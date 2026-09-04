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«فلاشينغ ميدوز»: ميدفيديف يواصل تألقه بفوز مقنع على ريندركنيش

ميدفيدف بعد تغلبه على آرثر ريندركنيش (أ.ب)
ميدفيدف بعد تغلبه على آرثر ريندركنيش (أ.ب)
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«فلاشينغ ميدوز»: ميدفيديف يواصل تألقه بفوز مقنع على ريندركنيش

ميدفيدف بعد تغلبه على آرثر ريندركنيش (أ.ب)
ميدفيدف بعد تغلبه على آرثر ريندركنيش (أ.ب)

واصل دانييل ميدفيديف عروضه القوية في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، الجمعة، وتغلب على آرثر ريندركنيش 6-4 و6-4 و6-4 ليتأهل إلى الدور الرابع.

ووصل الروسي المصنف السابع إلى «فلاشينغ ميدوز» بفرصة كبيرة للتقدم في التصنيف العالمي، كما يستمد الثقة من حقيقة أنه فاز ببطولة أميركا عام 2021.

وثأر ميدفيديف بذلك لخسارته في آخر مواجهة سابقة أمام ريندركنيش، الذي تغلب عليه في بطولة شنغهاي، في حين كان الروسي قد فاز في لقائهما السابق، الذي كان في بطولة أميركا ضمن الدور الثاني بنسخة عام 2022.

ويلتقي ميدفيديف في الدور الرابع مع الفائز في مباراة فرنسيس تيافو أمام فالنتين فاشيرو.

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تنس أميركا

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إيزاك يسجل ثنائية ويقود ليفربول لفوزه الأول في الدوري الإنجليزي

إيزاك بعد تسجيله الهدف الأول في المباراة (رويترز)
إيزاك بعد تسجيله الهدف الأول في المباراة (رويترز)
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إيزاك يسجل ثنائية ويقود ليفربول لفوزه الأول في الدوري الإنجليزي

إيزاك بعد تسجيله الهدف الأول في المباراة (رويترز)
إيزاك بعد تسجيله الهدف الأول في المباراة (رويترز)

سجل ليفربول انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على حساب مضيفه إيبسويتش تاون 2 /صفر الجمعة في الجولة الثالثة من البطولة.

واستعاد ليفربول إتزانه بعد تعادلين متتاليين مع نيوكاسل يونايتد 2 /2 ونوتينغهام فورست بالنتيجة ذاتها.

ويدين ليفربول بالفضل في هذا الفوز لنجمه السويدي ألكسندر إيزاك الذي سجل هدفي الفوز في الدقيقتين السادسة والتاسعة، ليهدي فريقه ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده إلى خمس نقاط في المركز الخامس.

وأصبح إيزاك صاحب أسرع ثنائية لليفربول في الدوري الإنجليزي منذ عام 2011، كما رفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في المسابقة هذا الموسم، جميعها من صناعة الهولندي كودي جاكبو.

وبدأ إيزاك يستعيد مستواه بعد موسم أول صعب مع ليفربول بسبب الإصابات، إذ سجل أربعة أهداف فقط في 22 مباراة بجميع المسابقات خلال الموسم الماضي.

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الدوري الإنجليزي ليفربول بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

«فلاشينغ ميدوز»: بيغولا تتغلب على فرنانديز وتبلغ الدور الرابع

بيغولا خلال المواجهة (إ.ب.أ)
بيغولا خلال المواجهة (إ.ب.أ)
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«فلاشينغ ميدوز»: بيغولا تتغلب على فرنانديز وتبلغ الدور الرابع

بيغولا خلال المواجهة (إ.ب.أ)
بيغولا خلال المواجهة (إ.ب.أ)

حافظت جيسيكا بيغولا على آمالها في الفوز بأول لقب لها في إحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس، حيث تمكنت اللاعبة الأميركية المصنفة الثالثة من قلب النتيجة بعد خسارتها للمجموعة الأولى لتتغلب على منافستها ليلى فرنانديز، التي وصلت هي الأخرى إلى نهائي أميركا المفتوحة سابقاً، بنتيجة 1-6 و6-4 و6-3 لتبلغ الدور الرابع في «فلاشينغ ميدوز» الجمعة.

وستواجه بيغولا منافستها سورانا كريستيا، التي أطاحت بالمصنفة التاسعة عشرة الإيطالية جاسمين باوليني في وقت سابق، في مباراة أقيمت على الملاعب الخارجية، في الدور الـ16 وستحتاج إلى تصحيح بعض أوجه القصور في أدائها بعد البداية المتعثرة أمام فرنانديز، لكن اللاعبة الأميركية أظهرت المرونة والهدوء اللذين جعلاها واحدة من المرشحات للفوز باللقب.

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تنس أميركا
الرياضة رياضة عالمية

إنريكي يمدّد مع سان جيرمان حتى 2030

إنريكي يقف مع لاعبيه على ملعب بارك دي برانس في باريس قبل انطلاق مباراة موناكو (أ.ب)
إنريكي يقف مع لاعبيه على ملعب بارك دي برانس في باريس قبل انطلاق مباراة موناكو (أ.ب)
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إنريكي يمدّد مع سان جيرمان حتى 2030

إنريكي يقف مع لاعبيه على ملعب بارك دي برانس في باريس قبل انطلاق مباراة موناكو (أ.ب)
إنريكي يقف مع لاعبيه على ملعب بارك دي برانس في باريس قبل انطلاق مباراة موناكو (أ.ب)

مدّد المدرب الإسباني لويس إنريكي عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حتى عام 2030، وفقاً لما أعلنه بطل دوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين.

وأعلن النادي الباريسي عن تمديد عقد مدربه قبيل انطلاق مباراته في الدوري المحلي أمام موناكو، شأنه شأن اللاعبين الإسباني فابيان رويس حتى عام 2028، والإكوادوري ويليان باتشو والبرتغالي جواو نيفيش حتى عام 2031.

وبعد تقديم الصفقات الجديدة على ملعب بارك دي برانس، ماغنيس أكليوش والإسباني فيران توريس ولوكا دينيي والبلجيكي ميكا غودتس والإيطالي أليساندرو لونغوني، أعلن حامل لقب «ليغ 1» تمديد عقود مدربه الإسباني وعدد من ركائزه الأساسية وهم رويس (حتى 2028) وباتشو ونيفيش، إضافة إلى البرازيلي لوكاس بيرالدو وسيني مايولو (جميعهم حتى 2031).

وحظي إنريكي، برفقة اللاعبين الخمسة المُتوّجين بدوري أبطال أوروبا، باستقبال حماسي من جماهير الفريق على أرض الملعب عند الإعلان عن تجديد العقود.

وكان المدرب السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا قد تولى تدريب سان جيرمان منذ صيف 2023، من أجل قيادته لإحراز لقب أول له طال انتظاره في المسابقة الأوروبية الأمجد.

ونجح في تحقيق ذلك بعد فوز ساحق على إنتر ميلانو الإيطالي 5-0 في نهائي نسخة 2025، قبل أن يدافع بنجاح عن لقبه بفوزه على آرسنال الإنكليزي بركلات الترجيح في مايو (أيار).

كما أحرز نادي العاصمة ثلاثة ألقاب في الدوري الفرنسي، ولقبين في كأس فرنسا، منذ أن خلف إنريكي المدرب كريستوف غالتييه على رأس الجهاز الفني.

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