هونيس مدرب شتوتغارت يشيد بلقائه المثمر مع كلوب

استهل ‌لويس هاميلتون سائق «فيراري» جائزة إيطاليا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات بأناقة خلف مقود سيارته الخاصة من طراز «فيراري إف 40»، التي كان يحلم بها في ​طفولته ولم يتخيل أبداً أنه سيتمكن يوماً ما من قيادتها. متحدياً درجات الحرارة المرتفعة في الحلبة التي تحمل لقب (معبد السرعة)، وصل بطل العالم سبع مرات اليوم الخميس، مرتدياً بدلة سوداء أنيقة ووقف أمام المصورين بمعطف سميك بلون بني فاتح.

وكان هذا المظهر تذكرة بلحظة وصوله إلى مارانيلو تحت الأمطار في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، عندما وقف بجانب سيارة «إف 40» مرتدياً بدلة سوداء ومعطفاً أنيقين.

وقال هاميلتون، الفائز خمس مرات في ‌مونزا مع فريقي ‌«مكلارين»، و«مرسيدس»، للصحافيين إنه «شعور رائع» أن يكون ​سائقاً ‌لـ«فيراري» ⁠في السباق الذي ​يقام ⁠على أرض الفريق العريق، وإنه يريد أن يرقى إلى مستوى هذه المناسبة.

وأوضح السائق البالغ من العمر 41 عاماً، الذي يحتفل فريقه أيضاً بالذكرى الثلاثين لفوز مايكل شوماخر بسباق جائزة إيطاليا الكبرى لأول مرة، أنه كان يبحث منذ بعض الوقت عن سيارة «إف 40»، التي صنعتها «فيراري» بين عامي 1987 و1993، وبيعت منها حوالي 1300 سيارة، وتتمتع بقصة مثيرة للاهتمام ومسافة ⁠مقطوعة قليلة.

وعثر على سيارة قطعت 69 كيلومتراً تفصل ‌بين مصنع مارانيلو ومنزل مالكها، ولم يتم ‌تشغيلها مرة أخرى بعد ذلك. وظل باب ​الراكب مغلقاً، والسيارة مغطاة بغطاء واق ‌من الغبار. كما كانت هناك مفاجآت أخرى في انتظار السائق الذي ‌يتسابق بالرقم 44.

قال هاميلتون: «ما كان جنونياً أيضاً هو أنها صمدت أمام اختبار الزمن عند تفكيكها. كان كل شيء لا يزال يعمل. لم يكن هناك حاجة إلى تغيير أي شيء تقريباً. وعندما أخرجوا المحرك، اكتشفوا أن رقم المحرك هو 44. كان الرقم 44 مطبوعاً ‌على المحرك. لم أستطع تصديق ذلك».

ويأمل هاميلتون أن يحقق نتيجة ⁠طيبة في ⁠مونزا، حيث يسعى إلى تقليص الفارق مع كيمي أنتونيلي سائق «مرسيدس» ومتصدر الترتيب العام.

وتجري «فيراري» تحديثاً على المحرك قبل السباق، بينما سيبدأ أنتونيلي السباق الذي يقام على أرضه ووسط جمهوره من المركز الأخير بسبب عقوبات تتعلق بالمحرك.

قال هاميلتون الذي يتساوى مع جورج راسل صاحب المركز الثاني بفارق 59 نقطة خلف أنتونيلي: «كل شيء يساعد، كل شيء يساعد». وقال البريطاني إن «فيراري» وجدت «بوصلتها»، وهو ما كان مفقوداً في الموسم الماضي.

وأضاف: «من المثير أن نرى تحسينات تضاف إلى السيارة كل جائزة كبرى، مما يدل على أننا نمضي قدماً. ما زلت أؤمن بشدة أن لدينا مقومات الفوز. الضغط كبير. تريد ​أن تحقق النتائج المرجوة من أجل الفريق. كل ​هؤلاء الأشخاص الذين يعملون في المصنع، كثير منهم سيحضر هذا السباق. يحضر المشجعون بأعداد هائلة، وشغفهم لا مثيل له، ونريد أن نحقق النجاح من أجلهم أيضاً».