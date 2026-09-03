إنريكي: لست قلقاً بشأن متى سنبلغ أعلى مستوياتنا

أكد مدرب باريس سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي، أنه «غير قلق بشأن الموعد» الذي سيبلغ فيه فريقه «أعلى مستوياته»، وذلك عشية مواجهة موناكو، وبعد تعادلين متتاليين في الدوري الفرنسي لكرة القدم أمام رين وليل بالنتيجة ذاتها 2-2.

وعندما سُئل عن الموعد الذي سيصل فيه الفريق إلى جاهزية بنسبة 100في المائة، أجاب إنريكي أمام الصحافيين: «الأمر يعتمد على عوامل كثيرة لا أستطيع التحكم فيها. مهمتي هي اختيار أفضل 11 لاعباً لكل مباراة. لست قلقاً بشأن الموعد الذي سنبلغ فيه أعلى مستوياتنا».

وأضاف المدرب الإسباني: «علينا تقبّل الأمر والاستعداد. لم نبع أي لاعب كان أساسياً في نهائي دوري أبطال أوروبا، وفي المقابل تعاقدنا مع لاعبين شباب، وأعتقد أن هذا المزيج قد يكون إيجابياً للغاية. علينا الانتظار لنرى ما ستؤول إليه الأمور».

وأوضح إنريكي أن «اللاعبين يحتاجون إلى فترة للتأقلم»، مضيفاً: «أتذكر أنه في موسمي الثاني، كان الجميع يشكك في مستوى اللاعبين الذين تعاقدنا معهم، لكنهم انتهوا إلى إظهار إمكاناتهم. لقد تعاقدنا مع اللاعبين الذين كنا نريدهم»، مؤكداً في الوقت ذاته رضاه التام عن سوق الانتقالات.

وفي تعليقه على رحيل برادلي باركولا إلى ليفربول الإنجليزي، قال المدرب: «الجميع خرج مستفيداً. هو أراد الرحيل لأنه أراد الحصول على دور أكبر في الفريق. وهذا أمر يجب أن تكسبه من خلال التدريبات، ولا يمكنني أن أضمنه لأي لاعب. لقد كان لاعباً مهماً للغاية، وشخصاً رائعاً، وكان محبوباً من زملائه. كان يتبقى له عامان في عقده، لكنه قرر الرحيل، وأتمنى له كل التوفيق. علينا تقبّل ذلك».

كما أعرب إنريكي عن سعادته بـ«اللاعبين الثلاثة في خط الهجوم (توريس وغودتس وأكليوش)»، مشدداً على ضرورة عدم إجراء مقارنات بينهم، وقال: «سنرى ما سيحدث، لكنني سعيد بسوق الانتقالات هذا».

وأكد المدرب الإسباني: «هناك الآن قواعد للعب المالي النظيف، وأعتقد أننا أحد أفضل الفرق في أوروبا، داخل الملعب وخارجه».

ونوّه إنريكي بالتأكيد على وضوح أهداف فريقه، قائلاً: «الأهداف واضحة. لقد قلت ذلك مرات عديدة: أريد الفوز بأهم البطولات، ولا توجد بطولة أكبر من دوري أبطال أوروبا».