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الرياضة رياضة عالمية

الدوري الألماني: الخنوس يتألق في فوز شتوتغارت على كولن

بلال الخنوس محتفلاً بالهدف (د.ب.أ)
بلال الخنوس محتفلاً بالهدف (د.ب.أ)
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الدوري الألماني: الخنوس يتألق في فوز شتوتغارت على كولن

بلال الخنوس محتفلاً بالهدف (د.ب.أ)
بلال الخنوس محتفلاً بالهدف (د.ب.أ)

حقّق شتوتغارت فوزه الأول في الدوري الألماني هذا الموسم، بتخطيه ضيفه كولن 4-1، الجمعة، في افتتاح المرحلة الثانية، وذلك في مباراة شهدت تسجيل المغربي بلال الخنوس أحد أهداف أصحاب الأرض.

وافتتح الخنوس التسجيل (39)، قبل إضافة غريشا برومل الثاني (60)، والبديل البوسني إرم الدين ديميروفيتش الثالث (75)، ويوشا فاغنومان الرابع (90).

في المقابل، أحرز البديل رامون هندريكس هدف كولن الوحيد (81 بالخطأ في مرمى فريقه).

والانتصار هو الأول لشتوتغارت عقب سقوطه الكبير في المرحلة الأولى أمام حامل اللقب بايرن ميونيخ 1-5، محققاً نقاطه الأولى في الدوري هذا الموسم.

أما كولن، فبعد إسقاطه هوفنهايم افتتاحاً 3-2، تلقّى خسارته الأولى وتجمّد رصيده عند 3 نقاط.

وتُستكمل المرحلة السبت بمواجهات بين هوفنهايم وبوروسيا دورتموند، وباير ليفركوزن وأونيون برلين، وبوروسيا مونشنغلادباخ وإلفرسبرغ، وفيردر بريمن ولايبزيغ، وبادربورن وفرايبورغ، وشالكه وحامل اللقب بايرن ميونيخ. على أن تُختتم الأحد بمواجهتي هامبورغ وماينتس، وأينتراخت فرانكفورت وأوغسبورغ.

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الزمالك يتخطى بورت الجيبوتي في الدور التمهيدي لـ«أبطال أفريقيا»

محمد شحاتة يحتفل بهدفه في المباراة (نادي الزمالك)
محمد شحاتة يحتفل بهدفه في المباراة (نادي الزمالك)
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الزمالك يتخطى بورت الجيبوتي في الدور التمهيدي لـ«أبطال أفريقيا»

محمد شحاتة يحتفل بهدفه في المباراة (نادي الزمالك)
محمد شحاتة يحتفل بهدفه في المباراة (نادي الزمالك)

فاز الزمالك بطل الدوري المصري الممتاز 2-1 على مضيفه «إيه إس بورت» من جيبوتي في مباراة الذهاب بالدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا، الجمعة.

وافتتح محمد شحاتة التهديف للزمالك في الدقيقة الخامسة من المباراة، التي أقيمت على استاد القاهرة، بعد اختراق من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى بمجهود فردي من شيكو بانزا الذي أرسل تمريرة عرضية، حاول حارس المرمى إبعادها ولكن ذهبت إلى شحاتة الذي لم يجد صعوبة في هز الشباك الخالية.

وضاعف الزمالك النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 37 بواسطة الأنجولي شيكو بانزا بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى، نفّذها أحمد عبد الرحيم وقابلها شيكو بانزا بضربة رأس سكنت الشباك.

وقلص الفريق القادم من جيبوتي النتيجة بهدف في الدقيقة 82 جاء من خطأ فادح من أحمد خضري مدافع الزمالك في التمرير، استغله مهدي حسين محبي لاعب بورت حيث استحوذ على الكرة وأنهاها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وفاز شبيبة الساورة الجزائري على هورويا الغيني 1-صفر في المباراة التي جرت على استاد ميلود هدفي بوهران.

كما فاز السويحلي الليبي 1-صفر على «كيه في زد» بطل زنجبار، في المباراة التي أقيمت أيضاً على استاد مصراتة الدولي في ظل حضور جماهيري.

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الدوري الإسباني: بيتيس يصعق الريال بالهزيمة الأولى

ألفارو فاليس حارس ريال بيتيس يحتفل بتصديه لركلة الجزاء أمام مبابي (رويترز)
ألفارو فاليس حارس ريال بيتيس يحتفل بتصديه لركلة الجزاء أمام مبابي (رويترز)
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الدوري الإسباني: بيتيس يصعق الريال بالهزيمة الأولى

ألفارو فاليس حارس ريال بيتيس يحتفل بتصديه لركلة الجزاء أمام مبابي (رويترز)
ألفارو فاليس حارس ريال بيتيس يحتفل بتصديه لركلة الجزاء أمام مبابي (رويترز)

تلقى ريال مدريد الهزيمة الأولى في الموسم الحالي وسقط أمام مضيفه ريال بيتيس صفر/ 1 مساء الجمعة في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 81 حين خطف تروي باروت هدف الفوز القاتل لبيتيس.

وبدا أن النادي الملكي في طريقه لاقتناص تعادلا مثيرا حين أحرز الوافد الجديد كارلوس إسبي هدفا قبل ثلاث دقائق من النهاية، لكن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وتلقى ريال مدريد هزيمته الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية ليتوقف رصيده عند تسع نقاط في المركز الثاني ، بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر، والذي سيكون بوسعه الابتعاد بالصدارة عبر مواجهته أمام مضيفه فالنسيا مساء الاحد، كما رفع بيتيس رصيده إلى تسع نقاط أيضا.

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«فلاشينغ ميدو»: ألكاراس إلى الدور الرابع على حساب وو يبينغ

ألكاراس أظهر أداء قويا في المباراة (إ.ب.أ)
ألكاراس أظهر أداء قويا في المباراة (إ.ب.أ)
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«فلاشينغ ميدو»: ألكاراس إلى الدور الرابع على حساب وو يبينغ

ألكاراس أظهر أداء قويا في المباراة (إ.ب.أ)
ألكاراس أظهر أداء قويا في المباراة (إ.ب.أ)

أكد حامل اللقب كارلوس ألكاراس مكانته مجددا باعتباره اللاعب الذي يصعب التغلب عليه في بطولة أميركا المفتوحة للتنس وتغلب 6-3 و6-4 و6-1 على الصيني وو يبينغ الجمعة ليتأهل إلى الدور الرابع ويواصل التقدم نحو لقبه الثالث في فلاشينغ ميدوز.

وبهذا الفوز، رفع ألكاراس رصيده من الانتصارات المتتالية في البطولات الأربع الكبرى إلى 17 فوزا، بعد فوزه في فلاشينغ ميدوز العام الماضي وفوزه في بطولة أستراليا المفتوحة في فبراير شباط.

وخاض الإسباني البطولة الحالية في نيويورك بعد غياب دام قرابة خمسة أشهر بسبب إصابة في المعصم، وبدا أكثر ثقة مع مرور كل مباراة، رغم أن وو عرقل انطلاقته المبكرة لبعض الوقت.

ومع اقتراب نهاية المباراة، أطلق اللاعب البالغ من العمر 23 عاما صيحة قوية عندما كسر إرسال وو ليتقدم 3-1 في المجموعة الثالثة، ثم واصل تقدمه حتى حسم المباراة ليحجز بذلك موعدا مع الأميركي تومي بول المصنف العشرين.

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