معاقبة سيلتيك ورينجرز بعد أحداث الشغب بكأس اسكوتلندا

أعلن الاتحاد الاسكوتلندي لكرة القدم، الجمعة، معاقبة سيلتيك وغلاسغو رينجرز بخوض مباراتهما المقبلة على ملعبيهما في كأس اسكوتلندا دون حضور جماهيري، على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الفريقين في دور الثمانية بالبطولة الموسم الماضي.

كما سيتعين على كلا الناديين دفع 100 ألف جنيه إسترليني للفريق الضيف في مباراته المقبلة على ملعبه بكأس اسكوتلندا، على أن يتم سداد المبلغ خلال 30 يوماً من انتهاء المباراة.

وتتضمن العقوبة أيضاً قراراً معلقاً بمنع حضور الجماهير لمباراة أخرى في كأس اسكوتلندا حتى نهاية موسم 2027/2028، إلى جانب دفع 100 ألف جنيه إسترليني للفريق الضيف، حال تكرار أي سلوك جماهيري غير مقبول خلال مباريات البطولة.

وانتهت مباراة دور الثمانية التي أقيمت على ملعب إيبروكس في مارس (آذار) الماضي بالتعادل السلبي، قبل أن يفوز سيلتيك 4 /2 بركلات الترجيح ويتأهل إلى الدور قبل النهائي، في مباراة شهدت اقتحام جماهير الفريقين أرض الملعب واشتباكات وتبادل إطلاق الألعاب النارية.

وجرى توقيف 43 شخصاً على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة، والتي تضمنت أيضاً اتهامات بدخول مشجعين إلى الملعب دون تذاكر وأعمال تخريب وكتابة على جدران الملعب.