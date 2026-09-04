«فلاشينغ ميدوز»: ميدفيديف يواصل تألقه بفوز مقنع على ريندركنيش

واصل دانييل ميدفيديف عروضه القوية في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، الجمعة، وتغلب على آرثر ريندركنيش 6-4 و6-4 و6-4 ليتأهل إلى الدور الرابع.

ووصل الروسي المصنف السابع إلى «فلاشينغ ميدوز» بفرصة كبيرة للتقدم في التصنيف العالمي، كما يستمد الثقة من حقيقة أنه فاز ببطولة أميركا عام 2021.

وثأر ميدفيديف بذلك لخسارته في آخر مواجهة سابقة أمام ريندركنيش، الذي تغلب عليه في بطولة شنغهاي، في حين كان الروسي قد فاز في لقائهما السابق، الذي كان في بطولة أميركا ضمن الدور الثاني بنسخة عام 2022.

ويلتقي ميدفيديف في الدور الرابع مع الفائز في مباراة فرنسيس تيافو أمام فالنتين فاشيرو.