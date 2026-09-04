رئيس شالكه يقترح «أدواراً فاصلة لحسم البوندسليغا»... ورئيس بايرن يرفض

دعا أكسل هيفر، رئيس المجلس الإشرافي لنادي شالكه، إلى إعادة النظر في نظام الدوري الألماني لكرة القدم، مقترحاً استحداث أدوار فاصلة لحسم لقب البوندسليغا، فيما رفض هيربرت هاينر، رئيس بايرن ميونيخ، الفكرة قبل مواجهة الفريقين، السبت، بالبوندسليغا.

وقال هيفر في مقابلة مشتركة مع هاينر نشرتها صحيفة «بيلد» الألمانية، الجمعة: «أعتقد أن بايرن أيضاً يجب أن تكون لديه مصلحة قوية في التفكير بشأن نظام الدوري، بحيث يضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا كل عام، وفي الوقت نفسه تكون هناك إثارة أكبر قليلاً في المسابقة المحلية».

ويهيمن بايرن ميونيخ على لقب الدوري الألماني؛ إذ توج باللقب في كل موسم منذ عام 2013 باستثناء عام 2024، عندما انتزع باير ليفركوزن لقب البطولة.

في المقابل، ينتظر شالكه التتويج بلقب الدوري منذ عام 1958، أي قبل انطلاق حقبة البوندسليغا، عندما كان لقب الدوري الألماني يحسم من خلال أدوار فاصلة.

وقال هيفر: «لو كنت في وضعك، فلن أعتقد أن السعي وراء اللقب كل عام أمر يستحق، فالإثارة تأتي من تحقيق شيء لم يكن مؤكداً بعد».

لكن هاينر أكد أن لديه رأياً مختلفاً تماماً بشأن إقامة الأدوار الفاصلة، موضحاً: «هنا تختلف وجهات نظرنا بشكل جوهري. أنا أريد الفوز بالبطولة كل عام».

ولا يفضل رئيس بايرن إقامة مباريات إقصائية بعد مرحلة الدوري، مؤكداً «من يحتل المركز الأول بعد 34 جولة يجب أن يتوج بطلاً لألمانيا».

واستشهد هاينر بما حدث مع فريق بايرن لكرة السلة في الموسم الماضي، موضحاً: «كنا في المركز الأول بفارق كبير بعد الموسم المنتظم، لكننا خسرنا المباراة النهائية في الأدوار الفاصلة أمام ألبا برلين؛ لأن فريقنا كان ببساطة منهكاً بعد خوض 83 مباراة».