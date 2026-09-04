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رئيس شالكه يقترح «أدواراً فاصلة لحسم البوندسليغا»... ورئيس بايرن يرفض

أكسل هيفر رئيس المجلس الإشرافي لنادي شالكه (نادي شالكه)
أكسل هيفر رئيس المجلس الإشرافي لنادي شالكه (نادي شالكه)
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رئيس شالكه يقترح «أدواراً فاصلة لحسم البوندسليغا»... ورئيس بايرن يرفض

أكسل هيفر رئيس المجلس الإشرافي لنادي شالكه (نادي شالكه)
أكسل هيفر رئيس المجلس الإشرافي لنادي شالكه (نادي شالكه)

دعا أكسل هيفر، رئيس المجلس الإشرافي لنادي شالكه، إلى إعادة النظر في نظام الدوري الألماني لكرة القدم، مقترحاً استحداث أدوار فاصلة لحسم لقب البوندسليغا، فيما رفض هيربرت هاينر، رئيس بايرن ميونيخ، الفكرة قبل مواجهة الفريقين، السبت، بالبوندسليغا.

وقال هيفر في مقابلة مشتركة مع هاينر نشرتها صحيفة «بيلد» الألمانية، الجمعة: «أعتقد أن بايرن أيضاً يجب أن تكون لديه مصلحة قوية في التفكير بشأن نظام الدوري، بحيث يضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا كل عام، وفي الوقت نفسه تكون هناك إثارة أكبر قليلاً في المسابقة المحلية».

ويهيمن بايرن ميونيخ على لقب الدوري الألماني؛ إذ توج باللقب في كل موسم منذ عام 2013 باستثناء عام 2024، عندما انتزع باير ليفركوزن لقب البطولة.

في المقابل، ينتظر شالكه التتويج بلقب الدوري منذ عام 1958، أي قبل انطلاق حقبة البوندسليغا، عندما كان لقب الدوري الألماني يحسم من خلال أدوار فاصلة.

وقال هيفر: «لو كنت في وضعك، فلن أعتقد أن السعي وراء اللقب كل عام أمر يستحق، فالإثارة تأتي من تحقيق شيء لم يكن مؤكداً بعد».

لكن هاينر أكد أن لديه رأياً مختلفاً تماماً بشأن إقامة الأدوار الفاصلة، موضحاً: «هنا تختلف وجهات نظرنا بشكل جوهري. أنا أريد الفوز بالبطولة كل عام».

ولا يفضل رئيس بايرن إقامة مباريات إقصائية بعد مرحلة الدوري، مؤكداً «من يحتل المركز الأول بعد 34 جولة يجب أن يتوج بطلاً لألمانيا».

واستشهد هاينر بما حدث مع فريق بايرن لكرة السلة في الموسم الماضي، موضحاً: «كنا في المركز الأول بفارق كبير بعد الموسم المنتظم، لكننا خسرنا المباراة النهائية في الأدوار الفاصلة أمام ألبا برلين؛ لأن فريقنا كان ببساطة منهكاً بعد خوض 83 مباراة».

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الرياضة كرة القدم الدوري الألماني بايرن ألمانيا

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الرياضة رياضة عالمية

إيزاك يسجل ثنائية ويقود ليفربول لفوزه الأول في الدوري الإنجليزي

إيزاك بعد تسجيله الهدف الأول في المباراة (رويترز)
إيزاك بعد تسجيله الهدف الأول في المباراة (رويترز)
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إيزاك يسجل ثنائية ويقود ليفربول لفوزه الأول في الدوري الإنجليزي

إيزاك بعد تسجيله الهدف الأول في المباراة (رويترز)
إيزاك بعد تسجيله الهدف الأول في المباراة (رويترز)

سجل ليفربول انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على حساب مضيفه إيبسويتش تاون 2 /صفر الجمعة في الجولة الثالثة من البطولة.

واستعاد ليفربول إتزانه بعد تعادلين متتاليين مع نيوكاسل يونايتد 2 /2 ونوتينغهام فورست بالنتيجة ذاتها.

ويدين ليفربول بالفضل في هذا الفوز لنجمه السويدي ألكسندر إيزاك الذي سجل هدفي الفوز في الدقيقتين السادسة والتاسعة، ليهدي فريقه ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده إلى خمس نقاط في المركز الخامس.

وأصبح إيزاك صاحب أسرع ثنائية لليفربول في الدوري الإنجليزي منذ عام 2011، كما رفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في المسابقة هذا الموسم، جميعها من صناعة الهولندي كودي جاكبو.

وبدأ إيزاك يستعيد مستواه بعد موسم أول صعب مع ليفربول بسبب الإصابات، إذ سجل أربعة أهداف فقط في 22 مباراة بجميع المسابقات خلال الموسم الماضي.

مواضيع
الدوري الإنجليزي ليفربول بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

«فلاشينغ ميدوز»: بيغولا تتغلب على فرنانديز وتبلغ الدور الرابع

بيغولا خلال المواجهة (إ.ب.أ)
بيغولا خلال المواجهة (إ.ب.أ)
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«فلاشينغ ميدوز»: بيغولا تتغلب على فرنانديز وتبلغ الدور الرابع

بيغولا خلال المواجهة (إ.ب.أ)
بيغولا خلال المواجهة (إ.ب.أ)

حافظت جيسيكا بيغولا على آمالها في الفوز بأول لقب لها في إحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس، حيث تمكنت اللاعبة الأميركية المصنفة الثالثة من قلب النتيجة بعد خسارتها للمجموعة الأولى لتتغلب على منافستها ليلى فرنانديز، التي وصلت هي الأخرى إلى نهائي أميركا المفتوحة سابقاً، بنتيجة 1-6 و6-4 و6-3 لتبلغ الدور الرابع في «فلاشينغ ميدوز» الجمعة.

وستواجه بيغولا منافستها سورانا كريستيا، التي أطاحت بالمصنفة التاسعة عشرة الإيطالية جاسمين باوليني في وقت سابق، في مباراة أقيمت على الملاعب الخارجية، في الدور الـ16 وستحتاج إلى تصحيح بعض أوجه القصور في أدائها بعد البداية المتعثرة أمام فرنانديز، لكن اللاعبة الأميركية أظهرت المرونة والهدوء اللذين جعلاها واحدة من المرشحات للفوز باللقب.

مواضيع
تنس أميركا
الرياضة رياضة عالمية

«فلاشينغ ميدوز»: ميدفيديف يواصل تألقه بفوز مقنع على ريندركنيش

ميدفيدف بعد تغلبه على آرثر ريندركنيش (أ.ب)
ميدفيدف بعد تغلبه على آرثر ريندركنيش (أ.ب)
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«فلاشينغ ميدوز»: ميدفيديف يواصل تألقه بفوز مقنع على ريندركنيش

ميدفيدف بعد تغلبه على آرثر ريندركنيش (أ.ب)
ميدفيدف بعد تغلبه على آرثر ريندركنيش (أ.ب)

واصل دانييل ميدفيديف عروضه القوية في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، الجمعة، وتغلب على آرثر ريندركنيش 6-4 و6-4 و6-4 ليتأهل إلى الدور الرابع.

ووصل الروسي المصنف السابع إلى «فلاشينغ ميدوز» بفرصة كبيرة للتقدم في التصنيف العالمي، كما يستمد الثقة من حقيقة أنه فاز ببطولة أميركا عام 2021.

وثأر ميدفيديف بذلك لخسارته في آخر مواجهة سابقة أمام ريندركنيش، الذي تغلب عليه في بطولة شنغهاي، في حين كان الروسي قد فاز في لقائهما السابق، الذي كان في بطولة أميركا ضمن الدور الثاني بنسخة عام 2022.

ويلتقي ميدفيديف في الدور الرابع مع الفائز في مباراة فرنسيس تيافو أمام فالنتين فاشيرو.

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تنس أميركا