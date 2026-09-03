الدوري الفرنسي: البديل أويدا يهدي ليل الصدارة

أهدى الوافد الجديد البديل الياباني أياسي أويدا فريقه ليل صدارة موقتة بتسجيله هدف الفوز الوحيد في مرمى مضيفه تولوز 1-0، في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم الخميس.

وسجل أويدا القادم إلى فرنسا قبل ثلاثة أيام في صفقة بقيمة 15 مليون يورو والذي كان دخل في الدقيقة 57 بدلا من المخضرم أوليفييه جيرو (39 عاما) هدف النقاط الثلاث في مباراته الاولى مع ليل بعدما تابع برأسه كرة أبعدها بصعوبة الحارس الشاب ماتيس نيفلور الذي دخل بدوره بدلا من غيوم ريست (73).

وسجل أويدا (28 عاما) مع فينورد روتردام 25 هدفا في 31 مباراة بالدوري الهولندي في الموسم الماضي، ليتوج أفضل هداف. كما فاز بلقب الكأس عام 2024.

ورفع ليل الذي حقق فوزه الثاني مقابل تعادل رصيده إلى 7 نقاط في المركز الاول موقتا بانتظار بقية نتائج المرحلة، فيما تجمد رصيد تولوز عند نقطة يتيمة في المركز السادس عشر.

وتحضر ليل الذي يشرف على تدريبه دافيدي أنشيلوتي نجل المدرب الشهير كارلو، بأفضل طريقة ممكنة لمباراته أمام ريال بيتيس الإسباني الثلاثاء في دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

باع ليل الموهبة الشابة المغربي أيوب بوعدي إلى مانشستر سيتي الانجليزي مقابل 100 مليون يورو والبلجيكي ماتياس فرنانديز-باردو مقابل 60 مليونا إلى نيوكاسل قبل اقفال سوق الانتقالات.

استهل بطل فرنسا 4 مرات الدوري بفوز على أنجيه 2-0، قبل أن يفرّط بتقدمه بهدفين على أرضه أمام باريس سان جيرمان، حامل اللقب، ليخرج بتعادل 2-2.