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فلاشينغ ميدوز: شفيونتيك تكسب ناديا بودوروسكا… وتعبر إلى الدور الثالث

إيغا شفيونتيك (أ.ف.ب)
إيغا شفيونتيك (أ.ف.ب)
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فلاشينغ ميدوز: شفيونتيك تكسب ناديا بودوروسكا… وتعبر إلى الدور الثالث

إيغا شفيونتيك (أ.ف.ب)
إيغا شفيونتيك (أ.ف.ب)

تأهلت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الثامنة عالميا، إلى الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، بفوزها السهل على الأرجنتينية ناديا بودوروسكا 6-3 و6-2 الخميس.

واستغلت البولندية البالغة 25 عاما والمتوجة بلقب البطولة عام 2022، فرصة كسر الإرسال الوحيدة التي أتيحت لها في المجموعة الأولى لتتقدم 3-1 أمام لاعبة كانت ضمن أفضل 40 لاعبة في العالم قبل تراجعها إلى المرتبة 449 عالميا.

ناديا خسرت أمام شفيونتيك (أ.ب)

ولم تتواجه اللاعبتان منذ الدور نصف النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة عام 2020، حين فازت البولندية في طريقها إلى إحراز أول لقب كبير في مسيرتها.

وبصرف النظر عن الفترة العصيبة عندما كانت النتيجة 5-3 واضطرت خلالها لإنقاذ أربع كرات لكسر الإرسال، خاضت شفيونتيك نهاية هادئة للمجموعة الأولى، وواصلت تفوقها بكسر إرسال بودوروسكا في بداية المجموعة الثانية.

وعززت تفوقها بكسر جديد لتتقدم 4-1، قبل أن تنهي المباراة في ساعة و11 دقيقة مستغلة فرصة المباراة الأولى.

النجمة البولندية واصلت رحلتها في فلاشينغ ميدوز (رويترز)

وستلعب المصنفة الأولى عالميا سابقا في الدور المقبل السبت مع الفائزة من مواجهة التشيكية ماري بوزكوفا والبريطانية هارييت دارت، بحثا عن بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وقالت شفيونتيك، الحائزة على ستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، عقب اللقاء: «أشعر هنا بإحساس أفضل من أي بطولة من بطولات غراند سلام هذا العام. أحاول فقط الاستمتاع بكل يوم وتحسين أدائي يوما بعد يوم».

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الدوري الفرنسي: البديل أويدا يهدي ليل الصدارة

جانب من مباراة ليل وتولوز (أ.ف.ب)
جانب من مباراة ليل وتولوز (أ.ف.ب)
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الدوري الفرنسي: البديل أويدا يهدي ليل الصدارة

جانب من مباراة ليل وتولوز (أ.ف.ب)
جانب من مباراة ليل وتولوز (أ.ف.ب)

أهدى الوافد الجديد البديل الياباني أياسي أويدا فريقه ليل صدارة موقتة بتسجيله هدف الفوز الوحيد في مرمى مضيفه تولوز 1-0، في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم الخميس.

وسجل أويدا القادم إلى فرنسا قبل ثلاثة أيام في صفقة بقيمة 15 مليون يورو والذي كان دخل في الدقيقة 57 بدلا من المخضرم أوليفييه جيرو (39 عاما) هدف النقاط الثلاث في مباراته الاولى مع ليل بعدما تابع برأسه كرة أبعدها بصعوبة الحارس الشاب ماتيس نيفلور الذي دخل بدوره بدلا من غيوم ريست (73).

وسجل أويدا (28 عاما) مع فينورد روتردام 25 هدفا في 31 مباراة بالدوري الهولندي في الموسم الماضي، ليتوج أفضل هداف. كما فاز بلقب الكأس عام 2024.

ورفع ليل الذي حقق فوزه الثاني مقابل تعادل رصيده إلى 7 نقاط في المركز الاول موقتا بانتظار بقية نتائج المرحلة، فيما تجمد رصيد تولوز عند نقطة يتيمة في المركز السادس عشر.

وتحضر ليل الذي يشرف على تدريبه دافيدي أنشيلوتي نجل المدرب الشهير كارلو، بأفضل طريقة ممكنة لمباراته أمام ريال بيتيس الإسباني الثلاثاء في دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

باع ليل الموهبة الشابة المغربي أيوب بوعدي إلى مانشستر سيتي الانجليزي مقابل 100 مليون يورو والبلجيكي ماتياس فرنانديز-باردو مقابل 60 مليونا إلى نيوكاسل قبل اقفال سوق الانتقالات.

استهل بطل فرنسا 4 مرات الدوري بفوز على أنجيه 2-0، قبل أن يفرّط بتقدمه بهدفين على أرضه أمام باريس سان جيرمان، حامل اللقب، ليخرج بتعادل 2-2.

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فلاشينغ ميدوز: إيالا تواصل التقدم مستفيدة من دعم الجماهير

ألكسندرا إيالا (أ.ف.ب)
ألكسندرا إيالا (أ.ف.ب)
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فلاشينغ ميدوز: إيالا تواصل التقدم مستفيدة من دعم الجماهير

ألكسندرا إيالا (أ.ف.ب)
ألكسندرا إيالا (أ.ف.ب)

تغلبت الفلبينية ألكسندرا إيالا على الأوكرانية أولكساندرا أولينيكوفا 6 - 1 و6 - 4 ​لتتأهل إلى الدور الثالث بدورة أميركا المفتوحة للتنس، الخميس، مما أبقى الحماس وعززه لدى مشجعيها في نيويورك.

وكانت اللاعبة البالغة من العمر 21 عاماً خسرت أمام أولينيكوفا في ستراسبورغ في وقت سابق من ‌هذا العام، ‌لكنها وجدت الوصفة ​الصحيحة هذه ‌المرة، ⁠حيث ​لم تستغرق ⁠سوى ما يزيد قليلاً على ساعة لحسم المباراة.

وتلتقي إيالا في المباراة المقبلة الفائزة من مواجهة الأميركية إيفا يوفيتش والبريطانية فرانسيسكا جونز.

وقالت إيالا: «صبري وثبات تركيزي - أعتقد أن هذا ⁠كان مفتاح الفوز بالمباراة اليوم».

وبعد فوزها ‌في واشنطن، ‌الشهر الماضي، والذي شكل ​نقطة تحول ‌في مسيرتها، بدت إيالا جاهزة لتحقيق ‌مشاركة رائعة في فلاشينغ ميدوز، وفازت بالأشواط الأربعة الأولى في المجموعة الأولى التي سيطرت عليها تماماً.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في ‌مجموعة ثانية أكثر تنافسية؛ إذ كسرت إيالا إرسال منافستها من ⁠الخط ⁠الخلفي للملعب في الشوط السابع قبل أن تضغط بقوة وتحسم المجموعة بضربة إرسال ساحقة وسط فرحة الجماهير؛ إذ كانت أعلام الفلبين تملأ المدرجات.

وحظيت أول لاعبة من الفلبين تفوز بمباراة في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات بتشجيع حار من مواطنيها في ملعب لويس أرمسترونغ، ورُفعت ​لافتات تحثها على ​مواصلة الكفاح.

وقالت إيالا: «أعتقد أننا جميعاً نمثل شيئاً ما. وأنا فخورة بما أمثله».

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تنس رياضة أميركا
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«فلاشينغ ميدوز»: فريتز يواصل انطلاقته بفوز ساحق على بيلوتشي

تيلور فريتز (أ.ف.ب)
تيلور فريتز (أ.ف.ب)
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«فلاشينغ ميدوز»: فريتز يواصل انطلاقته بفوز ساحق على بيلوتشي

تيلور فريتز (أ.ف.ب)
تيلور فريتز (أ.ف.ب)

قدم تيلور فريتز عرضاً قوياً آخر ليتغلب بسهولة على ماتيا بيلوتشي 6-صفر و6-1 و6-1 ويتأهل للدور الثالث بدورة أميركا المفتوحة للتنس اليوم (الخميس)، مواصلاً بذلك انطلاقته القوية في البطولة دون أن يخسر أي مجموعة حتى الآن.

ويعد فريتز من أبرز المرشحين لإنهاء انتظار أميركي دام 23 عاماً لظهور بطل محلي في منافسات فردي الرجال بإحدى البطولات الكبرى ‌منذ تتويج آندي روديك ‌بلقب أميركا المفتوحة، وعزز ​المصنف ‌التاسع ⁠هذا الأمل ​بعد عروض ⁠قوية في أول مباراتين له.

وقال فريتز بعد فوزه الساحق الذي استغرق 98 دقيقة: «دخلت المباراة وأنا أشعر بحالة جيدة حقاً. كنت واثقاً من أسلوب لعبي. طوال المباراة، لم أشعر بتوتر كبير. لعبت بأسلوب هجومي، وكان ذلك أمراً رائعاً». وأضاف: «إنه ⁠أمر ممتع أن تلعب مباراة ‌كهذه على ملعب (آرثر ‌آش). لا أعرف إن كان ​هناك ما هو ‌أفضل من ذلك، إنه شعور رائع».

ولم يمنح ‌وصيف نسخة عام 2024 منافسه الإيطالي أي فرصة تقريباً لفرض حضوره في المباراة؛ إذ فرض أسلوبه من الخط الخلفي للملعب، وانطلق بإيقاع سريع في ‌المجموعة الأولى التي انتهت في 35 دقيقة دون أن يخسر أي شوط ⁠على ⁠الملعب الرئيسي.

وبضربة إرسال ساحقة جاءت في الوقت المناسب خلال شوط متكافئ، فاز بيلوتشي، المصنف 95 عالمياً، بأول شوط له في المجموعة التالية، لكن فريتز (28 عاماً) سيطر تماماً على المباراة بعدها، وفاز اللاعب المفضل لدى الجماهير المحلية بأشواط متتالية ليضاعف تقدمه في المباراة. ولم يتمكن بيلوتشي من تغيير مسار المواجهة في المجموعة الثالثة؛ إذ واصل فريتز سيطرته ليحسم فوزاً سهلاً آخر، ​ويحجز موعداً مع المصنف ​24 فرانسيسكو سيروندولو، مواصلاً التقدم في مساعيه للفوز بأول لقب له في البطولات الكبرى.

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