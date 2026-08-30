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غلاطة سراي يضمّ البرتغالي لياو من ميلان

رافايل لياو (د.ب.أ)
رافايل لياو (د.ب.أ)
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غلاطة سراي يضمّ البرتغالي لياو من ميلان

رافايل لياو (د.ب.أ)
رافايل لياو (د.ب.أ)

تعاقد غلاطة سراي مع المهاجم البرتغالي رافايل لياو قادماً من ميلان الإيطالي بعقد يمتد 4 أعوام، وفقاً لما أعلنه بطل الدوري التركي لكرة القدم، الأحد.

وأوضح بطل تركيا في المواسم الأربعة الأخيرة، والمتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، أنه دفع 38 مليون يورو (44 مليون دولار) لضم المهاجم البالغ 27 عاماً والذي كان أيضاً محل اهتمام أستون فيلا الإنجليزي.

وسيتقاضى الدولي البرتغالي (49 مباراة دولية و6 أهداف) الذي استقبله حشد من المشجعين، السبت، في إسطنبول، راتباً سنوياً قدره 10 ملايين يورو (11.6 مليون دولار)، بحسب ما أفاد غلاطة سراي.

ووفقاً لنادي مدينة إسطنبول، فإن «20 في المائة من الأرباح المحققة من عملية البيع المقبلة للاعب ستُحوّل إلى ميلان».

وسيلعب اللاعب المتخرج في أكاديمية سبورتينغ البرتغالي إلى جانب النيجيري فيكتور أوسيمن، هداف الفريق، والجناح السابق لبايرن ميونيخ الألماني لوروا سانيه.

وانتقل «رافا» إلى ميلان عام 2019 بعد موسم واحد مع ليل الفرنسي، وسجل 80 هدفاً في 291 مباراة ضمن جميع المسابقات.

لكن بعد إحرازه لقب الدوري الإيطالي وجائزة أفضل لاعب عام 2022، ثم تسجيله رقمه القياسي في موسم واحد بالدوري (15 هدفاً في موسم 2022 - 2023)، لم يتجاوز حاجز الأهداف العشرة بعد ذلك، وفقد مكانه في هجوم الحاصل 7 مرات على دوري أبطال أوروبا.

وودّع، يوم الجمعة، زملاءه الذين واجهوا فينيتسيا في الدوري المحلي، حيث سجّل مواطنه غونسالو راموش الذي أصبح، هذا الصيف، أغلى صفقة في تاريخ ميلان بـ74 مليون يورو (86 مليون دولار)، هدفه الأول.

وقال في المنطقة المختلطة بحسب تصريحات نقلتها الصحافة الإيطالية «إنها لحظة صعبة، ودّعت زملائي بعد 7 أعوام، وقد حان الوقت لأقول وداعاً».

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فان دايك يريد بقاء خاكبو في ليفربول وسط اهتمام سيتي بضمه

فيرجيل فان دايك وكودي خاكبو (أ.ف.ب)
فيرجيل فان دايك وكودي خاكبو (أ.ف.ب)
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فان دايك يريد بقاء خاكبو في ليفربول وسط اهتمام سيتي بضمه

فيرجيل فان دايك وكودي خاكبو (أ.ف.ب)
فيرجيل فان دايك وكودي خاكبو (أ.ف.ب)

يأمل القائد الهولندي لليفربول فيرجيل فان دايك أن يتمكن النادي من الاحتفاظ بمواطنه كودي خاكبو، في ظل تقارير تفيد باقتراب مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم 10 مرات، من التعاقد معه قبل إغلاق سوق الانتقالات، الثلاثاء.

ويبدو أن خاكبو قد يتراجع في ترتيب الخيارات الهجومية في ملعب أنفيلد بعد وصول برادلي باركولا من باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل صفقة قد تصل قيمتها إلى 166 مليون دولار؛ ما يجعل الفرنسي ثاني أغلى لاعب في تاريخ «البريميرليغ».

وخلال 3 أعوام ونصف العام مع ليفربول، سجّل خاكبو 51 هدفاً، ولعب دوراً بارزاً في إحراز النادي لقبه العشرين في الدوري المحلي موسم 2024 - 2025.

وبدأ اللاعب البالغ 27 عاماً الموسم الحالي بشكل جيد، بعدما سجّل هدفاً، وصنع آخر خلال تعادل ليفربول في أول مباراتين له تحت قيادة مدربه الإسباني الجديد أندوني إيراولا أمام نيوكاسل ونوتنغهام فوريست بالنتيجة نفسها 2 - 2.

لكن يبدو أن ليفربول منفتح على الاستفادة مالياً من بيع خاكبو، في وقت تشير فيه التقارير إلى استعداد سيتي لدفع نحو 102 مليون دولار لضمه.

وقال فان دايك: «إنه لاعب عالي الجودة، وأعتقد أنه ينبغي لنا الاحتفاظ باللاعبين أصحاب الجودة، لكن دعونا نرى ما الذي ستسفر عنه الأيام الثلاثة المقبلة».

وأضاف: «من الواضح تماماً أنني أريده أن يبقى، ليس فقط لأنه لاعب مميز؛ بل لأنه أيضاً صديق لي، وأعتقد أنه سيكون مهماً جداً بالنسبة لنا».

وانجذب باركولا إلى فكرة اللعب في إنجلترا قادماً من بطل أوروبا، رغم فترة صعبة مر بها الـ«ريدز»، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس.

لكن فان دايك واثق بأن ليفربول سيبقى دائماً وجهة جذابة لأفضل لاعبي العالم، وقال: «أعتقد أن ليفربول لا يزال أحد أكبر الأندية في العالم. بالطبع نعلم جميعا أننا نمر بمرحلة انتقالية، وإما أن ترغب في أن تكون جزءاً منها أو لا. أما أنا، فأنا جزء منها الآن».

وأضاف: «إنه (باركولا) لاعب جيد جداً. إذا جاء فسيُستقبل بكل ترحيب، لكن ما دام الأمر لم يُحسم بعد فلا جدوى من الحديث عنه الآن».

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توتنهام على أعتاب التعاقد مع السنغالي نداي

إليمان نداي (د.ب.أ)
إليمان نداي (د.ب.أ)
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توتنهام على أعتاب التعاقد مع السنغالي نداي

إليمان نداي (د.ب.أ)
إليمان نداي (د.ب.أ)

توصل نادي توتنهام الإنجليزي إلى اتفاق للتعاقد مع السنغالي إليمان نداي، مهاجم إيفرتون، وفقاً لما أكدته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم (الأحد).

ومن المنتظر أن ينتقل البرازيلي ريتشارليسون مهاجم توتنهام إلى صفوف إيفرتون، ناديه السابق، في صفقة منفصلة.

ويسعى توتنهام إلى تعزيز خياراته الهجومية قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية بعد غد (الثلاثاء)؛ حيث قد يصبح نداي أحدث صفقات الفريق بعد التعاقد مع ثنائي مانشستر سيتي: البرازيلي سافيو، والمصري عمر مرموش، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وحاول إيفرتون الإبقاء على نداي الذي خاض 90 دقيقة خلال التعادل 1-1 مع بورنموث، أمس (السبت)، ولكنه رفض عروضاً عدة لتجديد عقده خلال العام الماضي.

وانضم نداي، البالغ من العمر 26 عاماً، إلى إيفرتون في 2024 قادماً من مرسيليا، بعد فترة قصيرة قضاها مع النادي الفرنسي، وسجل 17 هدفاً خلال 73 مباراة مع الفريق الإنجليزي.

وفي حال إتمام الصفقة، قد يكون ريتشارليسون هو البديل؛ إذ يبدي إيفرتون اهتماماً بإعادة اللاعب البرازيلي إلى صفوفه بعد فترة ناجحة قضاها مع النادي على مدار 4 مواسم.

ورحل ريتشارليسون عن إيفرتون في 2022 لينضم إلى توتنهام، تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، ولكنه عانى من فترة صعبة مع الفريق اللندني.

وكشف مدرب توتنهام روبرتو دي تشيربي أن اللاعب البرازيلي الذي يتبقى في عقده مع توتنهام عام واحد، خرج من قائمة المباراة التي خسرها الفريق بهدفين دون رد أمام نيوكاسل يونايتد، أمس (السبت)، بعدما طلب الرحيل «مرات كثيرة».

وقال دي تشيربي «ريتشـارليسون، لا أعرف. لقد قال مرات كثيرة إنه يريد الرحيل. إذا كانوا يريدون الرحيل، فعليهم تقديم الحل، والحل المالي للنادي، ويمكنهم حينها الرحيل، ونحن سنجد لاعبين آخرين».

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ألفاريز يعود لتدريبات أتلتيكو وسط تكهنات بشأن سعي برشلونة لضمه

خوليان ألفاريز (إ.ب.أ)
خوليان ألفاريز (إ.ب.أ)
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ألفاريز يعود لتدريبات أتلتيكو وسط تكهنات بشأن سعي برشلونة لضمه

خوليان ألفاريز (إ.ب.أ)
خوليان ألفاريز (إ.ب.أ)

عاد خوليان ألفاريز إلى تدريبات أتلتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الأحد، وسط تواصل التكهنات بشأن سعي برشلونة لضم المهاجم الأرجنتيني.

وغاب ألفاريز عن تدريبات أتلتيكو الثلاثة، الأسبوع الماضي، بسبب ما وصفها النادي «بوعكة صحية» قبل أن يتدرب منفرداً في ماخاداهوندا بعد ظهر يوم الجمعة.

واستُبعد من تشكيلة الفريق في مباراة أتلتيكو التي انتهت بفوزه 3 - 1 على إشبيلية، السبت، وهي نتيجة حولت الانتباه للملعب لفترة وجيزة بعيداً عن اللاعب.

وقال ماتيو أليماني مدير كرة القدم الاحترافية للرجال في أتلتيكو في تصريحات للصحافيين قبل مباراة إشبيلية: «الأمر واضح تماماً. مر خوليان ببضعة أيام لم يكن يشعر فيها بأنه بخير. تدرب، يوم الجمعة، ونأمل أن يعود إلى الملاعب سريعاً ويكون جاهزاً للمباراة المقبلة في الدوري الإسباني. كنت أتحدث معه كالمعتاد».

تنتهي فترة الانتقالات في الدوري الإسباني، يوم الثلاثاء، ولا تزال الأجواء متوترة.

واتهم ميغيل أنخيل جيل مارين الرئيس التنفيذي لأتلتيكو نادي برشلونة بعدم الأمانة، الأسبوع الماضي، وقال إن ألفاريز لن يُباع لهم أبداً.

ووفقاً لمصادر قريبة من الأمر، يعد آرسنال البديل الوحيد الممكن في حال قدم النادي الإنجليزي عرضاً يبلغ نحو 150 مليون يورو (174 مليون دولار).

وصرح ألفاريز خلال كأس العالم بأنه «يرغب في تحقيق حلمه» باللعب في صفوف برشلونة.

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