إيمري كان وكونستانتيلياس خارج قائمة دورتموند الأوروبية

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، الجمعة، أنه لم يضم قائد الفريق إيمري كان لقائمته في دوري أبطال أوروبا والتي أرسلها للاتحاد الأوروبي (يويفا).

وغاب اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً عن الفريق منذ مارس (آذار) الماضي بسبب تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي، لكن من المتوقع عودته هذا العام.

كما غاب اليوناني جيانيس كونستانتيلياس، الوافد الجديد على الفريق، واللاعب الشاب جاستن ليرما عن القائمة.

وأصيب كونستانتيلياس بتمزق في الرباط الصليبي للركبة في المباراة الأولى للفريق بالدوري الألماني أمام هامبورغ الأسبوع الماضي، في حين تعرض ليرما للإصابة أيضاً.

ويمكن لدورتموند تسجيل لاعبين جدد في قائمته لدوري الأبطال في نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل في حال تأهله لمرحلة خروج المغلوب.

ويفتتح الفريق الألماني مشواره في مرحلة الدوري بالبطولة من خلال مواجهة فياريال الإسباني يوم الثلاثاء المقبل.