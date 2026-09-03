فلاشينغ ميدوز: شفيونتيك تكسب ناديا بودوروسكا… وتعبر إلى الدور الثالث

تأهلت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الثامنة عالميا، إلى الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، بفوزها السهل على الأرجنتينية ناديا بودوروسكا 6-3 و6-2 الخميس.

واستغلت البولندية البالغة 25 عاما والمتوجة بلقب البطولة عام 2022، فرصة كسر الإرسال الوحيدة التي أتيحت لها في المجموعة الأولى لتتقدم 3-1 أمام لاعبة كانت ضمن أفضل 40 لاعبة في العالم قبل تراجعها إلى المرتبة 449 عالميا.

ناديا خسرت أمام شفيونتيك (أ.ب)

ولم تتواجه اللاعبتان منذ الدور نصف النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة عام 2020، حين فازت البولندية في طريقها إلى إحراز أول لقب كبير في مسيرتها.

وبصرف النظر عن الفترة العصيبة عندما كانت النتيجة 5-3 واضطرت خلالها لإنقاذ أربع كرات لكسر الإرسال، خاضت شفيونتيك نهاية هادئة للمجموعة الأولى، وواصلت تفوقها بكسر إرسال بودوروسكا في بداية المجموعة الثانية.

وعززت تفوقها بكسر جديد لتتقدم 4-1، قبل أن تنهي المباراة في ساعة و11 دقيقة مستغلة فرصة المباراة الأولى.

النجمة البولندية واصلت رحلتها في فلاشينغ ميدوز (رويترز)

وستلعب المصنفة الأولى عالميا سابقا في الدور المقبل السبت مع الفائزة من مواجهة التشيكية ماري بوزكوفا والبريطانية هارييت دارت، بحثا عن بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وقالت شفيونتيك، الحائزة على ستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، عقب اللقاء: «أشعر هنا بإحساس أفضل من أي بطولة من بطولات غراند سلام هذا العام. أحاول فقط الاستمتاع بكل يوم وتحسين أدائي يوما بعد يوم».