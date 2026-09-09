غاسبريني مدرب روما: دوري أبطال أوروبا أهم من كأس العالم للأندية

أقر جيان بييرو غاسبريني مدرب روما الإيطالي بأن فريقه يتطلع بشغف لاختبار قدراته أمام أفضل الفرق في دوري أبطال أوروبا، بدءاً بمواجهة فناربخشة خارج الديار.

وتنطلق المباراة بين روما وفنربخشة في ملعب «شوكرو ساراج أوغلو» في إسطنبول غداً الخميس.

ويدخل فريق روما المنافسات الأوروبية بعد فوزه في جميع مبارياته الثلاث في الدوري الإيطالي هذا الموسم، رغم أن الفوز بنتيجة 2 - 1 على أتالانتا جاء بعد تأخر الفريق في النتيجة حتى الدقيقة 89.

وقال غاسبريني لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»: «بلا شك، إنها أهم مسابقة للأندية، فهي أكثر مكانة حتى من كأس العالم للأندية، والجميع، سواء مدربين أو لاعبين، يرغبون في المشاركة فيها».

ويعود ديفين رينش إلى التشكيلة بعد غيابه عن المباريات الثلاث الأولى بسبب مشكلة عضلية، مما يجعل لورينزو بيليغريني اللاعب الوحيد الغائب.

وقال المدرب: «نحن في حالة جيدة بشكل عام؛ بيليغريني فقط هو الغائب، لكننا نثق بأنه سيتعافى قريباً جداً، لذا نحن مستعدون لهذه المغامرة الجديدة».

وكان باولو ديبالا مصدر إلهام للفريق حتى الآن هذا الموسم، ويعود الفضل في ذلك أيضاً إلى تمتعه بأطول فترة من الجاهزية البدنية منذ سنوات.

وأضاف: «لقد بدأ ديبالا يثبت ثبات مستواه، فالجميع كانوا يدركون دائماً جودته، لكن هذا الموسم بدأ بشكل أقوى من الموسم الماضي لأنه يتمتع باستمرارية استثنائية سواء في التدريبات أو أثناء المباريات، وهذه هي النتائج».