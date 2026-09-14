الحوثيون يضغطون لإعادة حصار تعز من ريفها الغربي

تشير معطيات ميدانية ومصادر محلية إلى سعي جماعة الحوثيين لتوسيع نطاق سيطرتها في ريف تعز الغربي، وقطع ما تبقى من طرق الإمداد والربط بين مدينة تعز والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، بما قد يعيد إلى الواجهة سيناريو الحصار الذي عانت منه المدينة خلال سنوات الحرب.

وتأتي التحركات الحوثية في ظل التغيرات التي طرأت على خريطة السيطرة في الساحل الغربي، والتي أتاحت للجماعة، وفق المصادر، محاولة التقدم من جبهة الكدحة باتجاه عمق الريف الغربي لمحافظة تعز، مستفيدة من الطبيعة الجبلية الوعرة التي تحد من حركة الآليات العسكرية.

وحسب سكان ومصادر محلية، توغلت عناصر حوثية خلال الأيام الماضية في عدد من المناطق الريفية الغربية انطلاقاً من جبهة الكدحة، ونفذت عملية التفاف على القوات الحكومية عبر منطقة بني عمر مروراً بقرية الأحراز، في اتجاه قرية العجرم، في محاولة للوصول إلى الطريق الأسفلتي الذي يربط مدينة التربة، ومركز الحجرية، بمدينة تعز.

وتستخدم عناصر الجماعة، حسب المصادر، الدراجات النارية أو تتحرك سيراً على الأقدام في بعض المناطق، نظراً لصعوبة التضاريس ووعورة الطرق. إلا أن القوات الحكومية، مسنودة بالمقاومة، تمكنت من دحر المهاجمين إلى حدود مناطق الغيل مع الوازعية، واستولت على معدات ثقيلة وعربات تركها الحوثيون خلال المواجهات.

غرب تعز تحول إلى محور المواجهة بين القوات الحكومية والحوثيين (إعلام محلي)

كما تتحدث المصادر عن استمرار التمدد الحوثي في عزلة بني بكاري بمديرية جبل حبشي، مع تمركز عناصر للجماعة في عدد من القرى ومحاولات للسيطرة على المرتفعات الجبلية المشرفة على المنطقة.

ويركز الضغط الحوثي، وفق المصادر ذاتها، على مناطق بني عمر وبني بكاري، مع سعي الجماعة إلى الوصول إلى المرتفعات المهمة في جبل حبشي والسيطرة على أعلى المرتفعات في المديرية.

وفي مديرية خدير، تتحدث مصادر محلية عن استمرار الحوثيين في دفع تعزيزات عسكرية إلى مدينة الدمنة، بالتزامن مع تحركات في منطقة الأقروض بمديرية المسراخ وباتجاه مديرية الصلو، بالقرب من خطوط التماس مع القوات الحكومية.

معركة الطرق والمنافذ

يرى مراقبون محليون أن اتساع نطاق التحركات العسكرية الحوثية خلال الفترة الأخيرة أدى إلى توسيع مسرح العمليات في محافظة تعز، خصوصاً بعد التغيرات التي شهدها الساحل الغربي، ما يجعل الطرق الرابطة بين تعز والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في محافظتي لحج وعدن محوراً رئيسياً في المواجهة.

وتحول الوصول إلى مدينة تعز ومنافذها خلال سنوات الحرب إلى أحد أبرز الملفات العسكرية والإنسانية في المحافظة، بعدما تعرضت الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة للقطع أو التضييق، الأمر الذي جعل حركة السكان والسلع والإمدادات والخدمات أكثر صعوبة.

وتنبع أهمية الريف الغربي من كونه جزءاً من شبكة الطرق التي تربط تعز بالمناطق الجنوبية والغربية، وصولاً إلى لحج وعدن من جهة، والساحل الغربي وميناء المخا من جهة أخرى. ولذلك فإن السيطرة على المرتفعات والطرق في هذه المنطقة لا تحمل أهمية محلية فحسب، وإنما يمكن أن تؤثر في قدرة القوات الحكومية على تأمين خطوط الإمداد والحركة بين تعز والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

فرار سكان القرى في غرب تعز بعد تسلل الحوثيين إلى المنطقة (إعلام محلي)

وحسب مصادر محلية، أصبحت خريطة التحصينات والدفاعات حول تعز أكثر اتساعاً وتعقيداً مقارنة بالمراحل السابقة من الحرب، وتشمل سلسلة من المرتفعات والمناطق الجبلية تمتد من شمال مديرية جبل حبشي، مروراً بمناطق المشاولة وبني عمر وراسن والمقاطرة وحيفان جنوباً، وصولاً إلى سامع والصلو والأقروض شرقاً، فضلاً عن خطوط التماس المحيطة بمدينة تعز من جهاتها المختلفة.

ويفرض هذا الاتساع تحديات كبيرة أمام القوات الحكومية، إذ لم تعد المواجهة مقتصرة على جبهات محددة حول المدينة، وإنما باتت مرتبطة بالسيطرة على شبكة واسعة من الجبال والطرق والممرات التي يمكن استخدامها في عمليات الالتفاف والتسلل وقطع خطوط الإمداد.

وتزداد أهمية هذه المعادلة مع سيطرة الحوثيين على الطريقين الرئيسيين اللذين كانا يربطان تعز بالساحل الغربي؛ الأول من جهة الشمال عبر مفرق البرح، والثاني عبر محور الكدحة باتجاه الساحل وميناء المخا، حسب المصادر المحلية.

دعوات لتوحيد الجبهة

في مواجهة هذه التطورات، تزداد الدعوات داخل تعز إلى تعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد جهود مختلف القوى السياسية والعسكرية والمكونات الاجتماعية، وتجاوز الخلافات البينية، بالتزامن مع الاستفادة من المقاتلين العائدين من جبهات الساحل الغربي في تعزيز خطوط الدفاع عن المحافظة.

ويرى أصحاب هذه الدعوات أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في منع الحوثيين من إغلاق آخر المنافذ التي تربط تعز بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، خصوصاً الطريق المؤدي جنوباً إلى لحج وعدن.

ويلفت مراقبون محليون إلى أن أي تقدم حوثي جديد في الريف الغربي لا ينبغي النظر إليه بوصفه تحركاً عسكرياً محدوداً، وإنما بوصفه جزءاً من صراع أوسع على الطرق والمرتفعات وخطوط الإمداد المحيطة بالمحافظة.

قليل من المساعدات وصل إلى ربع نازحي الساحل الغربي اليمني (إعلام محلي)

وفي المناطق التي شهدت تقدماً حوثياً، أفادت مصادر محلية بمغادرة عدد من السكان لمنازلهم. ويرى بعض أبناء المنطقة أن هذا النزوح لا يرتبط فقط بالمخاوف الأمنية المباشرة، وإنما يعكس أيضاً رفضاً اجتماعياً لحكم الجماعة.

ويشكل هذا الرفض، حسب هذه الرؤية، تحدياً مستمراً أمام الحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها، إذ لا تعني السيطرة العسكرية بالضرورة تحقيق قبول اجتماعي مستدام.

وتضع التحركات الحوثية في ريف تعز الغربي المحافظة أمام مرحلة جديدة من التحدي العسكري والأمني، في ظل اتساع مسرح العمليات، وتعدد الجبهات، وتراجع بعض خطوط الدفاع في الساحل الغربي.

وينبه مراقبون إلى أن اتساع رقعة الجبهات يجعل توحيد القوى المناهضة للحوثيين وتعزيز خطوط الدفاع وتأمين طرق الإمداد عوامل حاسمة لمنع عزل مدينة تعز عن محيطها والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.