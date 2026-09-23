النمساوي ألابا يستعد للانتقال الحر إلى أودينيزي

خضع النمساوي ديفيد ألابا، للفحص الطبي في العاصمة الإيطالية روما، وسيسافر إلى الشمال من أجل توقيع عقد جديد مع نادي أودينيزي في صفقة انتقال حر.

وبقي مدافع ريال مدريد السابق، دون نادٍ منذ رحيله عن الفريق الإسباني في 30 يونيو (حزيران).

وارتبط اسمه بالانتقال للدوري الإيطالي خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى نادي يونيون برلين الألماني، وكلوب أميركا المكسيكي، وإنتر ميامي الأميركي، والسد القطري، لكن آلابا البالغ 34 عاماً قام بخطوة مفاجئة بالانضمام إلى أودينيزي.

ووصل النمساوي الدولي إلى روما، صباح الأربعاء، وخضع للفحص الطبي، في عيادة فيلا ستورات، بالمركز الطبي الرياضي الأشهر في إيطاليا، حيث تُجري أندية عدة الفحوصات الطبية للاعبيها هناك قبل التوقيع.

وبحسب تقارير عدة، من بينها «سكاي سبورتس»، فإنه لم يتم رصد أي مشكلات، ولذا حصل ألابا على الضوء الأخضر للسفر شمالاً إلى أوديني من أجل توقيع العقد.

ومن المنتظَر أن يكون الاتفاق مع المدافع، قصير الأمد، والذي أمضى أغلب فترات مسيرته، ما بين بايرن ميونيخ وريال مدريد، وفاز بأربع ألقاب لدوري أبطال أوروبا، و10 بطولات بالدوري الألماني، ولقبين للدوري الإسباني، و3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، ومثلها في كأس العالم للأندية.