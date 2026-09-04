«مونديال سلة السيدات»: انتصارات أميركية أسترالية يابانية

حقّق المنتخب الأميركي بداية قوية في كأس العالم لكرة السلة للسيدات، وتغلب على نظيره الصيني 94 - 61، الجمعة، في اليوم الافتتاحي للبطولة التي تستضيفها ألمانيا.

وتألقت كايتلين كلارك في صفوف الفريق الأميركي، وسجلت 14 نقطة و11 تمريرة حاسمة، بينما قادت الصين اللاعبة الشابة تشانغ زيو، التي يبلغ طولها 2.26 متر.

وأضافت راين هاورد 14 نقطة للمنتخب الأميركي، بينما سجلت جاكي يونغ 12 نقطة، ليحقق المنتخب الأميركي انتصاره الـ31 على التوالي في كأس العالم، منذ خسارته أمام روسيا في الدور قبل النهائي لنسخة 2006.

وسجلت تشانغ 13 نقطة للفريق الصيني، وأضافت هان شو 11 نقطة و10 متابعات.

وتلتقي الولايات المتحدة مع إيطاليا السبت في مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بينما تواجه الصين منتخب التشيك في اليوم نفسه.

أستراليا هزمت بورتوريكو في افتتاح مونديال سلة السيدات (إ.ب.أ)

كما حقّق منتخبا أستراليا واليابان الفوز في أول ظهور لهما بمونديال سلة السيدات الجمعة.

وسجلت ستيف تالبوت 19 نقطة لتقود أستراليا للفوز على بورتوريكو بنتيجة 70 - 54، بينما أنهى منتخب اليابان المباراة بقوة ليفوز على مالي بنتيجة 102 - 97 حيث ساهمت ساكي هاياشي بـ27 نقطة.

وتقدم منتخب مالي في معظم فترات المباراة قبل أن تعادل ماي ياماموتو النتيجة لليابان للمرة الأولى بـ79 - 79 قبل 6 دقائق ونصف دقيقة من نهاية الربع الأخير، واختتمت كوكورو تاناكا التسجيل برمية حرة.

وكان منتخب مالي يسعى لتحقيق فوزه الثاني على الإطلاق في كأس العالم، وكان الفريق قد فاز على السنغال في الوقت الإضافي في مباراة تحديد المركز الخامس عشر في بطولة 2010، وخسر جميع مبارياته الخمس في كأس العالم 2022 التي أقيمت في أستراليا.

وتلعب اليابان مباراتها المقبلة ضد ألمانيا، منتخب البلد المضيف السبت، بينما تواجه أستراليا تركيا الأحد.