فان دايك يريد بقاء خاكبو في ليفربول وسط اهتمام سيتي بضمه

يأمل القائد الهولندي لليفربول فيرجيل فان دايك أن يتمكن النادي من الاحتفاظ بمواطنه كودي خاكبو، في ظل تقارير تفيد باقتراب مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم 10 مرات، من التعاقد معه قبل إغلاق سوق الانتقالات، الثلاثاء.

ويبدو أن خاكبو قد يتراجع في ترتيب الخيارات الهجومية في ملعب أنفيلد بعد وصول برادلي باركولا من باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل صفقة قد تصل قيمتها إلى 166 مليون دولار؛ ما يجعل الفرنسي ثاني أغلى لاعب في تاريخ «البريميرليغ».

وخلال 3 أعوام ونصف العام مع ليفربول، سجّل خاكبو 51 هدفاً، ولعب دوراً بارزاً في إحراز النادي لقبه العشرين في الدوري المحلي موسم 2024 - 2025.

وبدأ اللاعب البالغ 27 عاماً الموسم الحالي بشكل جيد، بعدما سجّل هدفاً، وصنع آخر خلال تعادل ليفربول في أول مباراتين له تحت قيادة مدربه الإسباني الجديد أندوني إيراولا أمام نيوكاسل ونوتنغهام فوريست بالنتيجة نفسها 2 - 2.

لكن يبدو أن ليفربول منفتح على الاستفادة مالياً من بيع خاكبو، في وقت تشير فيه التقارير إلى استعداد سيتي لدفع نحو 102 مليون دولار لضمه.

وقال فان دايك: «إنه لاعب عالي الجودة، وأعتقد أنه ينبغي لنا الاحتفاظ باللاعبين أصحاب الجودة، لكن دعونا نرى ما الذي ستسفر عنه الأيام الثلاثة المقبلة».

وأضاف: «من الواضح تماماً أنني أريده أن يبقى، ليس فقط لأنه لاعب مميز؛ بل لأنه أيضاً صديق لي، وأعتقد أنه سيكون مهماً جداً بالنسبة لنا».

وانجذب باركولا إلى فكرة اللعب في إنجلترا قادماً من بطل أوروبا، رغم فترة صعبة مر بها الـ«ريدز»، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس.

لكن فان دايك واثق بأن ليفربول سيبقى دائماً وجهة جذابة لأفضل لاعبي العالم، وقال: «أعتقد أن ليفربول لا يزال أحد أكبر الأندية في العالم. بالطبع نعلم جميعا أننا نمر بمرحلة انتقالية، وإما أن ترغب في أن تكون جزءاً منها أو لا. أما أنا، فأنا جزء منها الآن».

وأضاف: «إنه (باركولا) لاعب جيد جداً. إذا جاء فسيُستقبل بكل ترحيب، لكن ما دام الأمر لم يُحسم بعد فلا جدوى من الحديث عنه الآن».