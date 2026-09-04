«فلاشينغ ميدوز»: بيغولا تتغلب على فرنانديز وتبلغ الدور الرابع

حافظت جيسيكا بيغولا على آمالها في الفوز بأول لقب لها في إحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس، حيث تمكنت اللاعبة الأميركية المصنفة الثالثة من قلب النتيجة بعد خسارتها للمجموعة الأولى لتتغلب على منافستها ليلى فرنانديز، التي وصلت هي الأخرى إلى نهائي أميركا المفتوحة سابقاً، بنتيجة 1-6 و6-4 و6-3 لتبلغ الدور الرابع في «فلاشينغ ميدوز» الجمعة.

وستواجه بيغولا منافستها سورانا كريستيا، التي أطاحت بالمصنفة التاسعة عشرة الإيطالية جاسمين باوليني في وقت سابق، في مباراة أقيمت على الملاعب الخارجية، في الدور الـ16 وستحتاج إلى تصحيح بعض أوجه القصور في أدائها بعد البداية المتعثرة أمام فرنانديز، لكن اللاعبة الأميركية أظهرت المرونة والهدوء اللذين جعلاها واحدة من المرشحات للفوز باللقب.