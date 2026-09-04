«مونديال سلة السيدات»: انتصارات أميركية أسترالية يابانية

حقّق المنتخب الأميركي بداية قوية في كأس العالم لكرة السلة للسيدات، وتغلب على نظيره الصيني 94 - 61، الجمعة، في اليوم الافتتاحي للبطولة التي تستضيفها ألمانيا.
وتألقت كايتلين كلارك في صفوف الفريق الأميركي، وسجلت 14 نقطة و11 تمريرة حاسمة، بينما قادت الصين اللاعبة الشابة تشانغ زيو، التي يبلغ طولها 2.26 متر.
وأضافت راين هاورد 14 نقطة للمنتخب الأميركي، بينما سجلت جاكي يونغ 12 نقطة، ليحقق المنتخب الأميركي انتصاره الـ31 على التوالي في كأس العالم، منذ خسارته أمام روسيا في الدور قبل النهائي لنسخة 2006.
وسجلت تشانغ 13 نقطة للفريق الصيني، وأضافت هان شو 11 نقطة و10 متابعات.
وتلتقي الولايات المتحدة مع إيطاليا السبت في مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بينما تواجه الصين منتخب التشيك في اليوم نفسه.
كما حقّق منتخبا أستراليا واليابان الفوز في أول ظهور لهما بمونديال سلة السيدات الجمعة.
وسجلت ستيف تالبوت 19 نقطة لتقود أستراليا للفوز على بورتوريكو بنتيجة 70 - 54، بينما أنهى منتخب اليابان المباراة بقوة ليفوز على مالي بنتيجة 102 - 97 حيث ساهمت ساكي هاياشي بـ27 نقطة.
وتقدم منتخب مالي في معظم فترات المباراة قبل أن تعادل ماي ياماموتو النتيجة لليابان للمرة الأولى بـ79 - 79 قبل 6 دقائق ونصف دقيقة من نهاية الربع الأخير، واختتمت كوكورو تاناكا التسجيل برمية حرة.
وكان منتخب مالي يسعى لتحقيق فوزه الثاني على الإطلاق في كأس العالم، وكان الفريق قد فاز على السنغال في الوقت الإضافي في مباراة تحديد المركز الخامس عشر في بطولة 2010، وخسر جميع مبارياته الخمس في كأس العالم 2022 التي أقيمت في أستراليا.
وتلعب اليابان مباراتها المقبلة ضد ألمانيا، منتخب البلد المضيف السبت، بينما تواجه أستراليا تركيا الأحد.
أوقفت المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا مباراتها في الدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس الجمعة، لتنبه الحكم إلى رائحة قوية لـ«الماريغوانا».
«الشرق الأوسط» (نيويورك)
ماريسكا: «روح الفوز» لفيرنانديز ركيزة أساسية في إعادة بناء سيتيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5314811-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%83%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B2-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B2-%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A
ماريسكا: «روح الفوز» لفيرنانديز ركيزة أساسية في إعادة بناء سيتي
الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي (أ.ب)
أكد المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا أن عقلية الفوز للأرجنتيني إنزو فرنانديز ستتناسب بشكل مثالي مع مانشستر سيتي، بعد انتقاله من تشيلسي مقابل 125 مليون جنيه إسترليني (169 مليون دولار)، في صفقة عادلت الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسبق أن عمل فرنانديز تحت قيادة ماريسكا مع الـ«بلوز» في ستامفورد بريدج، حيث تُوّج الثنائي بلقب كأس العالم للأندية ومسابقة دوري المؤتمر الأوروبي «كونفرنس ليغ» في موسمهما الكامل الوحيد معاً.
كما تُوّج البالغ 25 عاماً أيضاً بطلاً للعالم مع الأرجنتين عام 2022، لكنه عاش مشاعر متقلبة خلال حملة دفاع منتخب بلاده عن اللقب في نسخة أميركا الشمالية.
وسجَّل لاعب الوسط هدفين مهمين في كأس العالم 2026 خلال فوزين تحققا بعد العودة في النتيجة أمام مصر وإنجلترا، لكنه طُرد في النهائي الذي خسرته الأرجنتين أمام إسبانيا 0 - 1.
وقال ماريسكا الذي تولَّى تدريب سيتي خلفاً للإسباني بيب غوارديولا بعد فراغ كبير تركه الأخير: «إنه فائز، وعندما تنتمي إلى فريق، وينضم إليه فائز آخر، يكون الجميع سعداء دائماً».
وأضاف: «أستطيع أن أؤكد لكم أنه في الأيام الأربعة أو الخمسة الأخيرة، كان أربعة أو خمسة لاعبين يسألون عما إذا كان سيلتحق بالفريق أم لا، لأنهم كانوا يريدونه معنا».
وتابع: «من المهم جداً أن يكون معنا، ونحن سعداء بذلك بنسبة 100 في المائة».
وحظيت الحقبة الجديدة بقيادة ماريسكا في ملعب الاتحاد بدعم أكبر إنفاق على الانتقالات على الإطلاق يقوم به ناد واحد في الميركاتو.
وأنفق سيتي نحو 460 مليون جنيه إسترليني (622 مليون دولار) إجمالاً، وكان من بين أبرز تعاقداته إيليوت أندرسون والمغربي الواعد أيوب بوعدي والسنغالي إيليمان ندياي.
لكنه استرد أيضاً نحو 300 مليون جنيه إسترليني (406 ملايين دولار) من بيع الإسباني رودري والبرازيلي سافينيو والهولندي تيجاني رايندرس والإسباني نيكو غونزاليز وجيمس ترافورد.
وقال المساعد السابق لغوارديولا في بطل إنجلترا 10 مرات: «أنا سعيد جداً جداً بالجهد الذي بذلته الإدارة، سعيد جداً في الأيام الأخيرة».
وأضاف: «وصل إيليمان وإنسو، وأصبحت الآن التشكيلة مكتملة، انتهى الأمر. الآن حان وقت العمل».
وحقّق ماريسكا بداية إيجابية بفوزين متتاليين على بورنموث وكريستال بالاس في مستهل سعي سيتي لإحراز لقبه الأول في «برميرليغ» منذ ثلاثة مواسم.
وتتوقع جماهير الفريق تحقيق ثلاث نقاط، السبت، عندما يحلّ ضيفاً على ملعب الاتحاد كوفنتري الصاعد حديثاً، والذي لم يحقق أي نقطة منذ عودته إلى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 25 عاماً.
«فلاشينغ ميدوز»: رغم الماريغوانا... سابالينكا وكوستيوك وكيرستيا إلى ثمن النهائيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5314806-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%BA-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D8%A7-%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%83-%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AB%D9%85%D9%86
«فلاشينغ ميدوز»: رغم الماريغوانا... سابالينكا وكوستيوك وكيرستيا إلى ثمن النهائي
البيلاروسية أرينا سابالينكا تواصل التألق في فلاشينغ ميدوز (أ.ف.ب)
تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً وحاملة لقب بطولة أميركا المفتوحة في العامين الماضيين، إلى دور الـ16 من آخر بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي، بفوزها الجمعة على الأوزبكية كاميلا راخيموفا 6-3 و6-4 في الدور الثالث.
وشهدت المباراة توقفاً قصيراً بسبب انبعاث رائحة قوية للماريغوانا من المدرجات المحيطة بملعب لويس أرمسترونغ.
وتوقفت سابالينكا للحظات بعدما تقدمت 3-صفر، وأبلغت الحكم بوجود رائحة قوية للماريغوانا في أجواء الملعب، قبل أن تستأنف اللعب.
وقالت سابالينكا للحكم أثناء المباراة: «هناك شخص يدخن الماريغوانا، هل يمكنك التدخل؟ الرائحة قوية للغاية».
وبدأت سابالينكا المباراة بقوة وكسرت إرسال راخيموفا في الشوط الثاني لتحسم المجموعة الأولى بنتيجة 6-3.
وقدمت اللاعبة الأوزبكية، التي تأهلت إلى الدور الثالث في إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الرابعة، مقاومة أكبر في المجموعة الثانية، لكنها لم تتمكن من إيقاف المصنفة الأولى.
وقالت سابالينكا عقب المباراة: «قدمت مباراة رائعة، لقد ضغطت (راخيموفا) عليّ بشدة في المجموعة الثانية، وجعلتني أبذل جهداً كبيراً وأقدم أفضل ما لدي. أنا سعيدة للغاية بحسم المباراة بمجموعتين متتاليتين».
ورفعت سابالينكا رصيدها أمام راخيموفا إلى أربعة انتصارات دون هزيمة، كما بلغت الدور الرابع في أميركا المفتوحة للموسم السادس على التوالي.
وحققت سابالينكا بذلك انتصارها السادس عشر على التوالي في أميركا المفتوحة، وهي أطول سلسلة من نوعها في البطولة منذ أن حققت الأميركية سيرينا وليامز 26 انتصاراً متتالياً بين عامي 2012 و2015. وكانت آخر هزيمة لسابالينكا في البطولة خلال نهائي نسخة 2023 أمام الأميركية كوكو غوف.
ومنذ مشاركتها الأولى في القرعة الرئيسية لأميركا المفتوحة عام 2018، حققت سابالينكا 37 انتصاراً في منافسات الفردي بالبطولة، وهو أكبر عدد من الانتصارات بين جميع اللاعبات خلال هذه الفترة.
كما بلغت سابالينكا الدور الرابع في آخر 16 بطولة كبرى شاركت فيها، في سلسلة بدأت منذ بطولة فرنسا المفتوحة عام 2022، كما تتصدر قائمة اللاعبات الأكثر تحقيقاً للانتصارات في منافسات البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم برصيد 16 فوزاً.
وقالت سابالينكا إن تركيزها ينصب على نفسها وسط الضغوط المحيطة بها، مضيفة: «أتجاهل تماماً كل الضوضاء القادمة من الخارج وأركز بشكل كامل على نفسي».
وتلتقي سابالينكا في دور الـ16 مع الفائزة من مباراة الأميركية تايلور تاونسند والروسية ديانا شنايدر، المصنفة الخامسة عشرة.
كما تأهلت الأوكرانية مارتا كوستيوك إلى دور الستة عشر، بعد فوزها على الروسية روسيا إيكاترينا ألكسندروفا بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-3 و6-2، الجمعة، في الدور الثالث.
وبدأت كوستيوك، المصنفة 11 للبطولة، المباراة بقوة وفازت بخمسة من الأشواط الستة الأولى، قبل أن تقلص ألكسندروفا الفارق وتنقذ فرصة لكسر الإرسال، لكن اللاعبة الأوكرانية حافظت على تفوقها وحسمت المجموعة الأولى بنتيجة 6-3.
وتأخرت كوستيوك في بداية المجموعة الثانية بخسارتها أول شوطين، لكنها استعادت زمام المبادرة سريعاً، وفازت بالأشواط الستة التالية لتحسم المجموعة بنتيجة 6-2.
وبلغت كوستيوك دور الستة عشر في منافسات الفردي بأميركا المفتوحة للمرة الثانية على التوالي، بعدما وصلت إلى هذا الدور للمرة الأولى في مسيرتها العام الماضي قبل أن تتوقف مسيرتها عند هذا الحد.
وتلتقي كوستيوك، المصنفة الثانية في أوكرانيا، في دور الستة عشر مع الفائزة من المباراة التي تجمع الأميركية آن لي والتشيكية ليندا نوسكوفا، حيث تتطلع إلى بلوغ دور الثمانية للمرة الأولى في البطولة.
وتأهلت الرومانية سورانا كيرستيا، المصنفة 16 عالمياً و17 للبطولة، إلى دور الستة عشر بعدما تغلبت على الإيطالية جاسمين باوليني بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-3 و6-3.
وبدأت باوليني المباراة بقوة، حيث فازت بالشوط الأول ثم كسرت إرسال كيرستيا سريعاً، لكن اللاعبة الرومانية استعادت اتزانها سريعاً في طريقها لحسم المجموعة الأولى لصالحها.
وفي المجموعة الثانية، كسرت باوليني إرسال كيرستيا لتتقدم 3-1، لكن اللاعبة الرومانية ردت بقوة وفازت بأربعة أشواط متتالية لتحقق فوزاً مستحقاً في النهاية.
وهذه هي المرة الثانية فقط التي تبلغ فيها كيرستيا دور الستة عشر في منافسات الفردي بأميركا المفتوحة، بعدما حققت أفضل إنجاز لها في البطولة عام 2023 بوصولها إلى دور الثمانية.
وتلتقي كيرستيا في الدور المقبل مع الفائزة من المباراة التي تجمع الأميركية جيسيكا بيغولا والكندية ليلى فرنانديز.
أرتيتا يتطلع إلى مواجهة صديقه ألونسوhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5314800-%D8%A3%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D9%87-%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88
يستمتع ميكل أرتيتا مدرب آرسنال بفكرة مواجهة صديقه القديم تشابي ألونسو للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عندما يستضيف حامل اللقب منافسه تشيلسي يوم الأحد المقبل.
وحقق الفريقان انطلاقة مثالية هذا الموسم، حيث حصد كل من آرسنال وتشيلسي 6 نقاط من أول مباراتين.
ونشأ أرتيتا وألونسو، وكلاهما يبلغ من العمر 44 عاماً، معاً في إقليم الباسك الإسباني وظلا مقربين من بعضهما طوال مسيرتيهما كلاعبين ومدربين.
والتقى الاثنان لأول مرة كمدربين في مباراة وديّة عام 2024 عندما كان ألونسو يدرب باير ليفركوزن الألماني، لكن مباراة الأحد ستكون أول لقاء بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال أرتيتا للصحافيين، الجمعة: «أنا سعيد جداً من أجله. إنه أمر لا يصدق؛ لأننا نملك بالطبع تاريخاً مشتركاً. مواجهة بعضنا البعض على هذا المستوى، ومع المسؤولية التي نتحملها في إدارة بعض من أفضل الأندية في البلاد، هي تجربة جميلة حقاً».
وكان هجوم تشيلسي مثيراً للإعجاب في بداية الموسم، حيث استعاد مورغان روجرز وجواو بيدرو وكول بالمر مستواهم التهديفي، لكن أرتيتا قال إن التحكم في مجريات المباراة سيكون أمراً حاسماً.
وقال أرتيتا: «سيعتمد ذلك على مجموعة من العوامل، ويعد وضع المباراة عاملاً هائلاً، خاصة لأنهم (لاعبو تشيلسي) في المباراتين اللتين خاضهما الفريق، سجلوا أهدافاً في وقت مبكر جداً، وهذا يغير الزخم ومسار المباراة».
وأضاف: «لكنهم قادرون على ذلك، وهو (تشابي ألونسو) بوسعه اللعب بطرق متنوعة. بدا مدرباً ناجحاً للغاية حتى الآن».
وارتبط اسم آرسنال بعدد من المهاجمين البارزين خلال فترة الانتقالات، بما في ذلك روجرز وخوليان ألفاريز وفينيسيوس جونيور، لكن الإضافة الوحيدة للفريق في خط الهجوم كانت الجناح اليوناني كريستوس تزوليس القادم من نادي كلوب بروج.
ومع ذلك، تجاهل أرتيتا التكهنات التي تشير إلى أن آرسنال لم يحقق ما كان يطمح إليه في سوق الانتقالات.
وقال الإسباني: «لا أعرف، هذه مجرد آراء. انتهت فترة الانتقالات، وأنا أفضل التركيز على كل ما نملكه من إمكانات رائعة في هذا الفريق، وألا أضيع المزيد من الوقت في أمور لا تخصنا في الوقت الحالي. هذا كل شيء، وهذه هي مسؤوليتي الأساسية».
وسيعتمد آرسنال بشكل كبير على لاعبين من أمثال كاي هافرتز وفيكتور جيوكيريس وبوكايو ساكا، لكن أرتيتا أصر على أن الهجوم ليس أضعف مقارنة بالموسم الماضي، على الرغم من رحيل لياندرو تروسار وغابرييل جيسوس وغابرييل مارتينيلي.
وقال أرتيتا: «علينا أن نفهم السبب في عدد الدقائق التي لعبها هؤلاء اللاعبون، وكذلك اللاعبون الذين تعرضوا للإصابة العام الماضي، خاصة خلال الأشهر الستة الأولى، وتظهر البيانات صورة مختلفة تماماً. لكن الأمر كما هو. هذا ما لدينا، وكما قلت من قبل، لدينا بالفعل بعض اللاعبين الجيدين للغاية».