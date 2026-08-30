غلاطة سراي يضمّ البرتغالي لياو من ميلان

تعاقد غلاطة سراي مع المهاجم البرتغالي رافايل لياو قادماً من ميلان الإيطالي بعقد يمتد 4 أعوام، وفقاً لما أعلنه بطل الدوري التركي لكرة القدم، الأحد.

وأوضح بطل تركيا في المواسم الأربعة الأخيرة، والمتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، أنه دفع 38 مليون يورو (44 مليون دولار) لضم المهاجم البالغ 27 عاماً والذي كان أيضاً محل اهتمام أستون فيلا الإنجليزي.

وسيتقاضى الدولي البرتغالي (49 مباراة دولية و6 أهداف) الذي استقبله حشد من المشجعين، السبت، في إسطنبول، راتباً سنوياً قدره 10 ملايين يورو (11.6 مليون دولار)، بحسب ما أفاد غلاطة سراي.

ووفقاً لنادي مدينة إسطنبول، فإن «20 في المائة من الأرباح المحققة من عملية البيع المقبلة للاعب ستُحوّل إلى ميلان».

وسيلعب اللاعب المتخرج في أكاديمية سبورتينغ البرتغالي إلى جانب النيجيري فيكتور أوسيمن، هداف الفريق، والجناح السابق لبايرن ميونيخ الألماني لوروا سانيه.

وانتقل «رافا» إلى ميلان عام 2019 بعد موسم واحد مع ليل الفرنسي، وسجل 80 هدفاً في 291 مباراة ضمن جميع المسابقات.

لكن بعد إحرازه لقب الدوري الإيطالي وجائزة أفضل لاعب عام 2022، ثم تسجيله رقمه القياسي في موسم واحد بالدوري (15 هدفاً في موسم 2022 - 2023)، لم يتجاوز حاجز الأهداف العشرة بعد ذلك، وفقد مكانه في هجوم الحاصل 7 مرات على دوري أبطال أوروبا.

وودّع، يوم الجمعة، زملاءه الذين واجهوا فينيتسيا في الدوري المحلي، حيث سجّل مواطنه غونسالو راموش الذي أصبح، هذا الصيف، أغلى صفقة في تاريخ ميلان بـ74 مليون يورو (86 مليون دولار)، هدفه الأول.

وقال في المنطقة المختلطة بحسب تصريحات نقلتها الصحافة الإيطالية «إنها لحظة صعبة، ودّعت زملائي بعد 7 أعوام، وقد حان الوقت لأقول وداعاً».