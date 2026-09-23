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الرياضة رياضة عالمية

زيدان يستقر على اختيار 3 قادة لمنتخب فرنسا أثناء غياب مبابي

زين الدين زيدان المدير الفني الجديد لمنتخب فرنسا (أ.ف.ب)
زين الدين زيدان المدير الفني الجديد لمنتخب فرنسا (أ.ف.ب)
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زيدان يستقر على اختيار 3 قادة لمنتخب فرنسا أثناء غياب مبابي

زين الدين زيدان المدير الفني الجديد لمنتخب فرنسا (أ.ف.ب)
زين الدين زيدان المدير الفني الجديد لمنتخب فرنسا (أ.ف.ب)

استقر زين الدين زيدان المدير الفني الجديد لمنتخب فرنسا على اختيار ثلاثة قادة للفريق أثناء غياب كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، وقائد الديوك.

كان زيدان قد صرح في مؤتمر صحافي الجمعة الماضي أن مبابي سيبقى قائدا للفريق مثلما كان الحال عليه تحت قيادة المدير الفني السابق، ديديه ديشان.

وأعلن «زيزو» أنه قرر اختيار أربعة قادة للفريق، لكنه لم يحدد الأسماء الثلاثة الأخرى.

من جانبها، رجحت صحيفة ليكيب الفرنسية الرياضية أن يكون هؤلاء الثلاثة هم الأكثر خوض للمباريات الدولية بقميص منتخب فرنسا.

وأشارت إلى أن زيدان طبق نفس المعيار أثناء عمله مديرا فنيا لريال مدريد الإسباني.

وأوضحت أنه وفقا لذلك، فإن الأسماء الثلاثة المرشحة لارتداء قيادة منتخب فرنسا حال غياب مبابي، هم عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان والفائز بجائزة الكرة الذهبية العام الماضي الذي خاض 67 مباراة دولية، يليه أدريان رابيو لاعب وسط ميلان الإيطالي (66 مباراة دولية)، وجولز كوندي مدافع برشلونة الإسباني (56 مباراة دولية).

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البولندية إيفا بايور سجلت ثنائية للبارسا في مرمى باريس (أ.ف.ب)
البولندية إيفا بايور سجلت ثنائية للبارسا في مرمى باريس (أ.ف.ب)
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«أبطال أوروبا للسيدات»: فوز كبير لبرشلونة... وصعب لتشيلسي

البولندية إيفا بايور سجلت ثنائية للبارسا في مرمى باريس (أ.ف.ب)
البولندية إيفا بايور سجلت ثنائية للبارسا في مرمى باريس (أ.ف.ب)

استهل فريق برشلونة الإسباني حملة دفاعه عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات بفوز كبير على ملعبه أمام باريس إف سي الفرنسي بنتيجة 5/ 2، مساء الأربعاء.

لم يحافظ الفريق الباريسي على تقدمه بهدف مبكر سجلته إيفلين فيينز بعد مرور خمس دقائق من المباراة التي أقيمت على ملعب يوهان كرويف بمدينة خوان غامبر الرياضية بالنادي الكاتالوني.

ورد أبطال أوروبا سريعاً بهدف التعادل الذي سجلته البرازيلية كيرولين في الدقيقة 18، وعاقبوا الضيوف بثلاثية لكلارا سيراجوردي وإيفا بايور وكارولين جراهام هانسن في الدقائق 28 و35 و43، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة 4/ 1.

وفي الشوط الثاني، سجلت بايور الهدف الثاني لها والخامس لفريقها في الدقيقة 70، وقلص باريس إف سي الفارق بهدف ثانٍ لكلارا ماتيو في الدقيقة 73.

فيكه كابتاين تحتفل بهدف فوز تشيلسي على أوستريا فيينا (رويترز)

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، فاز تشيلسي الإنجليزي على ضيفه أوستريا فيينا النمساوي بهدف وحيد، سجلته فيكه كابتاين في الدقيقة 11.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، اكتسح أولمبيك ليون الفرنسي مضيّفه سيرفيت السويسري بنتيجة 8/ صفر، بينما تعادل روما الإيطالي خارج أرضه أمام لوفين البلجيكي دون أهداف.

وانطلقت منافسات دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، حيث تعادل بايرن ميونيخ الألماني مع مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 2/ 2، وحقق إنتر ميلان الإيطالي فوزا صعبا على هاكن السويدي بنتيجة 1/ صفر، وآرسنال الإنجليزي على كوج الدنماركي بنفس النتيجة.

كما فاز بنفيكا البرتغالي خارج أرضه على يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 2/ 1.

وتقام مرحلة الدوري في عامها الثاني بمشاركة 18 فريقاً، يتنافسون على مدار ست جولات، بعدها تتأهل أول أربعة أندية مباشرة لدور الثمانية، بينما تخوض الأندية التي تحتل المراكز من الخامس إلى الثاني عشر مواجهات إقصائية فاصلة خلال شهر فبراير (شباط).

وتنطلق الجولات الست مرحلة الدوري في 22 سبتمبر (أيلول) وتستمر منافساتها حتى 16 ديسمبر (كانون الأول)، وسيقام نهائي البطولة على الملعب الوطني بالعاصمة البولندية وارسو في أواخر مايو (أيار).

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الرياضة رياضة عالمية

هاري كين يفكر في الاتجاه لـ«كرة القدم الأميركية»

هاري كين قائد منتخب إنجلترا (أ.ف.ب)
هاري كين قائد منتخب إنجلترا (أ.ف.ب)
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هاري كين يفكر في الاتجاه لـ«كرة القدم الأميركية»

هاري كين قائد منتخب إنجلترا (أ.ف.ب)
هاري كين قائد منتخب إنجلترا (أ.ف.ب)

قال هاري كين قائد منتخب إنجلترا لكرة القدم اليوم الأربعاء إنه يفكر في مستقبل له كلاعب كرة قدم أميركية في مرحلة لاحقة من مسيرته، مع احتمال أن تساعده فترة لعب محتملة في الدوري الأميركي للمحترفين على إتمام هذا الانتقال.

وكان كين قد أعرب سابقا عن اهتمامه بممارسة رياضتي الغولف وكرة القدم الأميركية. والآن، يفكر اللاعب البالغ من العمر 33 عاما بجدية أكبر في مستقبله في دوري كرة القدم الأميركية، رغم أنه شدد على أن أي انتقال محتمل إلى الولايات المتحدة لا يزال بعيد المنال وبواقع عدة سنوات.

وقال كين للصحافيين في معسكر تدريب منتخب إنجلترا في «بورتون أبون ترينت»: «هذا أمر سأحاول النظر فيه بجدية أكبر».

وأضاف: «كل هذا يتوقف على ما سيحدث في مسيرتي المهنية خلال السنوات الخمس أو الست المقبلة. دوري كرة القدم الأميركية خيار أكثر واقعية بكثير من الجولف، دعونا نقولها بهذه الطريقة».

وقال مهاجم بايرن ميونيخ إن خبرته في تنفيذ ركلات الجزاء قد تمنحه ميزة لركل الكرة في دوري كرة القدم الأميركية، على الرغم من أن التحوّل بين الرياضتين سيتطلب استعدادا جادا.

وقال: «أقوم بتنفيذ ركلات الجزاء، وهناك تشابه كبير في الضغط وطريقة اللعب. من حيث التدريب، سأكون أقرب إلى ذلك أكثر من أي رياضة أخرى».

وأضاف: «لكن، كما هو الحال مع جميع رياضات الصفوة، عندما تشاهدها على شاشات التلفزيون، يعتقد الناس أنها تبدو سهلة وتعتقد أن الأمر ممكن، لكن هذا ليس هو الحال دائما.

إذا كنت سأفعل ذلك، فسأتعامل مع الأمر بجدية. سأحتاج ربما إلى ستة أشهر إلى سنة كاملة من التدريب قبل ذلك».

وأشار كين أيضا إلى أن الانتقال إلى دوري كرة القدم الأميركية قد يوفر وسيلة للجمع بين الرياضتين.

وقال: «ربما إذا انضممت إلى الدوري الأميركي للمحترفين في المستقبل أو إلى مكان مشابه، فقد يكون ذلك فرصة للربط بين الرياضتين، ربما من خلال (ترابط) المواسم».

وهناك بالفعل أمثلة على لاعبي كرة قدم قاموا بهذا الانتقال. فقد كان براندون أوبري، لاعب دالاس كاوبويز لكرة القدم الأميركية، من بين اللاعبين الذين اختارهم نادي تورونتو في الجولة الأولى من اختيارات اللاعبين بدوري المحترفين عام 2017، لكنه لم يشارك أبدا في أي مباراة رسمية مع الفريق الأول.

كما لعب جيك بيتس على صعيد كرة القدم للجامعات قبل أن يصبح لاعبا في فريق ديترويت لايونز بدوري كرة القدم الأميركية.

ومع ذلك، فإن مستقبل كين القريب لا يزال في كرة القدم، حيث تتقدم المفاوضات حول عقد جديد مع بايرن ميونيخ، بطل دوري الدرجة الأولى الألماني، ومن المتوقع الإعلان عن ذلك قريبا.

وقال كين: «المفاوضات تسير على ما يرام. لا تزال هناك بعض الأمور التي نحتاج إلى تسويتها. أنا سعيد هناك. أعتقد أنه لن يمر وقت طويل قبل صدور إعلان ما».

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كلوب: لن أقدم «أي وعود بألقاب»

يورغن كلوب مدرب منتخب ألمانيا الجديد (د.ب.أ)
يورغن كلوب مدرب منتخب ألمانيا الجديد (د.ب.أ)
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كلوب: لن أقدم «أي وعود بألقاب»

يورغن كلوب مدرب منتخب ألمانيا الجديد (د.ب.أ)
يورغن كلوب مدرب منتخب ألمانيا الجديد (د.ب.أ)

رفض يورغن كلوب، مدرب ألمانيا، تقديم أي وعود بتحقيق الألقاب الأربعاء، لكنه أوضح أن علامات التحسن يجب أن تكون ظاهرة عندما يواجه منتخب هولندا في أول مباراة تحت قيادته ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الخميس.

وتولى مدرب ليفربول السابق المسؤولية خلفا ليوليان ناغلسمان في يوليو (تموز) عقب الخروج الصادم لألمانيا من كأس العالم 2026.

وكان ناغلسمان قد ذكر عقب الخروج من دور الثمانية في بطولة أوروبا 2024 أنه حزين لأنه سيضطر للانتظار عامين لرفع كأس العالم، وهي توقعات عادت لتطارده عندما ودّع فريقه البطولة على يد باراغواي هذا الصيف.

وسُئل كلوب عن تصريحه في بداية مسيرته مع ليفربول عندما ذكر أنه سيفوز على الأرجح بلقب إذا استمر في منصبه بعد أربع سنوات. ونجح بعدها في حصد سلسلة من الألقاب، بينها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وكان كلوب أكثر حذرا الأربعاء، حيث قال في مؤتمر صحافي بالعاصمة أمستردام: «لا أريد أن أعد بأي شيء. ما يمكنني قوله هو أننا سنحاول وهذا ما يتعلق به الأمر الآن. هذا هو موقعنا في الوقت الحالي».

وخرجت ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، مبكرا من آخر ثلاث نسخ لكأس العالم، ولم تتذوق طعم النجاح في البطولات الكبرى منذ رفع آخر ألقابها في كأس العالم عام 2014.

وأثار كلوب الدهشة مطلع الأسبوع الحالي عندما أعلن عن تشكيلتين منفصلتين لمجموعتين من مباراتين في الأيام المقبلة، في إطار إعادة بناء المنتخب الوطني قبل بطولة أوروبا 2028.

وقال كلوب: «أنا مسؤول عن المنتخب الأول ومهمتي هي تطوير كرة القدم هناك لنكون قادرين على المنافسة والفوز بكل مباراة نخوضها. لن ينجح ذلك كل يوم ولكننا نعمل على تحقيقه. آمل أن نتمكن من رؤية بعض الأشياء غدا بالفعل».

وأضاف: «نحتاج لاتخاذ خطوات واللاعبون مستعدون لذلك».

وعقب زيارة هولندا الخميس، تستضيف ألمانيا منتخب اليونان يوم الأحد وصربيا في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، قبل السفر لمواجهة اليونان بعد ذلك بثلاثة أيام.

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