرسبرغ التي يبلغ عدد سكانها نحو 13 ألف نسمة: «عندما وصلنا إلى الفندق اعتقدت أن هناك مهرجاناً يقام، لكن الأمر كان مجرد جماهير تنتظرنا».

وأبدى كومباني تقديره لإلفرسبرغ، قائلاً: «نحن معتادون على أشياء كثيرة، لكن هذه كانت تجربة مختلفة، وهذا سبب إضافي يجعلني أتمنى لإلفرسبرغ كل التوفيق، حتى نتمكن من العودة إلى هنا العام المقبل».

وأوضح: «واجهنا منافساً شجاعاً وذكياً، وقد أظهر الكثير من الشغف. كانت مباراة صعبة، وكان يوماً صعباً بالنسبة لنا».

ودفع كومباني بأربعة لاعبين دفعة واحدة، هم جوشوا كيميش، وجمال موسيالا، ولويس دياز، وألفونسو ديفيز، بعد أن كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لمثله، وقال فينسنت فاجنر مدرب إلفرسبرغ: «كان الأمر قاسياً. منذ ذلك الحين، حلت العاصفة البافارية علينا».

ويحتل إلفرسبرغ حالياً المركز السادس في جدول الترتيب بعد ثلاث جولات، بعدما حقق انتصارين على بوروسيا مونشنغلادباخ، وباير ليفركوزن.

واتفق القناص الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن، مع رؤية مدربي الفريقين قائلاً: «بالنظر إلى أسلوب لعبنا، والنسق الذي نلعب به، من المهم أن يكون لدينا لاعبون جدد. لا يهم من يبدأ المباراة، أو يشارك من مقاعد البدلاء، الجميع يجب أن يكون مستعداً لتقديم 110 في المائة».

وأضاف: «هذا ما رأيناه اليوم عندما دخل اللاعبون إلى أرض الملعب. أصبح لدينا المزيد من الطاقة، وفي النهاية صنعنا المزيد من الفرص».

وبعدما تقدم بايرن بهدف لينيارت كارل في الدقيقة 26، أدرك موريس كراتنماشير التعادل لإلفرسبرغ في الدقيقة 61، قبل أن يتدخل كين مجدداً ويحسم المباراة لمصلحة الفريق البافاري.

وقال المهاجم الإنجليزي: «أحياناً يتعين عليك الانتظار لفترة أطول قليلاً مما تتوقع. لكن كان من الرائع أن أسجل، وأسهم في الفوز. كانت هذه ثلاث نقاط مهمة».

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الرياضة رياضة عالمية

خسارة شيلتون تطيل غياب الرجال الأميركيين عن ألقاب التنس الكبرى

بن شيلتون (أ.ف.ب)
بن شيلتون (أ.ف.ب)
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خسارة شيلتون تطيل غياب الرجال الأميركيين عن ألقاب التنس الكبرى

بن شيلتون (أ.ف.ب)
بن شيلتون (أ.ف.ب)

سيمتد غياب رجال الولايات المتحدة عن منصات التتويج في البطولات الأربع الكبرى إلى 24 عاماً، بعد أن تغلّب الألماني ألكسندر زفيريف على بن شيلتون في نهائي دورة أميركا المفتوحة للتنس، أمس الأحد، مما تسبَّب في خيبة أمل مريرة للجماهير المحلية في نيويورك.

ولم يكن شيلتون قد بلغ عامه الأول عندما رفع آخِر فائز أميركي ببطولة كبرى، آندي روديك، كأس بطولة أميركا المفتوحة في عام 2003. وبدا العصر الذهبي لأندريه أغاسي وبيت سامبراس ذكرى بعيدة أكثر من أي وقت مضى، بعد خسارة المصنف الثامن 6-3 و7-6 و5-7 و6-2 من زفيريف على ملعب آرثر آش.

وقال زفيريف: «آسف لأن الفائز، هذا العام، ليس هو الشخص المنشود، لكنني قمت بعملي».

وكان التغلب على الرجال الأميركيين مهمة أدّتها رياضة التنس العالمية بشكل جيد للغاية على مدار ربع القرن الماضي.

فبينما حصدت لاعبات مثل فينوس وسيرينا وليامز، وسلون ستيفنز، وكوكو غوف، وماديسون كيز الألقاب في منافسات السيدات، نادراً ما تمكّن لاعبو الولايات المتحدة من الوصول إلى نهائي البطولة.

ووصل روديك إلى آخِر نهائي له في ويمبلدون عام 2009. واستغرق الأمر 15 عاماً حتى تأهّل لاعب أميركي آخر إلى مباراة على اللقب، عندما واجه تيلور فريتز الإيطالي يانيك سينر في نيويورك.

وقال شيلتون إنه متحمس لتجربة الأضواء، مرة أخرى، على أكبر مسرح للتنس.

وأضاف، في حديثه، للصحافيين: «إنها لحظة رائعة حقاً. لا شيء يضاهي الخروج إلى ذلك الملعب. لم أشعر بشيء كهذا من قبل. نعم، إنه شعور يجعلك تدمن أن تكون في مواقف كهذه».

وأشار الاتحاد الأميركي للتنس سابقاً إلى مسيرة فريتز في عام 2024 كعلامة على التقدم، بعد إعلانه إجراء إصلاح شامل لبرنامج تطوير اللاعبين في عام 2008.

وكان فريتز أحد خريجي معسكرات الاتحاد الأميركي للتنس، إلى جانب فرنسيس تيافو، الذي وصل إلى ما قبل النهائي، للمرة الثالثة هذا العام.

كما تحرَّك الاتحاد الأميركي للعبة إلى تنويع مواهبه، من خلال شراكة أُعلن عنها، العام الماضي، مع الرابطة الأميركية للتنس، مع التركيز على تعزيز تمثيل اللاعبين السود في رياضة يغلب عليها البيض بشكل ساحق.

وقد دخل شيلتون التاريخ بمجرد وصوله إلى الملعب، أمس؛ كونه أول رجل أميركي من أصل أفريقي يشارك في نهائي نيويورك منذ 54 عاماً، منذ آش، الرجل الذي سُمي الملعب الرئيسي للبطولة باسمه تيمناً به.

وقال شيلتون: «لا أعتقد أنني اقتربت من المستوى الذي أطمح إليه. أعتقد أنني منافس رائع، وأعتقد أنني أتنافس بشكل جيد جداً في الملعب. أستطيع الحفاظ على تركيزي والبقاء على الملعب لساعات طويلة جداً. أعتقد أن هذا سيساعدني في المستقبل على المُضي قدماً».

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