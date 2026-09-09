بيريسيتش لاعب آيندهوفن يطالب الفريق بنقل تفوقه المحلي إلى دوري الأبطال

يعتقد إيفان بيريسيتش لاعب آيندهوفن أن فريقه مستعد تماماً لترك بصمة قوية في دوري أبطال أوروبا، وذلك مع استعدادهم لاستضافة شاختار دونيتسك على ملعب «فيليبس».

وبعد الفوز بلقب الدوري الهولندي لثلاثة مواسم متتالية، يشدد اللاعب الدولي الكرواتي على ضرورة أن يترجم أبطال هولندا هيمنتهم المحلية إلى نجاح على الصعيد القاري.

ويدخل آيندهوفن المباراة واضعاً نصب عينيه كسر «لعنة» الجولة الأولى التي تلازمه؛ إذ خسر الفريق مباراته الافتتاحية في دور المجموعات خلال مشاركاته الخمس السابقة في دوري أبطال أوروبا.

ويسجل الفريق الهولندي ظهوره العشرين في المرحلة الرئيسية من البطولة، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي المحلي المسجل باسم أياكس.

وفي حديثه عن المشاركات الأوروبية السابقة، أكد بيريسيتش أن آيندهوفن لا يمكنه تحمل البداية المتعثرة أمام جماهيره، مشدداً على أهمية حصد النقاط الثلاث لتجنب تكرار عثرات بداية دور المجموعات التي عانى منها الفريق في الموسم الماضي.

كما قلل اللاعب من شأن إحباطه الأولي جراء استبداله في المباراة ضد أياكس، مؤكداً انسجامه التام مع المدرب بيتر بوش.

وقال بيريسيتش: «لقد توجنا باللقب ثلاث مرات متتالية، لذا فإن هذا الموسم هو الوقت المناسب لاتخاذ خطوة للأمام وتحقيق إنجاز أكبر في دوري أبطال أوروبا. مباراة الغد على أرضنا تعد مواجهة حاسمة».